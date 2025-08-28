A torpedóromboló és a törpedoromboló

Sokféle válasz adható arra, mikor kezdődött a modern kor. A felvilágosodással? Vagy a legjelentősebb választóvonal voltaképp az ókor és az azt követő időszak között van, és így voltaképp a Római Birodalom bukása környékére is datálhatjuk a modernitás kezdetét? Persze ott van még a középkor is, amelynek végén a reneszánsz a tudományos felismerések ókori világ után beköszöntő sorát hozta. Ezek a korszakhatárok a vallás, a kultúra, az egyetemes tudás tetszőlegesen kijelölt pontjai. Később a gazdasági és társadalmi jellegű korszakolás is indokolttá vált.

Ma még nem tudjuk, miként fogják jelölni azt az időszakot, amelyben a második generáció nő fel a digitális térben, s a közösségi média nemzedékeket tart függésben, mert jelentős hányadukat félelemmel tölti el, hogy valami fontosról lemaradnak, ha nem csüngnek állandóan a képernyőn.