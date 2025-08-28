Indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja

Napokon belül elkezdődik Magyarország történetének eddigi legnagyobb otthonteremtési programja: szeptember 1-jétől igényelhető a bankokban az államilag támogatott, évi fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitel. A kedvezményes konstrukcióval a kormány a saját otthon megteremtésére irányuló széles körű társadalmi igényre reagált. A korábbi programokkal ellentétben az Otthon Start hitel igénylésének feltételei között nem szerepel sem a házasságkötés, sem a gyermekvállalás, vagyis egyedülállóknak is rendelkezésre áll a lehetőség életkori megkötés nélkül.