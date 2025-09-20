Ft
Papp László Budapest Sportaréna rendezvény polgári kör

Új dimenzió nyílt az űrben, ami Magyarországon is éreztetheti a hatását!

2025. szeptember 20. 23:18

Kapu Tibor űrmissziója sokaknak teremtett újabb lehetőségeket.

2025. szeptember 20. 23:18
null

Mint arról beszámoltunk, fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 11 ezer ember előtt került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, a színpadi műsor Demjén Ferenc fellépésével kezdődött, majd Kocsis Máté és Lázár János után felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is.

A színpadon Jakab Roland Neumann János-díjas informatikus is elmondta a véleményét a közeljövő feladatai kapcsán – Kapu Tibor űrmissziója új utakat nyitott meg a tudományos területeken.

„Az űrkutatás is teljesen új dimenzióba lépett, itt Magyarországon az a feladatunk, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, hogy a kutatóink, itthon bontakozhassanak ki:

ösztönző környezet, valódi életpálya és áttörés, hogy itt hasznosulhasson a megszerzett tudás”

– hangsúlyozta a Neumann János-díjas informatikus, aki a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Maxim Gorkij.: Makar Csudra (cigánytábor az égbe megy) végre,,,, csak azt nem értem minek jött vissza....
