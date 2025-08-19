„Magam is tapasztalom az elbizonytalanodás szórt, apró jeleit a kormányváltó elitben, de arra kérek minden ellenzéki újságírót, elemzőt, művészt, hogy egyértelmű állásfoglalásokkal segítsék, kétség nélkül támogassák Magyar Pétert.

Tegyék világossá, hogy igenis, az ő személyes hitelességük a garancia, hogy az ellenzéki ajánlat egy okos, művelt, ízléses és nagyvonalú fiatalember, aki a szabadság és a prosperitás, a felelősség és szolidaritás politikáját képviseli. Ne hátráljatok, ne vacilláljatok, álljatok oda mind!”

