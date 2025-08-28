Ft
Indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja

2025. augusztus 28. 00:33

Óriási lehetőséget kapnak az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start-programban azok, akik saját lakást szeretnének, és azok is örülhetnek, akik inkább bérelnék otthonukat. A támogatott kölcsön az egész ingatlanpiacot megmozgatja, gyakorlatilag mindenki jól jár vele.

Nagy Kristóf

Napokon belül elkezdődik Magyarország történetének eddigi legnagyobb otthonteremtési programja: szeptember 1-jétől igényelhető a bankokban az államilag támogatott, évi fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitel. A kedvezményes konstrukcióval a kormány a saját otthon megteremtésére irányuló széles körű társadalmi igényre reagált. A korábbi programokkal ellentétben az Otthon Start hitel igénylésének feltételei között nem szerepel sem a házasságkötés, sem a gyermekvállalás, vagyis egyedülállóknak is rendelkezésre áll a lehetőség életkori megkötés nélkül. 

