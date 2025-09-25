Vidéken az utca emberei jól helyre rakták a Tisza Pártot: Magyar Péter labdába sem rúghat

Politikai elemző: Magyar Péter se nem hiteles, se nem kormányzóképes
A Republikon Intézet konferenciáján a politikai elemzők véleménye alaposan megoszlott abban, hogy a mostani közvélemény-kutatási adatokból milyen következtetéseket lehet levonni.
Kemény kritikákat kapott Magyar Péter és a Tisza-adó Gyopáros Alpár legújabb videójában.
Legújabb Facebook-videójában több vidéki lakos véleményét kérte ki Gyopáros Alpár, országgyűlési képviselőt a Tisza-adóról.
Maradjanak ott ahol vannak!”
– mondta az egyik megkérdezett.
Volt olyan is, aki vulgárisabban reagált a Tisza adóterveire.
Menjen oda Brüsszelbe, ahova való”
– véleményezte Magyar Pétert egy másik lakos.
Akadt olyan interjú alany is, aki a Tisza Párt szavazóiról is elmondta a véleményét. „Becsapott szerencsétlennek” nevezte Magyar Péter követőit.
A lényegre talán mégis az az úr világított rá, aki úgy fogalmazott, hogy
Az én baráti körömbe azt mondják, hogy nem rúg labdába”
– illusztrálva ezzel azt, hogy vidéken továbbra sem tudja utolérni a Tisza Párt a Fideszt.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
