Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
óriásfarkas jurassic park klónozás dodó

Feltámaszthatók a kihalt állatok?

2025. augusztus 28. 00:34

A kipusztult fajok kapcsán gyakran felmerül: miként lehetne életre kelteni őket? Tudósok sora foglalkozik ma is a kérdéssel.

2025. augusztus 28. 00:34
null
Gózon Ákos

A tudományos-fantasztikus irodalom rajongói gondosan számontartják az idei „félig kerek” évfordulót: 35 évvel ezelőtt jelent meg Michael Crichton amerikai író Őslénypark (Jurassic Park) című regénye. A sci-fi-történetből készült Steven Spielberg-film a kilencvenes évek közepén az addigi legsikeresebb mozialkotás lett. Akkoriban szinte minden gyermek betéve tudta a legismertebb dinoszauruszfajtákat. A sikerkönyv rávilágított a kihalt állatok újrateremtésére irányuló tudományos törekvésre, amelyet figyelemmel, mindamellett kritikával követnek a genetikusok szerte a világon, így hazánkban is. 

Az életfeltételek folyamatosan változnak bolygónkon: fajok keletkeznek és halnak ki. Egy széles körben elfogadott elmélet szerint 

a Földön valaha élt fajok több mint 99 százaléka kihalt.

Legtöbbjükről nem is tudott az emberiség. Már az ember szeme láttára tűnt el a dodó madár (1690-ben), az erszényesfarkas (1936), a pikkelyestorkú mohó (1987) és a kardorrú tok (2022). A veszteségek láttán mindig felmerül a kérdés: miként lehetne életre kelteni a kihalt fajokat? 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!