Tudományos eredmények mozdítják előre az ártalomcsökkentést (X)

2025. október 22. 05:36

Függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb a felfedezés jelentősége, mindig a tudományon van a hangsúly.

2025. október 22. 05:36
Minden nap történnek tudományos felfedezések. Némelyek kisebbek és fokozatosabbak, míg más eredmények teljesen megváltoztatják a korábbi ismereteinket és a környezetünket. Függetlenül attól, hogy kisebb vagy nagyobb a felfedezés jelentősége, mindig a tudományon van a hangsúly. A felfedezések mögött álló tudósok számára a kíváncsiság és az új információk, valamint a tudományos bizonyítékok iránti elkötelezettség a hajtóerő.

A dohányzási szokások és az ehhez kapcsolódó szabályrendszerek témakörének egyik úttörője Michael Russell professzor volt. Számos, a dohányzás gyógyszerészeti és pszichológiai hátterét érintő és az ártalomcsökkentés szempontjából kiemelt fontosságú tanulmány kötődik a nevéhez. 1976-ban egyik tanulmányában azt írta: „az emberek a nikotin miatt dohányoznak, de a kátránytól halnak meg”. Ez a mai napig érvényes közegészségügyi felismerés kiemelkedő hatással volt a dohányiparra és annak átalakulására.

Azóta már sokat fejlődött a dohányzással és a dohányzás ártalmainak csökkentésével kapcsolatos tudomány. Köztudott, hogy a dohányzás komoly kockázatokkal jár és a dohányzásról való leszokás a legjobb megoldás. Azok számára azonban, akik továbbra is dohányoznak, olyan alternatív, kevésbé káros* termékek állnak rendelkezésre, mint a hevítéses dohánytermékek, az e-cigaretta vagy a nikotinpárna. Amellett, hogy ezek az alternatívák elérhetőek azok számára, akik nem tudnak vagy nem akarnak leszokni a dohányzásról, fontos, hogy tájékoztatást kapjanak ezeknek a tudományos hátteréről is.

Egy korábbi, egy éven át tartó hevítéses dohánytermékekkel kapcsolatos kutatás résztvevői jelentős és tartós javulást értek el a potenciális egészségügyi ártalmakra utaló számos mutató esetében, miután teljes mértékben átváltottak a hevítéses dohánytermék használatára, szemben azokkal, akik továbbra is cigarettáztak. Ez a tanulmány is bizonyítja, hogy az alternatív termékek fontos szerepet játszhatnak az ártalomcsökkentésben.

Egy, a közelmúltban elvégzett kutatás friss adatok segítségével világít rá a nikotinpárna használatának valós egészségügyi hatásaira, összehasonlítva a cigaretta használók, a dohányipari termékeket már nem fogyasztók (akik leszoktak) és a soha nem dohányzók mutatóival. A kizárólag nikotinpárnát használók a cigaretta fogyasztókhoz képest szignifikánsan jobb eredményeket értek el olyan jelzőszámok tekintetében, amelyek bizonyos, dohányzással összefüggő betegségek korai kialakulásához köthetőek. Ezek a tüdőbetegségek, a rák, a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából releváns, potenciális egészségügyi ártalmakat jelző biomarkerek voltak.

Ezek az eredmények a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokkal, köztük epidemiológiai adatokkal együttesen alátámasztják, hogy a nikotinpárnák fontos szerepet játszhatnak az ártalomcsökkentésben.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

(X)

