Tisza Párt liberális Magyarország Pálfalvi Milán Magyar Péter ellenzék baloldal

Magyar Péter azt a portékát árulja, hogy ő majd elhozza a tejjel-mézzel folyó Kánaánt

2025. augusztus 27. 21:33

A Tisza győzelmével Magyar Péter elsőként azoknak okozna kijózanító csalódást, akik a pártjára szavaztak.

2025. augusztus 27. 21:33
Pálfalvi Milán
Pálfalvi Milán
„A Tisza a megszorítás pártja. Aki nem szereti Magyar Pétert, de a Tiszára szavaz, mert kormányváltást akar, az téved, ha azt hiszi, ezzel jól jár.

A Tisza győzelmével Magyar Péter elsőként azoknak okozna kijózanító csalódást, akik a pártjára szavaztak, mert ők azok, akik naivan azt várják a kormányváltástól, hogy az jó lesz nekik. A többségnek viszont nem lenne meglepetés, amit a Tisza csinálna Magyarországgal, mert ismerik már a balos tempót: tagadni, hogy rossz lesz, majd bevezetni a megszorításokat, amitől rossz lesz.

A Tisza Párt nyugati főnökei is azt harsogták, meg tudják csinálni és lám mi lett belőle: Európát végveszélybe sodorták.

Most Magyar Péter is azt a portékát árulja, hogy ő majd elhozza a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, aztán jönne a feketeleves.

Tagadják, de kibújt a szög a zsákból, megszorítások jönnének, ha nyernek. A rezsi a háromszorosára ugrana, az adók brutális emelése következne. Aki ismeri az elmúlt évtizedek magyar politikatörténetét, vagy pusztán csak itt él, dolgozik és intézi a hétköznapi ügyeit, az tudja, hogy a baloldali hatalomátvétel után mindig megszorítás jön. Most sem lenne ez másként.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Agricola
2025. augusztus 27. 23:02
Most Magyar Péter is azt a portékát árulja, hogy ő majd elhozza a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, Magyar Péter és bandája ígérethelmazáról Kazal László jut eszembe, aki Kanffy Hugo alakját megszemélyesítve vidéken így érvelt egy akkori választási kampányban: „Ide figyeljetek, atyafiak, parasztok: Kánaán lesz ez a vidék, hogyha reám szavaztok, Olcsóbb lesz a sör és a bor, de felmegy a tök ára, Aranybullát veretek a községháza falára.”
Válasz erre
0
0
Korn
2025. augusztus 27. 22:44
Már most magyarázzák az agyhalott híveik, hogy a fidesz miatt kell a megszorítás. :DD óegygézve fognak többet adózni:DDD
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 27. 22:39
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 27. 22:35
A szocialisták jóléti rendszerváltása is megszorításokat, megélhetési nehézségeket hozott. Végl már az államcsődhoz kerültünk közel, olyan szakértelemmel kormányoztak! Most az országban rend van, aki akar, dolgozhat, nem nyomorog, de Orbán lop, mi? A bérek nőnek, a fiatalok mindenféle kedvezményeket kapnal,de inkább egy hazudós, jellemtelen szar kellene vezetőnek, mert akkor milyen jó lenne, szabadság lenne, mert jöhetne be a sok arab, nigger, és olcsóbb lenne a narkó! Hülye, aki a Magyar Péterre szavaz!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!