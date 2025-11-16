Ft
Demjén Ferenc örökzöldje is felcsendült a háborúellenes gyűlésen (VIDEÓ)

2025. november 16. 10:12

Radics Gigi és Curtis a győri közönségnek is elénekelte A szabadság vándorait.

2025. november 16. 10:12
null

Radics Gigi és Curtis nemcsak a Republic örökbecsűjével örvendeztette meg a közönséget a háborúellenes gyűlés győri állomásán. Demjén Ferenc 1989-es dala, a Szabadság vándorai is felcsendült az eseményen. 

A zenészek ezzel a produkcióval nem először léptek színpadra, az október 23-i ünnepi műsoron is előadták már ezt örökzöldet. 

De mint a győri fogadtatás is mutatta, ezt sem lehet megunni!

A mostani előadás hatását az is fokozta, hogy a háttérben a Békemenet képei mentek végig a dal alatt.

Radics Gigi és Curtis előadását alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

