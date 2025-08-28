Ft
08. 28.
csütörtök
Hetilap
tanulmány Bibó István Kukorelli István Ravasz László

A saját parancsolatai szerint élő Bibó

2025. augusztus 28. 00:32

Bibó István kálvinista családból származott, de a szegedi piaristákhoz járt, felesége és egyben szellemi társa Ravasz László református püspök lánya, a pedagógus-történész Ravasz Boriska volt.

2025. augusztus 28. 00:32
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A demokrácia mentora” – így jellemzik Bibó Istvánt a szegedi Dóm téri szobrának feliratán. Leginkább azzal a mondással azonosítják őt, hogy „demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni”. Nemrég reprezentatív emlékkötet jelent meg Bibó tiszteletére Kukorelli István jogászprofesszor és Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens, úgyszintén jogászprofesszor szerkesztésében. Az ajánlást Sulyok Tamás köztársasági elnök írta, felidézve: „Elvei mellett mindvégig kitartott, sohasem alkudott meg. Az 1956-os forradalom minisztereként a forradalom leverésének drámai napján, egyedül a kormány tagjai közül, az Országházban maradt. Ember maradt az embertelenségben, és a szabadság híve maradt a fogság idején is.” Az előszót pedig Stumpf István volt alkotmánybíró, korábban több posztot betöltő politikus, a Fidesz-vezetést ki­nevelő Bibó István Szakkollégium alapító igazgatója jegyzi. Stumpf rámutat: a hiánypótló kötet Bibónak nemcsak az életét mutatja be, hanem gondolkodását is igyekszik rekonstruálni, átfogó képre törekedve. 

