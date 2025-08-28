Hosszú menetelés a béke felé

Augusztus 15-én megtörtént, amire mindenki várt – ki jeges rémülettel, ki optimizmussal telve: négy év után először találkozott az Egyesült Államok és Oroszország elnöke. Donald Trump az egykor orosz tulajdonú Alaszka legnépesebb városába, Anchorage-be, az Elmendorf–Richardson katonai támaszpontra hívta Vlagyimir Putyint, hogy közösen nagy lépést tegyenek az orosz–ukrán háború lezárása felé. Trump a találkozó előtt vegyes várakozásokat keltett: előrevetítette, hogy ez a személyes megbeszélés valójában csak egy következő tárgyalást van hivatva előkészíteni, azaz ott és akkor még nem fog véget érni a háború, ugyanakkor jelezte azt is, hogy a csúcs könnyen eredményezhet tűzszünetet, és kemény nyomásgyakorlással fenyegette Putyint arra az esetre, ha ebbe nem menne bele.

A nagy nap aztán jött és ment: a vezetők megérkeztek Alaszkába, Trump és Putyin az amerikai elnök limuzinjába szállva a repülőtértől a tárgyalási helyszínig beszélgettek csak négyszemközt, majd 3-3 formátumú megbeszélésre került sor az államfők, külügyminisztereik (Marco Rubio és Szergej Lavrov), valamint illetékes külpolitikai same­szaik (Steve Witkoff Oroszországért felelős elnöki különmegbízott és Jurij Usakov elnöki külügyi tanácsadó) részvételével, amit a védelmi miniszterekkel, valamint a gazdasági kormányzatokkal kiegészült plenáris formátumú tárgyalás követett.