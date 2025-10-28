Szőke András is üzent az áldozati szerepben tetszelgő Alföldi Róbertnek

Alföldi áldozati szerepben
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Czakó Julianna színművész is reagált Alföldi kijelentéseire, a digitális polgári kör tagjainak címzett bejegyzésében a színésznő rámutatott: „A főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”. Czakó szerint ez a szokásos fogalomkisajátítás: „Ha kibontom, a középen álló, normális, békés életre vágyó ember fogalma került célkeresztbe. Ezt most ugyanúgy pajzsként tartod magad elé, mint korábban a toleranciát, ha kell vagy ha látják.”
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén reagált Alföldi méltatlankodására. A Fidesz frakcióvezetője szerint: „Senki nem beszélt Alföldi Róbertről, Orbán Viktor pláne nem, halálról sem – de egy színpadi embertől vegyük ezt az önzést az előadás részének, retorikai fordulatnak, ahol az egyén azonosítja magát a közösséggel.”
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP