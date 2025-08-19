Ft
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt támogatás Magyar Péter szolidaritás újságírók politika

Arra kérek minden ellenzéki újságírót, elemzőt, művészt, hogy egyértelmű állásfoglalásokkal segítsék, kétség nélkül támogassák Magyar Pétert

2025. augusztus 19. 14:33

Ne hátráljatok, ne vacilláljatok, álljatok oda mind!

2025. augusztus 19. 14:33
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Magam is tapasztalom az elbizonytalanodás szórt, apró jeleit a kormányváltó elitben, de arra kérek minden ellenzéki újságírót, elemzőt, művészt, hogy egyértelmű állásfoglalásokkal segítsék, kétség nélkül támogassák Magyar Pétert.

Tegyék világossá, hogy igenis, az ő személyes hitelességük a garancia, hogy az ellenzéki ajánlat egy okos, művelt, ízléses és nagyvonalú fiatalember, aki a szabadság és a prosperitás, a felelősség és szolidaritás politikáját képviseli. Ne hátráljatok, ne vacilláljatok, álljatok oda mind!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 59 komment

bagira004
2025. augusztus 19. 16:38
Ugyan azok az alakok akarják a hazát eltapsolni mint 2002-2010 Gyurcsány klán idejében . Gyurcsány után is futva tapsoltak .
Válasz erre
0
0
google-2
2025. augusztus 19. 16:37
Inkább önként, mint hogy tettlegességhez legyen kénytelen folyamodni a selyemmajom. Tudjátok: út a börtönbe.
Válasz erre
0
0
röviden
2025. augusztus 19. 16:34
Tehát váljék el a szar a májtól. :)
Válasz erre
0
0
palicsi-2
2025. augusztus 19. 16:29
Későn szóltál! A Hont András már megtette a tétet!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!