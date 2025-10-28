„Áldozati pozícióból támad!” – ízekre szedte Alföldi Róbert kifakadását a Thália Színház Junior Prima-díjas színésznője

Ezt látni kell: hatalmasat égett a libsi provokátor, alaposan helyretette a Békemenet résztvevője (VIDEÓ)
A legyesbényei férfi nem hagyta, hogy a provokáció kibillentse.
Az elismert magyar színésznő feltette a nagy kérdést a rendezőnek: miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre?
Mint arról beszámoltunk, Alföldi Róbert néhány napja a közösségi oldalán fakadt ki a Békemenetet látva, majd „ordítva és felháborodva, kérte ki magának”, hogy a hazaárulónak és háborúpártinak bélyegezzék!
A bejegyzés után rengetegen hangot adtak véleményüknek, többek között a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is, de Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze is közzétette tanulságos gondolatait.
„Kedves Róbert!
Én is néztem, hallgattam… és olvastam, amit az október 23-i eseményekkel kapcsolatban közöltél. Magam is 14 éves korom óta a hazai színházi közösség tagja vagyok, számos városban, számos szerepet eljátszhattam, több szakmai elismerést kiérdemelve. Kérdések sora fogalmazódott meg bennem, még mielőtt az írásodból kiáramló színpadias érzelmek hatalmukba kerítettek volna. Rádöbbentem, hogy itt a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!
Először is a »nem érdekel, melyik volt nagyobb« megszólalást követően ugyanaz a jól megszokott fogalom kisajátítási kísérlet történik, amit már számtalanszor láttunk. Ha kicsit jobban kibontom, akkor a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe. Most ezt ugyanúgy tartod magad előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzed, vagy ha látják…
Bár »független« vagy és kikéred magadnak »hogy támogatom a gyilkosságokat, a nemi erőszakokat, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását. A pusztítást!«
Akkor miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre? Miért annak a pártnak rendezvényét emeled ki, amelyiken, kerülik a háború kérdését?”
– mutatott rá Czakó Julianna, majd így folytatta:
„Az áldozat póz azon túlmenően, hogy minden áldozatot sért, amikor ebben próbálsz feltűnni, különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben. Az ellentmondások viharának mégis az a csúcspontja, amikor »most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen« felkiáltással aktiválod az empátia csodafegyverét, csak a mondat eleje mindig egy »fideszesek nélküli világgal« kezdődik.
Tisztelettel, Czakó Julianna, színművész” – zárta gondolatait a Thália Színház művésznője.
