Demjén Ferenc örökzöldje is felcsendült a háborúellenes gyűlésen (VIDEÓ)

Radics Gigi és Curtis nemcsak a Republic örökbecsűjével örvendeztette meg a közönséget a háborúellenes gyűlés győri állomásán. Demjén Ferenc 1989-es dala, a Szabadság vándorai is felcsendült az eseményen.

A zenészek ezzel a produkcióval nem először léptek színpadra, az október 23-i ünnepi műsoron is előadták már ezt örökzöldet.

De mint a győri fogadtatás is mutatta, ezt sem lehet megunni!

A mostani előadás hatását az is fokozta, hogy a háttérben a Békemenet képei mentek végig a dal alatt.

Radics Gigi és Curtis előadását alább tekintheti meg: