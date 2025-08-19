Elismerő üzenet érkezett Svédországból a magyaroknak – még Jennifer Lopezék is elámultak

Magyar konyha a külföldi éttermekben és a nemzetközi gasztronómia hatása Magyarországon – erről beszélgettünk az ország két legtehetségesebb séfjével, a Mol Campus 28. emeletén működő, a Michelin Guide által is ajánlott Virtut vezető Lendvai Leventével, valamint a Michelin-csillagos esztergomi 42-t irányító Koppány Leventével.

Mindketten hiteles szakértői a témának: Lendvai Levente a magyar alapanyagok nagy támogatója, kutatómunkájával és receptgyűjtésével sokat tett azért, hogy az elfelejtett családi receptek újra asztalra kerülhessenek; Koppány Levente pedig éppen olyan menüsort álmodott meg, amelyben a külföldi ízektől jutunk el a magyar konyha legjobbjaihoz.

Hinni kell a magyar termelőkben és gazdákban

„A magyar konyhának megvan a szép és utánozhatatlan őszintesége, ám a vendéglátás változott, ma már akadnak íratlan szabályok, nem adhatsz ki olyan levest a vendégnek, amiben áll a zsír.

Ilyenkor kell felhasználni a szakmai tudást és technológiai ismereteket, átgondolni, régen ezt hogyan oldották meg például a franciák, és aztán úgy belenyúlni a főzési folyamatba, hogy nem változtatod meg alapjaiban az ételt, de magasabb minőséget tudsz nyújtani” – mondta Lendvai Levente. Hozzátette, a külföldi példákat nem lemásolni kell, hanem megérteni, hogy aztán azt a tudást felhasználva a magyar séf is megoldhasson egy-egy konyhatechnológiai kihívást.

Koppány Levente megjegyezte, a világ sokszínű és izgalmas, vétek lenne nem megismerni, a francia konyha pedig a gasztronómia alapja, olyan technológiákat köszönhetünk neki, amelyek miatt abszolút megkerülhetetlen. Az alapanyagok beszerzésénél számára a legfontosabb természetesen a minőség, ám úgy látja,

egyre több a kiváló termelő és gazda az országban, így nő azon alapanyagok száma, amit Magyarországról tud beszerezni, séfként ugyanis felelősségének érzi, hogy támogassa őket.

„Mivel sok étterem nem keresi a magyar termelőket, nem tudnak fejlődni, hiszen nincs kereslet az árura, bármilyen magas is a minősége. Ez egy ördögi kör, amire a bizalom a megoldás” – erősítette meg a Mandinernek korábban adott interjújában Lendvai Levente.