Totális besülés: úgy fél Magyar Péter pártja a megmérettetéstől, mint ördög a tömjénfüsttől

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket” – mutatott rá szerdán a Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

„Így megy ez.

A tiszások a beállított képeken túl addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni.

Sem a saját, sem a külföldi jelölőik és szponzoraik terveivel kapcsolatban. Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk. Addig is, állapítsuk meg: ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt” – emlékeztetett a fideszes európai parlamenti képviselő.