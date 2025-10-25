Azt nem tudom, hogy ez egyáltalán bűne-e, azt meg pláne máshol fogják megítélni szerintem, hogy tényleg ez volt-e az egyetlen egész életében a művész úrnak, azt viszont tudom, hogy Magyarország politikai jövőjének választásakor, a hazánkra leselkedő háborús kockázatok mérlegelésekor ide nem illő csúsztatás, és a fentebb hangoztatott objektivitás minimumát hátrahagyó állásfoglalás a személyesre vett, morális fölényt építeni igyekvő leegyszerűsítés.
A politika is művészet, mondják, de ha ez az előadás rosszul sikerül, nem csak a közönség veszik el, hanem egy nemzet jövője is. Más a tét, mint a színpadon.
Úgy látom, művész úr némi alkalmi népszerűségért úgy tesz, mintha nem értené, a háborúpárti vitát. Nagyon is érti, de túllép rajta, terelőleg inkább magáról beszél. Pedig a helyzet pofon egyszerű. Ha tényleg törekszünk az objektivitásra, akkor tisztázzuk!
A jelenlegi kormány 2022 óta közismerten békepárti. Vállalt ezzel kapcsolatban minden vitát, brüsszeli megtorlást, vesszőfutást, büntetést. A teljes európai és amerikai politikai diskurzus nem Orbán Viktor és a Fidesz miatt hangos a háború kérdésétől, hanem azért, mert nem egységes az álláspont. Az unió vezetőinek döntő része nem abba fekteti megmaradt befolyását, hogy kikényszerítse a békét, hanem abba, hogy minél több pénzt, fegyvert, európai polgár adóját fektesse Oroszország legyőzésébe. Biztonsági és gazdasági kockázattal nem számolva, eszement módon, sőt reménytelenül. Ezt ők amúgy pro-ukrán álláspontnak hívják.
Ennek a háborús álláspontnak releváns pártpolitikai képviselete van az európai parlamentben, sőt többsége is. Például a Manfred Weber és Ursula von der Leyen által fémjelzett néppárt ilyen. Nem mi mondtuk, ők mondták, hogy a velük való együttműködés feltétele, hogy ezt az álláspontot támogatni kell. Ezt a politikai alakulatot nem hamisan vádoljuk a háború melletti elkötelezettséggel, ők maguk vallják ezt, így a döntöttek, így nyilatkoztak.