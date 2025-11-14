Tizenöt percig szállított utasokat egy lopott busszal egy álsofőr Kanadában

Egy férfi ellopott egy menetrend szerinti buszt az ontariói Hamiltonban, miközben úgy tett, mintha ő lenne a sofőr, és a járat utasai sokáig észre sem vették, hogy baj van – írta meg a CNN.

A kanadai rendőrség közlése szerint

az elkövető úgy viselkedett, mint egy valódi buszsofőr, minden megállóban megállt, hogy az utasok le és felszállhassanak.

Azokat, akiknek nem volt érvényes bérletük, nem engedte felszállni, teljes mértékben úgy tett, mintha szabályosan dolgozna. A férfi feltehetően akkor jutott hozzá a járműhöz, amikor a valódi sofőr az egyik állomáson a pihenőidejét töltötte.