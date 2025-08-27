Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita Tranzit liberális MCC Feszt Magyarország Magyar Péter ellenzék Fidesz Dömötör Csaba baloldal

Totális besülés: úgy fél Magyar Péter pártja a megmérettetéstől, mint ördög a tömjénfüsttől

2025. augusztus 27. 21:21

„A tiszás politikusok a Tranziton sem mernek kiállni vitázni” – mutatott rá a fideszes európai parlamenti képviselő.

2025. augusztus 27. 21:21
null

„A tiszás politikusok a tusványosi szabadegyetem és az MCC Feszt után a holnap kezdődő Tranziton sem mernek kiállni vitázni. Gyakorlatilag letiltották őket” – mutatott rá szerdán a Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

„Így megy ez.

A tiszások a beállított képeken túl addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni.

Sem a saját, sem a külföldi jelölőik és szponzoraik terveivel kapcsolatban. Lehet, hogy Magyar Péter most még letilthatta a tiszás politikusokat a vitáról. De előbb-utóbb válaszokat kell adniuk. Addig is, állapítsuk meg: ennél bármelyik MSZP-s politikus bátrabb volt” – emlékeztetett a fideszes európai parlamenti képviselő.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Dömötör Csaba

Facebook

Idézőjel

Árad a nyúlcipő

Így megy ez. A tiszások addig szeretik a nyilvánosságot, amíg nem kell az alapvető kérdésekre sem válaszolni.

Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antipoloska
2025. augusztus 27. 23:51
rohadt hazaáruló féreg mp!!
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 27. 23:40
fogatlan-ork-medve lenyegtelen 2025. augusztus 27. 23:40 Jó nagy adag rostás kulát bezabáltál, ehhez képest minden pert megnyert Magyar Péter a magyargyűlölő náci moslék száktátok ellen!:DDD
Válasz erre
0
1
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 27. 23:37
fogatlan-ork-medve llnnhegyi 2025. augusztus 27. 23:37 Azért fosik a vizerbojler gazdid Magyarország legerősebb pártjának a vezetőjétől, vagy mert túl sokat lopott a rostás génselejt?:DD
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 27. 23:35
A fosos cigany még az oviba is kevlárban megy, Magyar Pétertől meg úgy fosik, hogy nem győzik pelenkázni, rommá, szarrá lenne alázva a vizer bojler ezért menekül a saját csicskáihoz felmondani nekik a leckét, de ezt már csak a maradék legsötétebb ruszkiszoponc orbánszolgák nyelik be!:DDD Sebaj igy még biztosabb a TISZA kétharmad!:D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!