Szőke András is üzent az áldozati szerepben tetszelgő Alföldi Róbertnek

Szőke András filmrendező is üzent Alföldi Róbertnek, a rendező kormányellenes kirohanását követően – írta a Magyar Nemzet. A színész azt írta: „A digitális médiában, amelyben úgy tűnik, hogy nem kell felelősséget vállalni állításainkért, többször hallható, hogy csak két út van: jobb és bal”. Szőke a Vidéki Digitális Polgári Körben így fogalmazott: „A régiek szerint a kiáltás a figyelemfelkeltés és a félelem ikertestvére.

Az üldözött kiált, hogy üldözik – még akkor is, ha ez nem igaz. Az ordított üzenet messzire elhallatszik, hitelesnek tűnik, de valójában fordított: az üldözöttből így lesz üldöző, a vádlottból vádló.”

Ahogy arról beszámoltunk Alföldi Róbert a Békemenetet követően fakadt ki, és fejezte ki „sértettségét”, mert Orbán Viktor október 23-i beszédét úgy értelmezte, mintha a miniszterelnök hazaárulónak nevezte volna őt.