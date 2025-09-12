Politikai elemző: Magyar Péter se nem hiteles, se nem kormányzóképes

Horn szerint az, hogy Orbán Viktor a korábbiaknál sokkal gyakrabban ad interjút, épp azt bizonyítja, hogy a miniszterelnök is tisztában van a valós adatokkal. A Tisza pedig azért nyerhet – jelentette ki –, mert Magyar Péterék megoldották az összefogás problémáját úgy, hogy lesöpörték a pályáról a többi ellenzéki pártot, és ők el tudják vinni a lelkes szavazókat. Másrészt hozzátette, míg 2021-ben csak a választók 47 százaléka mondta, hogy távozzon a kormány, most ez a szám 62 százalék. (Ezt a megjegyzést egy szórványos taps követte, ez volt a közönség első tetszésnyilvánítása.)

Boros Bánk Levente, a Nézőpont politikai elemzési igazgatója kijelentette, nemcsak azt a kérdést lehet feltenni, hogy ők miért mérnek mást, hanem azt is, hogy például a Republikon adatai miért térnek el a Nézőpontétól. S hozzátette,

Boros Bánk úgy véli, 2024 elején a DK gyűrte maga alá az ellenzéket, azután megjelent Magyar Péter, és ugyanezt tette ő is. Az pedig, hogy a nyáron a Tisza nem erősödött tovább, azt jelenti, hogy kialakult egy üvegplafon, a pártnak nincs hova tovább növekednie, egyébként pedig Márki-Zay Péter helyett Magyar Péter lett a balliberális oldal csodafegyvere, erre építik fel a kommunikációs stratégiájukat. Ezzel szemben a Fidesz azért erősödött az elmúlt hetekben, hónapokban, mert komoly digitális offenzívát indított és ez hatott a választókra.