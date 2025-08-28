Ft
08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
Németország Kozma Imre sorrend Hollandia

Kozma Imre, római katolikus pap: „Az ember vándor, de nem magányosan vándorol. Együtt megyünk az úton"

2025. augusztus 28. 00:33

Kozma Imre atya idézetét megtoldva, a magyarok vándorlásában központi szerepet játszik az anyaország. Innen indulunk el, és – ahogy a statisztikák mutatják – egyre nagyobb számban ide is térünk vissza.

2025. augusztus 28. 00:33
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

Kozma Imre, római katolikus pap: „Az ember vándor, de nem magányosan vándorol. Együtt megyünk az úton”

Kozma Imre atya idézetét megtoldva, a magyarok vándorlásában központi szerepet játszik az anyaország. Innen indulunk el, és – ahogy a statisztikák mutatják – egyre nagyobb számban ide is térünk vissza. 2024-ben 28 885 honfitársunk tért haza külföldről Magyarországra. Ez közel ötezer fővel több, mint amennyit a második legnagyobb visszatérési hullámot hozó évben, 2022-ben regisztráltak a statisztikusok. 

Az utóbbi években ráadásul a jelentős nettó hazavándorlás vagy a minimális nettó kivándorlás jellemzi hazánkat. A legnagyobb lakosságbővülést a magyarok tekintetében 2020-ban mérték, amikor több mint tizenkétezerrel többen költöztek haza annál, amennyien elhagyták az országot. Tízezer felett vagy környékén volt a nettó hazavándorlás 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben is. 

