Egy hajszálon múlt, hogy nem Budapest lett a Putyin–Trump csúcs helyszíne
Moszkva Budapestre bízta volna a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezését, azonban Washingtonnak más elképzelése volt.
Nézzük előbb időrendben.
„Nézzük előbb időrendben:
1. »Egy hajszálon múlt, hogy nem Budapest lett a Putyin–Trump-csúcs helyszíne
Moszkva Budapestre bízta volna a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezését, azonban Washingtonnak más elképzelése volt.« (augusztus 12-e, cikk itt.)
2. »Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij
Hazánknak óriási szerep juthat az orosz–ukrán konfliktus lezárásában. Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött. A Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó két héten belül létrejöhet.
Hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Egy fehér házi tisztviselő szerint Magyarország szerepe ismét előtérbe kerülthet, hazánkban rendezhetik meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.« (Augusztus 19-e, cikk itt.)
3. »Magyar Péter szerint Orbánnak Budapestre kellene hívnia Putyint és Zelenszkijt« (Augusztus 19-e, cikk itt.)
