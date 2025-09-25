Ft
Tisza Pár Magyar Péter Gyopáros Alpár vélemény utca

Vidéken az utca emberei jól helyre rakták a Tisza Pártot: Magyar Péter labdába sem rúghat

2025. szeptember 25. 15:58

Kemény kritikákat kapott Magyar Péter és a Tisza-adó Gyopáros Alpár legújabb videójában.

2025. szeptember 25. 15:58
null

Legújabb Facebook-videójában több vidéki lakos véleményét kérte ki  Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselőt a Tisza-adóról.

Maradjanak ott ahol vannak!”

– mondta az egyik megkérdezett.

Volt olyan is, aki vulgárisabban reagált a Tisza adóterveire.

Menjen oda Brüsszelbe, ahova való”

– véleményezte Magyar Pétert egy másik lakos.

Akadt olyan interjú alany is, aki a Tisza Párt szavazóiról is elmondta a véleményét. „Becsapott szerencsétlennek” nevezte Magyar Péter követőit.

A lényegre talán mégis az az úr világított rá, aki úgy fogalmazott, hogy

Az én baráti körömbe azt mondják, hogy nem rúg labdába”

– illusztrálva ezzel azt, hogy vidéken továbbra sem tudja utolérni a Tisza Párt a Fideszt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

szilvarozsa
2025. szeptember 25. 17:23
Én kezdem félteni ezt az MP nevű szargépet. Egyre sIralmasabb a műsora, végleg leszerepelt. Csak nehogy eszébe jusson Ursulának, hogy kilöveti a barmát, hátha úgy még hoz némi hasznot!
belbuda
2025. szeptember 25. 17:10
Persze,persze,mindenhol jól helyre rakják a Tiszát...ahhoz képest nagyon jók a számaik...saját magatokat hülyítitek ezekkel a faszságokkal... Igaz,a birkák boldogan olvassák...😉
langyostiszasok
2025. szeptember 25. 17:08
Jövőre még nagyobbat fognak szopni, mint eddig négyszer egymás után !
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 25. 16:44
» csotanykormany 2025. szeptember 25. 16:27 Ez aztán hír érték. Pár random embernek negatív véleménye van egy politikai szereplőről a többségében érvek nélkül, szép volt Tóni.« Ha ugyanilyen videót posztol a tisza, akkor meg: - Naugye, hogy 183% a támogatottság! 🤣🤣🤣🤣
