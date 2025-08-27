„A Tisza a megszorítás pártja. Aki nem szereti Magyar Pétert, de a Tiszára szavaz, mert kormányváltást akar, az téved, ha azt hiszi, ezzel jól jár.

A Tisza győzelmével Magyar Péter elsőként azoknak okozna kijózanító csalódást, akik a pártjára szavaztak, mert ők azok, akik naivan azt várják a kormányváltástól, hogy az jó lesz nekik. A többségnek viszont nem lenne meglepetés, amit a Tisza csinálna Magyarországgal, mert ismerik már a balos tempót: tagadni, hogy rossz lesz, majd bevezetni a megszorításokat, amitől rossz lesz.

A Tisza Párt nyugati főnökei is azt harsogták, meg tudják csinálni és lám mi lett belőle: Európát végveszélybe sodorták.

Most Magyar Péter is azt a portékát árulja, hogy ő majd elhozza a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, aztán jönne a feketeleves.

Tagadják, de kibújt a szög a zsákból, megszorítások jönnének, ha nyernek. A rezsi a háromszorosára ugrana, az adók brutális emelése következne. Aki ismeri az elmúlt évtizedek magyar politikatörténetét, vagy pusztán csak itt él, dolgozik és intézi a hétköznapi ügyeit, az tudja, hogy a baloldali hatalomátvétel után mindig megszorítás jön. Most sem lenne ez másként.”