Önmagát leplezte le Karácsony Gergely: több száz év alatt sem tudná utolérni a kormányt (VIDEÓ)

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán szembesítette a tényekkel Karácsony Gergely főpolgármestert. „Óriási bejelentést tett Karácsony Gergely az elmúlt napokban. A főpolgármester azt mondta, hogy az általa létrehozott Fővárosi Lakásügynökség az elmúlt másfél évben több tucat fiatal lakhatási helyzetét segítette rendezni” – fogalmazott.

Még egyszer mondom a számokat: másfél év alatt több tucat. Ennyire futja, Istenem. Tehát, ha nem akarsz több száz évet várni Kari Geri lakásügynökségére, akkor startolj rá a fix 3 százalékos hitelre!”

– mondta Panyi.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, óriási érdeklődés övezi a kormány Otthon Start Programját. Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók a Duna House adatai szerint. A fiatal korosztály lakásvásárlási kedve kiugróan nőtt.