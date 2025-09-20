Ft
09. 20.
szombat
Papp László Budapest Sport­aréna Kocsis Máté polgári kör

„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté

2025. szeptember 20. 16:48

A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.

2025. szeptember 20. 16:48
null
Szabó Péter

Elkezdődött a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort, amely Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd felszólalt Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Hatalmas ováció kíséretében a főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra – aki megállítja az álhíreket.

„Hogy miért zebra? Tavaly novemberben megjelent egy cikk, hogy valahol Bicske környékén zebrát láttak. A portál nem említette, hogy Orbán Viktornak köze lenne hozzá, csak elindulnak a célozgatások. Idén tavasszal az egyik Magyar Péter utcafórumon viszont nyíltan állította, hogy a miniszterelnöknek zebrái vannak. Azt mondta, harapnak és félnek tőlük az unokák. A közönség tombolt és berobbant a hír, a sajtó már nem kockáztatott, mert csak idézték a telefontolvajunkat és így lett a szerencsétlen zebrából az álhírgyártás ikonikus alakja.

Ez a történet tökéletesen mutatja be, hogyan hergelik és uszítják az embereket. Ezért alapítottuk meg a zebra digitális polgári kört.

És hogy miért lettünk a legnagyobbak?” – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, majd a válasza sem váratott magára.

„Mert nagyon sokan vannak az országban, akiknek elegük van az álhírgyártásból. Ennyi baromságot ugyanis még sosem gyártott a balos propaganda, de még ilyen beteges hazudozó sem volt a magyar politikában. Bár a verseny szoros. Csak az elmúlt napokban megtudtuk a 444-től, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem viselt fegyvert, mindössze ráncot vetett a dzsekije. Az sem zavarta őket, hogy már a tiszások is bevallották, hogy fegyvert viselt. De itt egy másik álhír: Magyar Péter miatt erősödik a forint. Vagy egy másik: a Telex szerint lőfegyverrel lakossági fórumot tartani olyan, mint tilosban parkolni. Ugyanezt csinálják a közvélemény-kutatásokkal is” – hangsúlyozta Kocsis.

„Manipuláció, kettős mérce, uszítás, csúsztatás jellemző rájuk, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Kritika nélkül állnak be mindenki mögé, aki a kormányt bírálja. Lehet meggyőződésük, de ők tulajdonképpen Magyar Péter szócsövei, nem tudunk rájuk független médiumként tekinteni. Magyar, aki a hatalomra kerülése esetén börtönnel fenyeget, és folyamatosan sérteget. Legyünk minél többen a zebrában és meg tudjuk egymást védeni a verbális agressziótól” – erősítette a politikus.

Magyar az, aki ellopta a folyónk nevét, még szigeteket is akart, de ebből csak egy holtág lesz.

Tarr Zoltán ugyanis elkotyogta, hogy lesz adóemelés, de azt is hozzátette, hogy erről hallgasson mindenki. Érdekes, hogy pont úgy akarnak belenyúlni a rendszerbe, mint a brüsszeli főnökeik. Nagy kérdés a karcsúsított méregzsákhoz, a slim fit torreádorhoz, miért lenne tilos az adócsökkentésről beszélniük? Az értelmes tiszások ezen elgondolkodhatnak.

Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Mint ismert, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ezt követően a DKP-k első nagygyűlését Budapesten, szeptember 20-án tartották – a Mandiner élő közvetítését az alábbi videóban követhetik!

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

 

nogradi
2025. szeptember 20. 17:28
Deákdanival mozogsz együtt.
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 20. 17:00
Kocsis Máté a színpadon! Óriási ováció! Szuper irónia, tréfás, intellektuális szúrka-piszka. Rottyon a libbcsikommcsi újságírás! ATV HVG RTL Zebrák rúgásait szenvedik. Magyar 🐒 🐒 🐒 🐒 🐒 🐒 🐓🐓🐓🐓🐓 Júdás Péter TISZAROTTYON! -:)))))))
