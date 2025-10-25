„Olvasom Alföldi Róbert úr posztját, és válaszra késztet.

Írása elején azzal igyekszik hitelesíteni későbbi sorait, hogy törekedett az október 23-i beszédeket objektíven nézni, félretenni indulatait. Hm. Megkérdőjelezhető egy szélsőségesen elfogult, ismert ellenzékitől, hiszi, aki hiszi, de menjünk tovább!

Művész úr azt írja – csak objektíven –, hogy az egyik oldal, jelesül a Békemenet főszónokától azt hallja, hogy ő (személy szerint?) hazaáruló és háborúpárti, csak azért mert nem ott menetelt. A hazaárulás pedig az, amiért a történelem során sokszor halál járt.

Csak objektíven mondom, hogy senki nem beszélt Alföldi Róbertről, a főszónok, Orbán Viktor pláne nem, halálról se, de egy színpadi(as) embertől vegyük ezt az önzést nagyvonalúan az előadás részének, retorikai fordulatnak, melyben az egyén azonosítja magát a közösséggel. Érthető, így ez a kisebbik probléma.

A nagyobb az, hogy művész úr – tán hibát elkövetve – ideilleszti a háborúpártiság kérdését, amit szintén kikér magának, »hangosan, ordítva, felháborodva«. Szerinte azért vádolják (őt), mert az az egyetlen bűne, hogy nem a Fideszre szavaz.