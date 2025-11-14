Ft
11. 14.
péntek
Ontario buszsofőr rendőrség utas Kanada

Tizenöt percig szállított utasokat egy lopott busszal egy álsofőr Kanadában

2025. november 14. 21:45

Az elkövető úgy viselkedett, mint egy valódi buszsofőr, minden megállóban megállt, hogy az utasok le és felszállhassanak.

2025. november 14. 21:45
null

Egy férfi ellopott egy menetrend szerinti buszt az ontariói Hamiltonban, miközben úgy tett, mintha ő lenne a sofőr, és a járat utasai sokáig észre sem vették, hogy baj van – írta meg a CNN.

A kanadai rendőrség közlése szerint

az elkövető úgy viselkedett, mint egy valódi buszsofőr, minden megállóban megállt, hogy az utasok le és felszállhassanak.

Azokat, akiknek nem volt érvényes bérletük, nem engedte felszállni, teljes mértékben úgy tett, mintha szabályosan dolgozna. A férfi feltehetően akkor jutott hozzá a járműhöz, amikor a valódi sofőr az egyik állomáson a pihenőidejét töltötte.

Az utasoknak sokáig fel sem tűnt, hogy valami nincs rendben. Csak akkor kezdtek gyanakodni, amikor a férfi rossz irányba kanyarodott, és nekik kellett útbaigazítást adniuk. A rendőrség körülbelül tizenöt perc alatt érte utol és állította meg a buszt. Szerencsére sem a járműben, sem az utasok körében nem történt sérülés.

A harminchat éves férfit őrizetbe vették és 5000 dollárt meghaladó értékű vagyontárgy ellopásával, valamint a rendőrség munkájának akadályozásával vádolják.

Nyitókép: Geoff Robins / AFP

***

Smisla
2025. november 14. 22:31
Mit lehet tenni, mindenképpen dolgozni akart. Arról nem szólt a fáma, hogy milyen vallású, vagy milyen "nemzetiségű" lehet, pedig ez egy értékes információ lenne.
Kaldvi
2025. november 14. 21:51
hinnye
