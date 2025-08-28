Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
imperatívusz Magyarország Kierkegaard kultúra világjárvány jelenség

A torpedóromboló és a törpedoromboló

2025. augusztus 28. 00:32

A pulykakeselyű a lábára üríti székletét, így hűti magát. Akad, akinek az országra kell epét hánynia, hogy a figyelmet fenntartsa.

2025. augusztus 28. 00:32
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám

Sokféle válasz adható arra, mikor kezdődött a modern kor. A felvilágosodással? Vagy a legjelentősebb választóvonal voltaképp az ókor és az azt követő időszak között van, és így voltaképp a Római Birodalom bukása környékére is datálhatjuk a modernitás kezdetét? Persze ott van még a középkor is, amelynek végén a reneszánsz a tudományos felismerések ókori világ után beköszöntő sorát hozta. Ezek a korszakhatárok a vallás, a kultúra, az egyetemes tudás tetszőlegesen kijelölt pontjai. Később a gazdasági és társadalmi jellegű korszakolás is indokolttá vált. 

Ma még nem tudjuk, miként fogják jelölni azt az időszakot, amelyben a második generáció nő fel a digitális térben, s a közösségi média nemzedékeket tart függésben, mert jelentős hányadukat félelemmel tölti el, hogy valami fontosról lemaradnak, ha nem csüngnek állandóan a képernyőn. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!