Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ingyenes tankönyv Németország iskolakezdés migráció lakhatási válság Fidesz-KDNP

Kezdődik az iskola, úgyhogy adódik a kérdés: vajon lelövik-e idén Johann bácsit?

2025. augusztus 27. 05:30

És vajon megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére tekintettel? Megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira?

2025. augusztus 27. 05:30
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Kezdődik az iskola. Az ezzel járó sokkot pár évtizede olyan kérdések kísérték a nebulók fejében, mint hogy vajon Kati néni szigorúbb lett-e a nyáron, kinőttem-e az ünneplőcipőmet, szabad-e spirálfüzetet használni, ehető-e a menzán a kaja –

ki fogja tanítani a bioszt és nyugdíjba ment-e Laci bácsi.

Nagyjából hasonló problémákkal küzdöttek a gyerekek Európa-szerte, ilyesmiben a vasfüggöny nem zárt annyira, mint mondjuk a történelem- vagy filozófia órák tartalmi elemeiben.

Az idők változását jelzi, hogy ma mondjuk egy német (de akár egy francia) kisdiák évnyitóra ballagtában már olyasmiken is töprenghet, hogy lelövik-e Johann bácsit a tanév során (esetleg lefejezik?),

megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére vagy az erkölcseire tekintettel,

megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira, viselhetem-e a nagymamámtól kapott keresztet a nyakláncomon, megbukott-e az osztály fele, de legfőképpen: megértem-e az osztálytársaim nyelvét, vagy csak kapkodom a fejem, ha körülöttem beszélgetnek? És hát a biztonságomért is aggódhatok egy csöppet, tekintve, hogy

tavaly Németországban napi átlagban 97 iskolai erőszakcselekményt regisztráltak.

Ezt is ajánljuk a témában

De a pedagógusok sem sokkal nagyobb kedvvel és magabiztossággal lépnek be a suli kapuján – ha egyáltalán még nem hagyták el a pályát. Németországban „a tanárok akaratuk ellenére szociális munkásokká válnak, a fegyelmet és a nyitott fület először fáradságos munkával meg kell teremteni, mielőtt tanításra egyáltalán gondolni lehetne”.

Közben vidéken betöltetlen álláshelyek, a városokban megfizethetetlen albérleti díjak.

Ezt is ajánljuk a témában

A színvonal is pár évtized alatt drasztikusan visszaesett; egy mannheimi iskolaigazgató szerint a korábbi tisztán szöveges matematikafeladatok helyett „ma a könyvek teli vannak képekkel, hogy a megértést egyáltalán lehetővé tegyék. Az alapműveletek sok gyermeknek nagy fáradságot jelentenek. Sokan nem képesek megfogalmazni egy kerek egész mondatot”.

Eközben a Pest megyei gimnáziumban az ingyen tankönyvek kiosztásakor megesik, hogy a 10-12 vadonatúj könyv és munkafüzet között megbúvó néhány használt példány láttán

a szülő felháborodva követeli, hogy cseréljék azokat szebb példányra.

Az oktatásra egyre inkább úgy tekintünk, mint szolgáltatásra, ahol a nem megfelelő szakembert a szülő mint megrendelő lecserélteti; nem ritkán egy hangos kisebbség követelésére. Ahol lassan arról is szavazást rendezünk a szülői értekezleten, mit és hogyan tanítsanak – másfelől a pedagógus is értelmiségi jogának és szabadságának érzi, hogy az alaptantervet és a tankönyvet felülírva saját véleményét közvetítse.

(Ha ez a vélemény például kormány-, nemzet- vagy egyházellenes, akkor a liberális sajtó és politika ünnepli az efféle harcosokat,

ha ellenben kormánypárti vagy egyenesen nemzeti radikális, akkor már a szegény ártatlan tanulók kártékony és öncélú befolyásolásának minősül.)

A jót persze könnyű megszokni;

ki emlékszik már a hajdani iskolakezdésekre húszezres tankönyvcsomagokkal.

Mint ahogy a GYED-extrát kapó, babavárót felvett, CSOK-kal lakást vásárolt vagy a négy gyermeke után adómentességet élvező anyuka, netán a gyermekek utáni adókedvezménnyel hizlalt összegű fizetést felvevő, a támogatással megvásárolt nagycsaládos autóban furikázó, lakásfelújítási programban otthonát kicsinosító apuka, esetleg a diákországbérlettel kvázi ingyen utazó, Klebelsberg ösztöndíjas egyetemista mindezt alapvetésnek veszi, és e kiinduló pontról követelődzik,

elvégre ők mindannyian tökéletesen végzik a maguk munkáját, így jogosan bírálhatnak bárkit, legelsősorban a kormányt és a miniszterelnököt,

akik egyedül alkalmatlanok a feladatuk ellátására a sok-sok hibátlan polgár között.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ember (a magyar ember?) már csak ilyen. A meglévő jó dolgokat természetesnek gondolja. És sosem elég, ami van. Nem elegendő, hogy a világ első tíz százalékába tartozzunk anyagilag, életminőség szempontjából, mi az első egybe, vagy egyenesen a legelsőbe akarunk tartozni.

Az osztrák orvossal, az amerikai vállalkozóval, a német nyugdíjassal, a holland tulipánnal és a svájci órával mérjük magunkat és környezetünket.

Illetve magunkat inkább a juttatások, a többieket a teljesítmény alapján. Keressünk úgy, mint a luxemburgi légiirányító, a sebészünk, a gázszerelőnk, a kőművesünk és a tanárunk pedig végezze a dolgát a maximális minőségben.

Mivel ez csak az ideák vágyott világában létezik, ezért

folytonos frusztrációk keserítik életünket, ahelyett, hogy örülnénk;

a fő problémánk az iskolakezdéskor az, hogy az angol munkafüzet sarka gyűrött, nem pedig az, vajon a magyar rendiség és a negyvennyolcas szabadságharc helyett a sertéshús tilalma vagy a lányok fejkendőviselése lesz-e a töri órák anyaga.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: SEBASTIAN WILLNOW / AFP)

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 27. 08:35
Végül is a lakosságot támogató rendszerre szükség van az eltérő jövedelemviszonyok miatt. De. Lassan eljutunk oda, hogy azok már követelésbe csapnak át némely rétegnél, amellett, hogy közben átkozzák a fennálló kormányt. Röviden, lassan már az ételt is meg kell rágni helyettük, hogy valamiféle elégedettséget lehessen elkönyvelni, mert ott lógnak a zátévén, ahol ugye tudjuk, hogy semmisem elég.
Válasz erre
2
0
Egyszeriember
2025. augusztus 27. 07:53
"Az ember (a magyar ember?) már csak ilyen." Nem tetszik ez a sugalmazás. A "tipikus magyarozást" hagyjuk meg a magyariszonyos rétegnek, sőt, még őket is jobb lenne leszoktatni erről a butaságról.
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. augusztus 27. 07:41
Zsolti,és te hogy vagy? Elmúltak már a rémálmaid meg nem történt abortuszokról...?..és még mindig itthon? Az imádott keletedre nem indultál még el?! Igaz,Bindzsisztán alakul ..😉
Válasz erre
0
8
billysparks
2025. augusztus 27. 07:33
Nem kell a sírás-rívás. Csak irigykedik az átlagmagyar, hogy Ausztriában milyen sokan beszélnek idegen nyelveket. Régen még Magyarországon is a német volt a második legtöbbet beszélt nyelv, most Ausztriában is ez van. Elhúztak mellettünk az osztrákok az idegen nyelvek beszélésenk terén is. csak megy a jobber nyafogás, egy igazi haladó gondolkodású ember már régen tanulja a szírt, a pastut és az urdut és vizipipázva énekli a magyarok himnuszát. Ungváry meg csak nyíg magyarul. Nem érti Európa lényegét.
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!