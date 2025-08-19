Elismerő üzenet érkezett Svédországból a magyaroknak – még Jennifer Lopezék is elámultak

Kemény kritikát kaptak a magyar sztárséfek: lesújtó a viselkedésük
„Nem tartom nagyra azokat, akiknek ekkora ismertség mellett sincs semmiféle felelősségtudatuk” – mondta a Mandinernek Lendvai Levente.
Magyarország két legtehetségesebb séfjével, Lendvai Leventével és Koppány Leventével beszélgettünk a magyar és a nemzetközi gasztronómia összekapcsolódásáról, a hazai termelőkről és gazdákról, a leghíresebb alapanyagokról, valamint Jennifer Lopez stábjának reakciójáról.
Magyar konyha a külföldi éttermekben és a nemzetközi gasztronómia hatása Magyarországon – erről beszélgettünk az ország két legtehetségesebb séfjével, a Mol Campus 28. emeletén működő, a Michelin Guide által is ajánlott Virtut vezető Lendvai Leventével, valamint a Michelin-csillagos esztergomi 42-t irányító Koppány Leventével.
Mindketten hiteles szakértői a témának: Lendvai Levente a magyar alapanyagok nagy támogatója, kutatómunkájával és receptgyűjtésével sokat tett azért, hogy az elfelejtett családi receptek újra asztalra kerülhessenek; Koppány Levente pedig éppen olyan menüsort álmodott meg, amelyben a külföldi ízektől jutunk el a magyar konyha legjobbjaihoz.
„A magyar konyhának megvan a szép és utánozhatatlan őszintesége, ám a vendéglátás változott, ma már akadnak íratlan szabályok, nem adhatsz ki olyan levest a vendégnek, amiben áll a zsír.
Ilyenkor kell felhasználni a szakmai tudást és technológiai ismereteket, átgondolni, régen ezt hogyan oldották meg például a franciák, és aztán úgy belenyúlni a főzési folyamatba, hogy nem változtatod meg alapjaiban az ételt, de magasabb minőséget tudsz nyújtani” – mondta Lendvai Levente. Hozzátette, a külföldi példákat nem lemásolni kell, hanem megérteni, hogy aztán azt a tudást felhasználva a magyar séf is megoldhasson egy-egy konyhatechnológiai kihívást.
Koppány Levente megjegyezte, a világ sokszínű és izgalmas, vétek lenne nem megismerni, a francia konyha pedig a gasztronómia alapja, olyan technológiákat köszönhetünk neki, amelyek miatt abszolút megkerülhetetlen. Az alapanyagok beszerzésénél számára a legfontosabb természetesen a minőség, ám úgy látja,
egyre több a kiváló termelő és gazda az országban, így nő azon alapanyagok száma, amit Magyarországról tud beszerezni, séfként ugyanis felelősségének érzi, hogy támogassa őket.
„Mivel sok étterem nem keresi a magyar termelőket, nem tudnak fejlődni, hiszen nincs kereslet az árura, bármilyen magas is a minősége. Ez egy ördögi kör, amire a bizalom a megoldás” – erősítette meg a Mandinernek korábban adott interjújában Lendvai Levente.
A Virtu séfje úgy véli, a magyar éttermeken van egy külső nyomás, hogy milyennek kell lenniük: piros kockás abrosz, kötelező elemek az étlapon, ez pedig szűk határok közé tereli a koncepciót is, nincs tér a kreativitásra. Ő a magyar-ázsiai fúziós éttermek példáját fordította meg, azt keresi, hogy az adott ételbe milyen magyar csavart tud belevinni.
„Az étlapunkon szerepel a homár, amit nyilván bármilyen körettel adhatnánk, de én szerettem volna egy magyar kötődést az ételben, ezért rákhússal készített töltött káposztát kínálunk savanyú káposztalével ízesített rák velouté mellett. Benne van a jó minőségű európai homár és a vecsési savanyú káposzta íze is” – mutatott rá Lendvai Levente, aki nyárra egy lágyabb, könnyedebb és zöldségekben gazdag menüsorral jelentkezett, de már kísérleteznek az őszi étlappal, például egy tormás vajmártással.
Koppány Levente elárulta, míg a külföldi vendégek nagyon szeretnék megismerni a magyar ízeket, addig a hazai látogatók élvezik, hogy megkóstolhatják más országok emblematikus ételeit egy menüsoron belül, ezért is működik jól a legfrissebb koncepciójuk. Az étterem hírnevét messzire viszik, hiszen a 42 csapata főzött a budapesti koncertje idején Jennifer Lopezre, miután az eseményt szervező irodát elvarázsolta az étel, amely a leginkább Koppány Levente nevéhez köthető: a dunai galóca vajmártással és kaviárral.
Kilencven fős stábra főztünk, nagyon hálásak voltunk a lehetőségért, megtiszteltetésként éltük meg. Az egész stáb elégedett volt velünk, több megható visszajelzést kaptunk, egyikük például azt mondta, nálunk volt az egész turné alatt a legjobb a catering, és örülne, ha mi is mennénk velük tovább
– emlékezett vissza a séf. Ő külföldi utazási során azt tapasztalja, hogy a legexkluzívabb éttermekben is gyakran lát magyar borokat, és mindig nagy büszkeséggel tölti el, amikor találkozik az ételekben a mangalicával vagy a pirospaprikával.
Lendvai Levente hozzáfűzte, hogy a legendás, három Michelin-csillagos svéd séf, Björn Frantzén rendszeresen használ tokaji aszút, azzal főzi a májat vagy épp a desszerteket, és amikor Lendvai írt neki Instagramon, akkor azt a választ kapta Frantzéntől, hogy nagyon ügyesek a magyarok, amiért ilyen kiváló terméket készítenek, és örül, hogy egy magyar séf küldött üzenetet.
„Az egyik kolumbiai barátom teljesen elképedt azon, hogy mi együtt használjuk a paprikát, a tejfölt, a csípős ízt és az ecetet. Ha így elsorolom, tényleg érthetetlen, miért kevernénk össze ezeket, mégis az egyik legjobb mártásalapunk, tökéletesen működik és nagyon sok mindenhez felhasználható” – hozott újabb példát Lendvai Levente, aki szerint
kis ország vagyunk, de igenis megtalálhatók nálunk a legjobb minőségű alapanyagok is, neki elsőként a keszthelyi tokhal jutott eszébe.
„Magyarországot korábban Európa éléskamrájának nevezték, mi vittük a marhát Olaszországba, most pedig, ha jó húst akar vásárolni az étterem, legtöbbször külföldön talál. Egy feröeri kutató-fejlesztő séf barátom azt mondta, hihetetlenül jó az ízkombináció, amit mi készítünk például paprikából, tejfölből és savanyúkáposztából, ő külső szemmel nagy potenciált lát benne” – fogalmazott a korábbi interjúnkban, amelyben azt is elmondta, attól nem jut előrébb a magyar gasztronómia, hogy a séf külföldi prémiumtermékeket rendel.
A jó példát Koppány Levente is megmutatta: 2019-ben megnyerte a világ legjobb fiatal séfjét kereső verseny közép-európai elődöntőjét, majd a fináléban a 9. helyen végzett – a bemutatott ételéhez a pisztrángokat maga fogta ki, az erdei gombát és a medvehagymát is ő szedte.
