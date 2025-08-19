Ft
kormány helyszínek Balaton Hont András üzenet Magyar Péter Budapest nyaralás

Hont András kiakadt Magyar Péterre – szembesítette a valósággal a politikust

2025. augusztus 19. 14:00

Miközben a Tisza Párt elnöke mindenkinek beszól, hogy vakációzik, az ő nyara szólt szinte teljes egészében a szórakozásról.

2025. augusztus 19. 14:00
null

Hont András publicista is besokallt Magyar Pétertől. Az újságíró a Tisza Párt vezetőjének keddi posztjára reagált úgy közösségi oldalán, hogy

ettől a csókától meg tényleg a pofám leszakad. 

Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk”

– írta Hont.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter posztjában igyekezett azt a képet festeni, hogy az ő ötlete, hogy Budapesten találkozzon egymással Putyin és Zelenszkij, miközben már hetek óta köröz a nemzetközi sajtóban, hogy egy történelmi, talán a háborút lezáró találkozónak lehet a helyszíne a magyar főváros.

Bejegyzésében azt a kérdést is feltette a miniszterelnöknek, hogy mi a fontosabb: a nyaralás vagy a béke. Magyar egyébként nem először kérte számon a kormánypárti vezetőket a nyaralásuk miatt, miközben a július 12-e óta országjárása során láthattuk őt squadozni, egy csónak elején aura farmingot „tolni”, sőt, még cukrászmesterkedni is.

Legutóbb pedig úgy szólt be többek között a Megfon a kormánypárti sajtó munkatársainak, hogy a bejegyzéséhez olyan fotókat mellékelt, melyeken a Balaton közepén látható egy szörfdeszkán egyensúlyozva. Ezzel Hont András is szembesítette a posztban.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

google-2
2025. augusztus 19. 16:28
Magyar Péter mindent is megérdemel. A mély tiszteletlenségünket főként.
kbs-real
2025. augusztus 19. 16:28
"Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk” Ezen én is sokat töprengtem. Arra jutottam, hogy is-is. Az önreflexió teljes hiánya teszi lehetővé, hogy kimaxolja a pofátlanságot.
domdodom-3
2025. augusztus 19. 16:12
cinkegolyó "Poloska elég esetlenül próbál egyensúlyozni a szörfdeszkán, látszik rajta, hogy erőlködik, nem szokta a sportot." Na, akkor nézzük, hogyan egyensúlyozik rajta a Potrohoska! Akit már a kocsiba is ketten segítenek be, és majd kibuggyan a hája a Wizzair ablakán.
pipa89
2025. augusztus 19. 15:53
"Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk". Azért tudja művészi szintre emelni a gátlástalanságot, mert nincs önreflexiója, egész pontosan az én-ideálja az énképe! Hát Bandikám, "ényi tudni köll", és Magyar "Poloska" Péter, tud élni. Igaz, közben mindenkitől elszívja a levegőt.
