tanulmány iskola szabadidő könyv munka

Négy hét alatt érkeznek meg a gyerekek az iskolába

2025. augusztus 28. 00:32

A nyári szünet végeztével visszatérnek a jól megszokott hétköznapok, bele kell rázódni a tanév rutinjába. Gyermektraumatológusként ilyenkor évről évre a balesetek számának jelentős emelkedését látom. Mik a leggyakoribb okok, és hogyan óvhatjuk meg kisebb és nagyobb gyermekeinket?

2025. augusztus 28. 00:32
null
Kőnig Róbert
Kőnig Róbert

Az iskolakezdés izgalmas időszak, de megterhelést jelent, és veszélyeket is rejthet a gyermekekre. A nyári szünet után újra meg kell tanítani nekik a közlekedési és az iskolai szabályokat, hiszen a kicsik hajlamosak elfelejteni a számukra kevésbé fontos dolgokat. Az első hetekben fáradtabbak, nyűgösebbek lehetnek a korai ébredés miatt, ezért szükség van a megfelelő napirendre, a pihentető alvásra és a zöldségben-gyümölcsben gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Érdemes figyelnünk a túlterhelés jeleire is, és tartsuk szem előtt, hogy egyes tüneteknek fizikai mellett akár lelki okai is lehetnek. 

