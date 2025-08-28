Hosszú menetelés a béke felé

Illúziók harca
A közeli megegyezés Ukrajna és Oroszország között a legnagyobb eséllyel inkább csak illuzórikus, aminek megvannak az okai.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin régóta várt találkozója kézzelfogható eredmény nélkül ért véget, de ennél is laposabbra sikerült Volodimir Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott egyeztetés a Fehér Házban. Láthatólag az oroszok a katonai siker birtokában sehova nem sietnek.
Augusztus 15-én megtörtént, amire mindenki várt – ki jeges rémülettel, ki optimizmussal telve: négy év után először találkozott az Egyesült Államok és Oroszország elnöke. Donald Trump az egykor orosz tulajdonú Alaszka legnépesebb városába, Anchorage-be, az Elmendorf–Richardson katonai támaszpontra hívta Vlagyimir Putyint, hogy közösen nagy lépést tegyenek az orosz–ukrán háború lezárása felé. Trump a találkozó előtt vegyes várakozásokat keltett: előrevetítette, hogy ez a személyes megbeszélés valójában csak egy következő tárgyalást van hivatva előkészíteni, azaz ott és akkor még nem fog véget érni a háború, ugyanakkor jelezte azt is, hogy a csúcs könnyen eredményezhet tűzszünetet, és kemény nyomásgyakorlással fenyegette Putyint arra az esetre, ha ebbe nem menne bele.
A nagy nap aztán jött és ment: a vezetők megérkeztek Alaszkába, Trump és Putyin az amerikai elnök limuzinjába szállva a repülőtértől a tárgyalási helyszínig beszélgettek csak négyszemközt, majd 3-3 formátumú megbeszélésre került sor az államfők, külügyminisztereik (Marco Rubio és Szergej Lavrov), valamint illetékes külpolitikai sameszaik (Steve Witkoff Oroszországért felelős elnöki különmegbízott és Jurij Usakov elnöki külügyi tanácsadó) részvételével, amit a védelmi miniszterekkel, valamint a gazdasági kormányzatokkal kiegészült plenáris formátumú tárgyalás követett.