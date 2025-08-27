Kezdődik az iskola, úgyhogy adódik a kérdés: vajon lelövik-e idén Johann bácsit?

Elszabadult a pokol a német iskolákban: lehetetlenné vált a tanítás a migránsok miatt
Ezt már a fősodratú média sem képes letagadni.
És vajon megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére tekintettel? Megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira?
Kezdődik az iskola. Az ezzel járó sokkot pár évtizede olyan kérdések kísérték a nebulók fejében, mint hogy vajon Kati néni szigorúbb lett-e a nyáron, kinőttem-e az ünneplőcipőmet, szabad-e spirálfüzetet használni, ehető-e a menzán a kaja –
ki fogja tanítani a bioszt és nyugdíjba ment-e Laci bácsi.
Nagyjából hasonló problémákkal küzdöttek a gyerekek Európa-szerte, ilyesmiben a vasfüggöny nem zárt annyira, mint mondjuk a történelem- vagy filozófia órák tartalmi elemeiben.
Az idők változását jelzi, hogy ma mondjuk egy német (de akár egy francia) kisdiák évnyitóra ballagtában már olyasmiken is töprenghet, hogy lelövik-e Johann bácsit a tanév során (esetleg lefejezik?),
megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére vagy az erkölcseire tekintettel,
megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira, viselhetem-e a nagymamámtól kapott keresztet a nyakláncomon, megbukott-e az osztály fele, de legfőképpen: megértem-e az osztálytársaim nyelvét, vagy csak kapkodom a fejem, ha körülöttem beszélgetnek? És hát a biztonságomért is aggódhatok egy csöppet, tekintve, hogy
tavaly Németországban napi átlagban 97 iskolai erőszakcselekményt regisztráltak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt már a fősodratú média sem képes letagadni.
De a pedagógusok sem sokkal nagyobb kedvvel és magabiztossággal lépnek be a suli kapuján – ha egyáltalán még nem hagyták el a pályát. Németországban „a tanárok akaratuk ellenére szociális munkásokká válnak, a fegyelmet és a nyitott fület először fáradságos munkával meg kell teremteni, mielőtt tanításra egyáltalán gondolni lehetne”.
Közben vidéken betöltetlen álláshelyek, a városokban megfizethetetlen albérleti díjak.
Ezt is ajánljuk a témában
Két lehetőség van: vagy ugyanazt a sillabuszt küldték el a Rogán-művek Kohán Mátyásnak és a német sajtónak, vagy el kell ismerni, hogy ennyire általános az összefüggés. Francesca Rivafinoli írása.
A színvonal is pár évtized alatt drasztikusan visszaesett; egy mannheimi iskolaigazgató szerint a korábbi tisztán szöveges matematikafeladatok helyett „ma a könyvek teli vannak képekkel, hogy a megértést egyáltalán lehetővé tegyék. Az alapműveletek sok gyermeknek nagy fáradságot jelentenek. Sokan nem képesek megfogalmazni egy kerek egész mondatot”.
Eközben a Pest megyei gimnáziumban az ingyen tankönyvek kiosztásakor megesik, hogy a 10-12 vadonatúj könyv és munkafüzet között megbúvó néhány használt példány láttán
a szülő felháborodva követeli, hogy cseréljék azokat szebb példányra.
Az oktatásra egyre inkább úgy tekintünk, mint szolgáltatásra, ahol a nem megfelelő szakembert a szülő mint megrendelő lecserélteti; nem ritkán egy hangos kisebbség követelésére. Ahol lassan arról is szavazást rendezünk a szülői értekezleten, mit és hogyan tanítsanak – másfelől a pedagógus is értelmiségi jogának és szabadságának érzi, hogy az alaptantervet és a tankönyvet felülírva saját véleményét közvetítse.
(Ha ez a vélemény például kormány-, nemzet- vagy egyházellenes, akkor a liberális sajtó és politika ünnepli az efféle harcosokat,
ha ellenben kormánypárti vagy egyenesen nemzeti radikális, akkor már a szegény ártatlan tanulók kártékony és öncélú befolyásolásának minősül.)
A jót persze könnyű megszokni;
ki emlékszik már a hajdani iskolakezdésekre húszezres tankönyvcsomagokkal.
Mint ahogy a GYED-extrát kapó, babavárót felvett, CSOK-kal lakást vásárolt vagy a négy gyermeke után adómentességet élvező anyuka, netán a gyermekek utáni adókedvezménnyel hizlalt összegű fizetést felvevő, a támogatással megvásárolt nagycsaládos autóban furikázó, lakásfelújítási programban otthonát kicsinosító apuka, esetleg a diákországbérlettel kvázi ingyen utazó, Klebelsberg ösztöndíjas egyetemista mindezt alapvetésnek veszi, és e kiinduló pontról követelődzik,
elvégre ők mindannyian tökéletesen végzik a maguk munkáját, így jogosan bírálhatnak bárkit, legelsősorban a kormányt és a miniszterelnököt,
akik egyedül alkalmatlanok a feladatuk ellátására a sok-sok hibátlan polgár között.
Ezt is ajánljuk a témában
A kampányban jólétet, tiszteletet és biztonságot ígért, de most sajnos migránstábort kell bővítenie. Francesca Rivafinoli írása.
Az ember (a magyar ember?) már csak ilyen. A meglévő jó dolgokat természetesnek gondolja. És sosem elég, ami van. Nem elegendő, hogy a világ első tíz százalékába tartozzunk anyagilag, életminőség szempontjából, mi az első egybe, vagy egyenesen a legelsőbe akarunk tartozni.
Az osztrák orvossal, az amerikai vállalkozóval, a német nyugdíjassal, a holland tulipánnal és a svájci órával mérjük magunkat és környezetünket.
Illetve magunkat inkább a juttatások, a többieket a teljesítmény alapján. Keressünk úgy, mint a luxemburgi légiirányító, a sebészünk, a gázszerelőnk, a kőművesünk és a tanárunk pedig végezze a dolgát a maximális minőségben.
Mivel ez csak az ideák vágyott világában létezik, ezért
folytonos frusztrációk keserítik életünket, ahelyett, hogy örülnénk;
a fő problémánk az iskolakezdéskor az, hogy az angol munkafüzet sarka gyűrött, nem pedig az, vajon a magyar rendiség és a negyvennyolcas szabadságharc helyett a sertéshús tilalma vagy a lányok fejkendőviselése lesz-e a töri órák anyaga.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Most épp azt tudhattuk meg, hogy Berlin úszik az örömben és a felszabadultságban, a magyar konzervatívok viszont mérgesen Vlagyivosztokba vágynak. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: SEBASTIAN WILLNOW / AFP)
***
Ezt is ajánljuk a témában
Azok az országok, amelyeket Trump elődei diktatúrának bélyegeztek, fellélegezhetnek: Amerika már nem az ő nyakukban liheg, hanem ott tesz rendet, ahol valóban gondok vannak. Varga Mátyás Zsolt írása.