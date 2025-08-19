Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Alba Fehérvár KC Köfém Sportcsarnok kézilabda

Szaharai körülmények, rosszullétek, feldühödött szülők – 49 fokot mértek a székesfehérvári csarnokban

2025. augusztus 19. 14:07

Maga a rendező Alba Fehérvár KC fakadt ki saját létesítménye embertelen körülményei miatt.

2025. augusztus 19. 14:07
null

Nem gyakori, hogy egy klub a saját rendezésű tornája után fogalmazzon meg éles kritikát a körülményekkel szemben, de Székesfehérváron most ilyenre is sor került. 

A „kötelezően” vendéglátó Alba Fehérvár KC ugyanis közösségi oldalán kíméletlen önkritikával írt a Köfém Csarnokban megrendezett háromnapos, nemzetközi kézilabda fesztiválról, pontosabban a létesítmény embertelen körülményeiről, amelyek „rossz fényt vetítenek a rendezvényre, a klubra és bizonyos értelemben Székesfehérvárra is”. 

A fő problémát ez esetben az inkriminált Köfém Csarnok jelenti, amely szélsőséges időben gyakorlatilag alkalmatlan az alapfunkciója ellátására, vagyis hogy sporteseményeket rendezzenek benne: a nyári melegben elviselhetetlen hőség, télen pedig metsző hideg uralkodik a létesítmény falai között. 

„A hétvégén megrendezett Caring Kupa három napján összesen 15 csapat, közel kétszáz sportolója lépett pályára a Köfémen, sokszor 40-45 fokos körülmények között. 

A harmadik napon, az U20-as mérkőzésen mérték a legmelegebbet, 49 fok volt a lelátón. E szaharai-trópusi körülmények között a sportolók közül többen rosszul lettek, egyes mérkőzések a rendezők döntése alapján nem is kerültek megrendezésre a csarnokban uralkodó hőség miatt.

Rengeteg néző és szurkoló jelezte, hogy a lelátón elviselhetetlen a hőmérséklet, több szülő pedig nem engedte pályára lépni gyermekét a hőség miatt” – írja közleményében a klub, hozzátéve, azzal, hogy a honi sportági szövetség képzőközponti rangra emelte a fehérvári kézilabda műhelyt, évente több alkalommal kötelezően kell tornát és képzési napokat tartaniuk, ami a mostanihoz hasonló melegben teljes „lutri”. 

A nemrég még az egyik legsikeresebb vidéki sportfellegvárként tündöklő Fehérvár mostanában nem a legpozitívabb hírekkel kerül be a sportköztudatba: a mostani, kézilabdás botrányt éppen a város ikonikus klubja, a Videoton vesszőfutása előzte meg egyenesen az NB II kieső helyéről. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Facebook/Alba Fehérvár KC)

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 19. 15:16
?? Egy szigetelt, három emeletes panelépület legfelső szintjén három éve, amikor a kinti hőmérséklet 40.3 fok volt, 29.6 fokot mértünk. Hallottak ott szellőzésről?
Válasz erre
1
0
massivement-3
2025. augusztus 19. 14:38
Dobjanak össze nekik a szurkolók 15 milliárdot, akkor az állam összedobja rá a másik 15-öt TAO-ból. Ez így kb. fair, költsenek a szurkolók is a laszti dobálgatásra, ordibálási infrastruktúrára, ha fontos. Ne várják, hogy az állam oldja meg ezt is, miközben csak idén 4000 milliárddal forinttal nőtt a hiány.
Válasz erre
0
1
Sróf
2025. augusztus 19. 14:25
Mindeközben a pályán éppen szülő sportolók körül még vízvezeték-szerelők is lihegnek?
Válasz erre
1
0
Unknown
2025. augusztus 19. 14:22
Küldjétek pedopetit, csak neki van hitelesített hőmérője! 😂🤣
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!