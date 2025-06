Magyar Péter az EP-ben letagadta, hogy lehallgatta a feleségét (VIDEÓ)

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője kedd délelőtt az Európai Parlament plenáris ülésén szólalt fel a gyermekvédelemről szóló vitában. Beszédében a jogi keretek szigorítását sürgette. A felszólalás után Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali VOX párt EP-képviselője kérdéssel fordult Magyarhoz.

Buxadé azt mondta, hogy abszurd, hogy egy olyan ember szólal fel a gyermekvédelmi vitán, aki azzal kezdte a pályáját, hogy lehallgatta a feleségét, 3 gyermeke édesanyját. Választ várt arra, hogy igazak-e az erről szóló hírek.

„A sajtóban megjelent hírek szerint, Ön úgy kezdte politikai karrierjét, hogy beleegyezés nélkül, csalárd módon hangfelvételt készített feleségéről, három gyermeke édesanyjáról. Ha ez igaz,

eléggé abszurd és képmutató, hogy Ön felszólal egy olyan vitában, amely a gyermekvédelemről szól.”

A parlamenti ülésteremben hirtelen fagyos csönd lett. Magyar Péter válaszában propagandának nevezte az állításokat, és jó vergődést kívánt a spanyol képviselőnek.

Magyar Péter ezt válaszolta Buxadé kérdésére: „Köszönöm. Nem lepődöm meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait. Azt tudom Önnek is és a fideszes párttársainak is üzenni, hogy a magyar társadalom válaszokat vár arra, hogy Orbánék miért jártak ki kegyelmet pedofil bűnelkövetőknek, és hogy miért helyeztek ki egy szintén bűnözőt egy javítóintézet élére. Az egyéb propagandahazugságokkal sem én, sem a magyar társadalom nem törődik. És egyet tudok Önnek is és a fideszes képviselőknek is mondani, hogy 299 nap van hátra és leváltjuk ezt a kormányt, addig pedig jó vergődést kívánok Önnek is és a fideszes képviselőtársainak is. Minden jót.”

Ezután Magyar Péter – sokak megdöbbenésére – a spanyol képviselő székéhez ment fenyegetőzni.

Bár nem került sor fizikai összetűzésre, Magyar Péter fellépése egyértelműen agresszív volt.

Az esetet ide kattintva, 10:10:08 nézheti vissza.

Magyar Péter korábban beismerte, hogy lehallgatta volt feleségét

Ismert, Magyar Péter a Gulyáságyú Médiának elismerte: lehallgatta Varga Juditot. „Nem vagyok rá büszke, hogy egy ilyen felvételt rögzítenem kellett, arra meg főleg nem, hogy ezt végül nyilvánosságra kell hozni, de néha a szükség törvényt bont” – mondta.

„Egy ez speciális helyzet, 2023 januárjában készült ez a felvétel. Azelőtt soha nem rögzítettem ilyesmit, nem olyan típusú ember vagyok, hogy ilyet teszek” – magyarázkodott tovább.