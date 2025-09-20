„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté

Kocsis Máté izomból nekiment a Tiszának: szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, közben fegyverrel tartanak lakossági fórumot
A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában véleményezte a Tisza Párt újabb botrányát.
A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.
Elkezdődött a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd felszólalt Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában véleményezte a Tisza Párt újabb botrányát.
Hatalmas ováció kíséretében a főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra – aki megállítja az álhíreket.
„Hogy miért zebra? Tavaly novemberben megjelent egy cikk, hogy valahol Bicske környékén zebrát láttak. A portál nem említette, hogy Orbán Viktornak köze lenne hozzá, csak elindulnak a célozgatások. Idén tavasszal az egyik Magyar Péter utcafórumon viszont nyíltan állította, hogy a miniszterelnöknek zebrái vannak. Azt mondta, harapnak és félnek tőlük az unokák. A közönség tombolt és berobbant a hír, a sajtó már nem kockáztatott, mert csak idézték a telefontolvajunkat és így lett a szerencsétlen zebrából az álhírgyártás ikonikus alakja.
Ez a történet tökéletesen mutatja be, hogyan hergelik és uszítják az embereket. Ezért alapítottuk meg a zebra digitális polgári kört.
És hogy miért lettünk a legnagyobbak?” – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, majd a válasza sem váratott magára.
„Mert nagyon sokan vannak az országban, akiknek elegük van az álhírgyártásból. Ennyi baromságot ugyanis még sosem gyártott a balos propaganda, de még ilyen beteges hazudozó sem volt a magyar politikában. Bár a verseny szoros. Csak az elmúlt napokban megtudtuk a 444-től, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem viselt fegyvert, mindössze ráncot vetett a dzsekije. Az sem zavarta őket, hogy már a tiszások is bevallották, hogy fegyvert viselt. De itt egy másik álhír: Magyar Péter miatt erősödik a forint. Vagy egy másik: a Telex szerint lőfegyverrel lakossági fórumot tartani olyan, mint tilosban parkolni. Ugyanezt csinálják a közvélemény-kutatásokkal is” – hangsúlyozta Kocsis.
„Manipuláció, kettős mérce, uszítás, csúsztatás jellemző rájuk, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Kritika nélkül állnak be mindenki mögé, aki a kormányt bírálja. Lehet meggyőződésük, de ők tulajdonképpen Magyar Péter szócsövei, nem tudunk rájuk független médiumként tekinteni. Magyar, aki a hatalomra kerülése esetén börtönnel fenyeget, és folyamatosan sérteget. Legyünk minél többen a zebrában és meg tudjuk egymást védeni a verbális agressziótól” – erősítette a politikus.
Magyar az, aki ellopta a folyónk nevét, még szigeteket is akart, de ebből csak egy holtág lesz.
Tarr Zoltán ugyanis elkotyogta, hogy lesz adóemelés, de azt is hozzátette, hogy erről hallgasson mindenki. Érdekes, hogy pont úgy akarnak belenyúlni a rendszerbe, mint a brüsszeli főnökeik. Nagy kérdés a karcsúsított méregzsákhoz, a slim fit torreádorhoz, miért lenne tilos az adócsökkentésről beszélniük? Az értelmes tiszások ezen elgondolkodhatnak.
Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!”
– fogalmazott Kocsis Máté.
Ezt is ajánljuk a témában
Az online tér után most élőben is találkozhatnak a DPK-tagok.
Mint ismert, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ezt követően a DKP-k első nagygyűlését Budapesten, szeptember 20-án tartották – a Mandiner élő közvetítését az alábbi videóban követhetik!
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád