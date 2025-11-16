Demjén Ferenc örökzöldje is felcsendült a háborúellenes gyűlésen (VIDEÓ)

Újra együtt Radics Gigi és Curtis: így szólt a háborúellenes gyűlésen a Republic ikonikus dala (VIDEÓ)
Az előadókhoz egy gyermekkórus is csatlakozott.
Radics Gigi és Curtis a győri közönségnek is elénekelte A szabadság vándorait.
Radics Gigi és Curtis nemcsak a Republic örökbecsűjével örvendeztette meg a közönséget a háborúellenes gyűlés győri állomásán. Demjén Ferenc 1989-es dala, a Szabadság vándorai is felcsendült az eseményen.
A zenészek ezzel a produkcióval nem először léptek színpadra, az október 23-i ünnepi műsoron is előadták már ezt örökzöldet.
De mint a győri fogadtatás is mutatta, ezt sem lehet megunni!
A mostani előadás hatását az is fokozta, hogy a háttérben a Békemenet képei mentek végig a dal alatt.
Radics Gigi és Curtis előadását alább tekintheti meg:
