Szaharai körülmények, rosszullétek, feldühödött szülők – 49 fokot mértek a székesfehérvári csarnokban

Nem gyakori, hogy egy klub a saját rendezésű tornája után fogalmazzon meg éles kritikát a körülményekkel szemben, de Székesfehérváron most ilyenre is sor került.

A „kötelezően” vendéglátó Alba Fehérvár KC ugyanis közösségi oldalán kíméletlen önkritikával írt a Köfém Csarnokban megrendezett háromnapos, nemzetközi kézilabda fesztiválról, pontosabban a létesítmény embertelen körülményeiről, amelyek „rossz fényt vetítenek a rendezvényre, a klubra és bizonyos értelemben Székesfehérvárra is”.

A fő problémát ez esetben az inkriminált Köfém Csarnok jelenti, amely szélsőséges időben gyakorlatilag alkalmatlan az alapfunkciója ellátására, vagyis hogy sporteseményeket rendezzenek benne: a nyári melegben elviselhetetlen hőség, télen pedig metsző hideg uralkodik a létesítmény falai között.

„A hétvégén megrendezett Caring Kupa három napján összesen 15 csapat, közel kétszáz sportolója lépett pályára a Köfémen, sokszor 40-45 fokos körülmények között.

A harmadik napon, az U20-as mérkőzésen mérték a legmelegebbet, 49 fok volt a lelátón. E szaharai-trópusi körülmények között a sportolók közül többen rosszul lettek, egyes mérkőzések a rendezők döntése alapján nem is kerültek megrendezésre a csarnokban uralkodó hőség miatt.

Rengeteg néző és szurkoló jelezte, hogy a lelátón elviselhetetlen a hőmérséklet, több szülő pedig nem engedte pályára lépni gyermekét a hőség miatt” – írja közleményében a klub, hozzátéve, azzal, hogy a honi sportági szövetség képzőközponti rangra emelte a fehérvári kézilabda műhelyt, évente több alkalommal kötelezően kell tornát és képzési napokat tartaniuk, ami a mostanihoz hasonló melegben teljes „lutri”.

A nemrég még az egyik legsikeresebb vidéki sportfellegvárként tündöklő Fehérvár mostanában nem a legpozitívabb hírekkel kerül be a sportköztudatba: a mostani, kézilabdás botrányt éppen a város ikonikus klubja, a Videoton vesszőfutása előzte meg egyenesen az NB II kieső helyéről.