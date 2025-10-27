Önmagát leplezte le Karácsony Gergely: több száz év alatt sem tudná utolérni a kormányt (VIDEÓ)

Megrohamozták a fiatalok az ingatlanokat, bődületes számok születtek
Budapesten ugrásszerűen nőtt a fiatal ingatlanvásárlók aránya.
Amíg az Otthon Start Program tarol a főpolgármester látszatintézkedéseivel házal.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán szembesítette a tényekkel Karácsony Gergely főpolgármestert. „Óriási bejelentést tett Karácsony Gergely az elmúlt napokban. A főpolgármester azt mondta, hogy az általa létrehozott Fővárosi Lakásügynökség az elmúlt másfél évben több tucat fiatal lakhatási helyzetét segítette rendezni” – fogalmazott.
Még egyszer mondom a számokat: másfél év alatt több tucat. Ennyire futja, Istenem. Tehát, ha nem akarsz több száz évet várni Kari Geri lakásügynökségére, akkor startolj rá a fix 3 százalékos hitelre!”
– mondta Panyi.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, óriási érdeklődés övezi a kormány Otthon Start Programját. Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók a Duna House adatai szerint. A fiatal korosztály lakásvásárlási kedve kiugróan nőtt.
Szeptemberben a 20–30 éves vevők aránya Budapesten 23 százalék, míg vidéken 17 százalék volt (míg tavaly ugyanebben az időszakban 13, illetve 15 százalék).
Budapesten 10 százalékponttal nőtt a fiatalok lakáspiaci részvétele egyetlen év alatt. „Az Otthon Start Program hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya, ami a piaci dinamika egyik legpozitívabb fordulata az elmúlt években. A fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Látható tehát, hogy amíg a budapesti főpolgármester az általa létrehozott látszatintézmények látszat eredményeivel igyekszik felvágni, addig a kormány valódi megoldást kínál a fiataloknak ahhoz, hogy ingatlanhoz jussanak.
Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor
