Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt polgári kör Magyar Péter

Ha a két világ közötti különbséget el tudnám zongorázni

2025. szeptember 23. 18:32

Ez a mém mutatja meg talán a legjobban, mi is a különbség közte és köztünk.

2025. szeptember 23. 18:32
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ez a mém mutatja meg talán a legjobban, mi is a különbség közte és köztünk, kinek mi a legfontosabb. Neki: én, én és én! Nekünk: a HAZÁNK. Ahogy az múlt szombaton, a DPK nagygyűlés színpadán a Holdról is látszott, a mi világunkban akár különvéleményt is megfogalmazó, sokfajta stílust képviselő, kormányzóképes politikusok és a saját teljesítményükkel, tehetségükkel kiemelkedő művészek, sportolók, tudósok, közéleti emberek beszéltek a közös szenvedélyünkről, Magyarországról – hatalmas erőt adva a patrióta tábornak. Ha a két világ közötti különbséget el tudnám zongorázni, én lennék Bogányi Gergely...”

Forrás: Facebook/Rákay Philip

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 20:47
Inkább ez a fapofa, mint amikor vicsorog. Ezen a kettőn kívül mást meg úgysem tud.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 20:44
>>Trinitysum 2025. szeptember 23. 20:15 Keresztény konzervatív értékrendet közvetítő posztokat szoktam megosztani a facebookon. Nem vagyok politikus, csak egyszerű magánember. Napokban kaptam egy féléves letiltást. Az indok, gyermekek szexuális abuzálására alkalmas fotókat osztottam meg. Nem vagyok egyedül, mások is hasonlóan jártak. Közös bennünk az értékrendünk, és az, hogy soha nem követtük el, amivel vádoltak. Jogorvoslat nincs, a facebook olyat nem ismer. Elég néhány hamis vádakon alapuló bejelentés, és kiiktatnak egy időre. Miért írom ezt? << Klassz. Mikor még volt Facebookom 2017-ben, bejelentettem egy szülő fiókját, aki a 3 éves gyermekéről posztolt publikusan mezítelen képeket a fürdőkádból. Azt írták vissza, hogy a vizsgálatuk nem talált semmi rendelleneset. Nos már jóideje emiatt kerülöm a platformot. Aki elősegíti a pedofíliát az nekik nem rendellenes, aki korrektül viselkedik az meg elítélendő. Egészséges elméjű embereknek képtelenség azonosulni azzal, ami ott folyik.
Válasz erre
1
0
tgeza
2025. szeptember 23. 20:44
"kovsa2 2025. szeptember 23. 19:49 Lehet MP (nem Military Police), sőt biztosra veszem, pályát tévesztett. Nem jogot kellett volna tanulnia. Nem is kellett volna egyetemre járnia. Még csak középiskolába sem föltétlen." Nem kell amiatt izgulni, hogy ez az alak bármikor is nagy energiát tett volna a tanulásba. Minden végzettséget egyértelműen beszerzett neki a család, pénzzel, zsarolással, akárhogy. Ezt tökéletesen tükrözi az értékrendje és a kommunikációja, ami valóban egy hisztis tinédzser szintjén mozog, mint akit az ÉLET ISKOLÁJA és az FB nevelt fel...
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 20:40
Volt egy hasonló az ezerarcú Steven Segalról is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!