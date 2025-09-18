Ft
Tisza Pár Harcosok órájában Ruszin-Szendi Romolusz Kocsis Máté szeretetország fegyver Fidesz

Kocsis Máté izomból nekiment a Tiszának: szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, közben fegyverrel tartanak lakossági fórumot

2025. szeptember 18. 12:59

A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában véleményezte a Tisza Párt újabb botrányát.

2025. szeptember 18. 12:59
null

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart a magyar sajtóban a Tisza Párt újabb botrányos baklövése, ugyanis a párt katonai és honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán lépett fel egy Tisza fórumon. 

Hont András

Facebook

Idézőjel

A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz vesetájon hullámot vető dzsekijét

Értesült a 444.

Egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne”

– fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájábn.

A kormánypárti politikus szerint önellentmondásos az, hogy miközben a Tisza Párt képviselő a szeretet országát hirdetik közben fegyverrel tartanak lakossági fórumot, lökdösik az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket.

Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”

– tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fotos88
2025. szeptember 18. 15:27
Közben Al Capone pedig poloskákat irt, és nem tartja magyarnak azokat akik nem rá szavaznak. Végül is ő csak a miniszterelnök. Még 7 hónapig kormányozhatna is, de úgy tűnik ő sem azt választja, mint ahogy Kocsis Máté sem akar az ország valós ügyeivel foglalkozni. Repülőrajtot vett a lejáratás. Szomorú, hogy kormányzó hatalomként nincs más eszközük.
Válasz erre
0
0
a straight cold player
2025. szeptember 18. 14:48
Na azért nincs új a nap alatt! Emlékszem a 90-es években ugyanez a társaság (csak más arcokkal) harsogta a ,,Tégy a gyűlölet ellen" meg a Te is más vagy te sem vagy más" liberális demagógiát (vö.: szeretetország) miközben meg ment az, hogy mindenki náci és fasiszta volt aki tőlük akár csak egy hangyányira is jobbra állt és fullba tolták a ,,rekeszd ki a gyűlöletet" (ez volt a jobboldal) és Kornis Mihályuk volt az aki kifejtette, hogy „Mi, liberálisok sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket”. miközben szivárvánnyal írták az égre, hogy tégy a gyűlölet ellen!
Válasz erre
0
0
pot_ember
2025. szeptember 18. 13:51
A pisi ivó hölgyet eltávolították, pedig szerintem csak kipróbálta az ipart, a nagy megalázás után szerintem nem folytatta (több videót nem nagyon tudtak róla megmutatni) A nutellás néni nem nagyon került a párthoz közel, pedig csak szerintem az ausztriai tanulmányokhoz kellett a pénz (nem túl szép ezért a nutellás videó maradt számára csak) A tokatábornok meg egy két lábon járó időzitett bomba ráadásul fegyverrel. Már rég el kellett volna távolítani.
Válasz erre
0
0
cirmos
2025. szeptember 18. 13:47
na nem mintha kocsis máté úr nem szeretne fegyverrel pózolni...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!