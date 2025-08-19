Hont András kiakadt Magyar Péterre – szembesítette a valósággal a politikust

Hont András publicista is besokallt Magyar Pétertől. Az újságíró a Tisza Párt vezetőjének keddi posztjára reagált úgy közösségi oldalán, hogy

ettől a csókától meg tényleg a pofám leszakad.

Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk”

– írta Hont.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter posztjában igyekezett azt a képet festeni, hogy az ő ötlete, hogy Budapesten találkozzon egymással Putyin és Zelenszkij, miközben már hetek óta köröz a nemzetközi sajtóban, hogy egy történelmi, talán a háborút lezáró találkozónak lehet a helyszíne a magyar főváros.

Bejegyzésében azt a kérdést is feltette a miniszterelnöknek, hogy mi a fontosabb: a nyaralás vagy a béke. Magyar egyébként nem először kérte számon a kormánypárti vezetőket a nyaralásuk miatt, miközben a július 12-e óta országjárása során láthattuk őt squadozni, egy csónak elején aura farmingot „tolni”, sőt, még cukrászmesterkedni is.

Legutóbb pedig úgy szólt be többek között a Megfon a kormánypárti sajtó munkatársainak, hogy a bejegyzéséhez olyan fotókat mellékelt, melyeken a Balaton közepén látható egy szörfdeszkán egyensúlyozva. Ezzel Hont András is szembesítette a posztban.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook