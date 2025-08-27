Kezdődik az iskola, úgyhogy adódik a kérdés: vajon lelövik-e idén Johann bácsit?

Kezdődik az iskola. Az ezzel járó sokkot pár évtizede olyan kérdések kísérték a nebulók fejében, mint hogy vajon Kati néni szigorúbb lett-e a nyáron, kinőttem-e az ünneplőcipőmet, szabad-e spirálfüzetet használni, ehető-e a menzán a kaja –

ki fogja tanítani a bioszt és nyugdíjba ment-e Laci bácsi.

Nagyjából hasonló problémákkal küzdöttek a gyerekek Európa-szerte, ilyesmiben a vasfüggöny nem zárt annyira, mint mondjuk a történelem- vagy filozófia órák tartalmi elemeiben.

Az idők változását jelzi, hogy ma mondjuk egy német (de akár egy francia) kisdiák évnyitóra ballagtában már olyasmiken is töprenghet, hogy lelövik-e Johann bácsit a tanév során (esetleg lefejezik?),

megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére vagy az erkölcseire tekintettel,

megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira, viselhetem-e a nagymamámtól kapott keresztet a nyakláncomon, megbukott-e az osztály fele, de legfőképpen: megértem-e az osztálytársaim nyelvét, vagy csak kapkodom a fejem, ha körülöttem beszélgetnek? És hát a biztonságomért is aggódhatok egy csöppet, tekintve, hogy