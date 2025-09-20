Új dimenzió nyílt az űrben, ami Magyarországon is éreztetheti a hatását!

„Győzni fogunk!” – Orbán Viktor késő esti posztban értékelte az első Digitális Polgári Kör találkozót
A miniszterelnök egy galériát is megosztott a közösségi oldalán.
Kapu Tibor űrmissziója sokaknak teremtett újabb lehetőségeket.
Mint arról beszámoltunk, fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 11 ezer ember előtt került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, a színpadi műsor Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök egy galériát is megosztott a közösségi oldalán.
A színpadon Jakab Roland Neumann János-díjas informatikus is elmondta a véleményét a közeljövő feladatai kapcsán – Kapu Tibor űrmissziója új utakat nyitott meg a tudományos területeken.
„Az űrkutatás is teljesen új dimenzióba lépett, itt Magyarországon az a feladatunk, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, hogy a kutatóink, itthon bontakozhassanak ki:
ösztönző környezet, valódi életpálya és áttörés, hogy itt hasznosulhasson a megszerzett tudás”
– hangsúlyozta a Neumann János-díjas informatikus, aki a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton