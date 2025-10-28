Ft
Czakó Julianna szőke andrás Kocsis Máté Alföldi Róbert Békemenet

Szőke András is üzent az áldozati szerepben tetszelgő Alföldi Róbertnek

2025. október 28. 19:01

A színész szerint az üldözött kiált, hogy üldözik – még akkor is, ha ez nem igaz.

2025. október 28. 19:01
null

Szőke András filmrendező is üzent Alföldi Róbertnek, a rendező kormányellenes kirohanását követően – írta a Magyar Nemzet. A színész azt írta: „A digitális médiában, amelyben úgy tűnik, hogy nem kell felelősséget vállalni állításainkért, többször hallható, hogy csak két út van: jobb és bal”. Szőke a Vidéki Digitális Polgári Körben így fogalmazott: „A régiek szerint a kiáltás a figyelemfelkeltés és a félelem ikertestvére.

Az üldözött kiált, hogy üldözik – még akkor is, ha ez nem igaz. Az ordított üzenet messzire elhallatszik, hitelesnek tűnik, de valójában fordított: az üldözöttből így lesz üldöző, a vádlottból vádló.”

Ahogy arról beszámoltunk Alföldi Róbert a Békemenetet követően fakadt ki, és fejezte ki „sértettségét”, mert Orbán Viktor október 23-i beszédét úgy értelmezte, mintha a miniszterelnök hazaárulónak nevezte volna őt.

Alföldi Róbert

Ordítva és felháborodva, kikérem magamnak!

Legyünk nagyvonalúak.

Alföldi áldozati szerepben

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Czakó Julianna színművész is reagált Alföldi kijelentéseire, a digitális polgári kör tagjainak címzett bejegyzésében a színésznő rámutatott: „A főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”. Czakó szerint ez a szokásos fogalomkisajátítás: „Ha kibontom, a középen álló, normális, békés életre vágyó ember fogalma került célkeresztbe. Ezt most ugyanúgy pajzsként tartod magad elé, mint korábban a toleranciát, ha kell vagy ha látják.”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szintén reagált Alföldi méltatlankodására. A Fidesz frakcióvezetője szerint: „Senki nem beszélt Alföldi Róbertről, Orbán Viktor pláne nem, halálról sem – de egy színpadi embertől vegyük ezt az önzést az előadás részének, retorikai fordulatnak, ahol az egyén azonosítja magát a közösséggel.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

