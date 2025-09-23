„Ez a mém mutatja meg talán a legjobban, mi is a különbség közte és köztünk, kinek mi a legfontosabb. Neki: én, én és én! Nekünk: a HAZÁNK. Ahogy az múlt szombaton, a DPK nagygyűlés színpadán a Holdról is látszott, a mi világunkban akár különvéleményt is megfogalmazó, sokfajta stílust képviselő, kormányzóképes politikusok és a saját teljesítményükkel, tehetségükkel kiemelkedő művészek, sportolók, tudósok, közéleti emberek beszéltek a közös szenvedélyünkről, Magyarországról – hatalmas erőt adva a patrióta tábornak. Ha a két világ közötti különbséget el tudnám zongorázni, én lennék Bogányi Gergely...”

Forrás: Facebook/Rákay Philip

Fotó: Facebook/Orbán Viktor