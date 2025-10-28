Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
színésznő Alföldi Róbert Békemenet

„Áldozati pozícióból támad!” – ízekre szedte Alföldi Róbert kifakadását a Thália Színház Junior Prima-díjas színésznője

2025. október 28. 14:46

Az elismert magyar színésznő feltette a nagy kérdést a rendezőnek: miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre?

2025. október 28. 14:46
null

***

Mint arról beszámoltunk, Alföldi Róbert néhány napja a közösségi oldalán fakadt ki a Békemenetet látva, majd „ordítva és felháborodva, kérte ki magának”, hogy a hazaárulónak és háborúpártinak bélyegezzék!

A bejegyzés után rengetegen hangot adtak véleményüknek, többek között a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is, de Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze is közzétette tanulságos gondolatait.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Alföldi Róbert

Facebook

Idézőjel

Ordítva és felháborodva, kikérem magamnak!

Legyünk nagyvonalúak.

„Kedves Róbert!

Én is néztem, hallgattam… és olvastam, amit az október 23-i eseményekkel kapcsolatban közöltél. Magam is 14 éves korom óta a hazai színházi közösség tagja vagyok, számos városban, számos szerepet eljátszhattam, több szakmai elismerést kiérdemelve. Kérdések sora fogalmazódott meg bennem, még mielőtt az írásodból kiáramló színpadias érzelmek hatalmukba kerítettek volna. Rádöbbentem, hogy itt a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!

Először is a »nem érdekel, melyik volt nagyobb« megszólalást követően ugyanaz a jól megszokott fogalom kisajátítási kísérlet történik, amit már számtalanszor láttunk. Ha kicsit jobban kibontom, akkor a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe. Most ezt ugyanúgy tartod magad előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzed, vagy ha látják…

Bár »független« vagy és kikéred magadnak »hogy támogatom a gyilkosságokat, a nemi erőszakokat, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását. A pusztítást!«

Akkor miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre? Miért annak a pártnak rendezvényét emeled ki, amelyiken, kerülik a háború kérdését?”

– mutatott rá Czakó Julianna, majd így folytatta:

„Az áldozat póz azon túlmenően, hogy minden áldozatot sért, amikor ebben próbálsz feltűnni, különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben. Az ellentmondások viharának mégis az a csúcspontja, amikor »most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen« felkiáltással aktiválod az empátia csodafegyverét, csak a mondat eleje mindig egy »fideszesek nélküli világgal« kezdődik.

Tisztelettel, Czakó Julianna, színművész” – zárta gondolatait a Thália Színház művésznője.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Olvasom Alföldi Róbert úr posztját, és válaszra késztet

Ha tényleg törekszünk az objektivitásra, akkor tisztázzuk!

Fotó: AFP/Kőhalmi Péter

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. október 28. 14:57
Bravó, bravó és bravó!!!! Felállva is bravó!!!! 👏👏👏👏❤️ Gratulálok a művésznőnek!!!! Örülök, hogy egyre több művész vállalja a jobboldaliságát a baloldaliak által uralt művészvilágban! Ráadásul a csajok még tökösebbnek tűnnek, mint a férfiak!!! Gratulálok, és vigyázzon magára a művésznő, mert biztosan egy jó adag gyalázkodót szabadított a nyakára!!!
Válasz erre
0
0
google-2
2025. október 28. 14:57
Amikor az ő oldaluk van hatalmon, akkor szeretik az embereket, jól választanak a magyarok, jó itt élni, de ha a jobboldal kormányoz, akkor rossz fogúak, törött szemüveges, igénytelenek a népek, el kell innen menni, nem lehet itt élni. Na de a választások előtt ezt le kell önteni egy ragacsos sziruppal: fogjunk kezet, szeressük egymást stb. Forgasd még egy kicsit a szemed, Róbert! Mindegy már.
Válasz erre
0
0
Haramia
2025. október 28. 14:53
Egyetértek. Jó elemzés. Alföldi szavai önellentmondásosak, és színpadi allűröktől sem mentesek.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. október 28. 14:53
Nincs abban semmi különös, ha egy hazaáruló buzi libsi úgy viselkedik, mint egy hazaáruló buzi libsi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!