Kocsis Máté izomból nekiment a Tiszának: szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, közben fegyverrel tartanak lakossági fórumot

Puszi a fejre, stuki a zsebbe
Nem, ez nem valami kellemetlenül gagyi krimi.
A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában véleményezte a Tisza Párt újabb botrányát.
Az elmúlt napokban nagy vihart kavart a magyar sajtóban a Tisza Párt újabb botrányos baklövése, ugyanis a párt katonai és honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán lépett fel egy Tisza fórumon.
Kapcsolódó vélemény
Egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne”
– fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájábn.
A kormánypárti politikus szerint önellentmondásos az, hogy miközben a Tisza Párt képviselő a szeretet országát hirdetik közben fegyverrel tartanak lakossági fórumot, lökdösik az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket.
Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”
– tette fel a kérdést Kocsis Máté.
Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI
