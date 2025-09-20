„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté

Ez a történet tökéletesen mutatja be, hogyan hergelik és uszítják az embereket. Ezért alapítottuk meg a zebra digitális polgári kört.

És hogy miért lettünk a legnagyobbak?” – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, majd a válasza sem váratott magára.

„Mert nagyon sokan vannak az országban, akiknek elegük van az álhírgyártásból. Ennyi baromságot ugyanis még sosem gyártott a balos propaganda, de még ilyen beteges hazudozó sem volt a magyar politikában. Bár a verseny szoros. Csak az elmúlt napokban megtudtuk a 444-től, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem viselt fegyvert, mindössze ráncot vetett a dzsekije. Az sem zavarta őket, hogy már a tiszások is bevallották, hogy fegyvert viselt. De itt egy másik álhír: Magyar Péter miatt erősödik a forint. Vagy egy másik: a Telex szerint lőfegyverrel lakossági fórumot tartani olyan, mint tilosban parkolni. Ugyanezt csinálják a közvélemény-kutatásokkal is” – hangsúlyozta Kocsis.

„Manipuláció, kettős mérce, uszítás, csúsztatás jellemző rájuk, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Kritika nélkül állnak be mindenki mögé, aki a kormányt bírálja. Lehet meggyőződésük, de ők tulajdonképpen Magyar Péter szócsövei, nem tudunk rájuk független médiumként tekinteni. Magyar, aki a hatalomra kerülése esetén börtönnel fenyeget, és folyamatosan sérteget. Legyünk minél többen a zebrában és meg tudjuk egymást védeni a verbális agressziótól” – erősítette a politikus.