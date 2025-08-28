Négy hét alatt érkeznek meg a gyerekek az iskolába

Az iskolakezdés izgalmas időszak, de megterhelést jelent, és veszélyeket is rejthet a gyermekekre. A nyári szünet után újra meg kell tanítani nekik a közlekedési és az iskolai szabályokat, hiszen a kicsik hajlamosak elfelejteni a számukra kevésbé fontos dolgokat. Az első hetekben fáradtabbak, nyűgösebbek lehetnek a korai ébredés miatt, ezért szükség van a megfelelő napirendre, a pihentető alvásra és a zöldségben-gyümölcsben gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Érdemes figyelnünk a túlterhelés jeleire is, és tartsuk szem előtt, hogy egyes tüneteknek fizikai mellett akár lelki okai is lehetnek.