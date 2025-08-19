Ft
Ugye ti is ismeritek ezt a típust?

2025. augusztus 19. 15:02

Nézzük előbb időrendben.

2025. augusztus 19. 15:02
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nézzük előbb időrendben:

1. »Egy hajszálon múlt, hogy nem Budapest lett a Putyin–Trump-csúcs helyszíne

Moszkva Budapestre bízta volna a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezését, azonban Washingtonnak más elképzelése volt.« (augusztus 12-e, cikk itt.)

2. »Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Hazánknak óriási szerep juthat az orosz–ukrán konfliktus lezárásában. Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött. A Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó két héten belül létrejöhet.

Hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Egy fehér házi tisztviselő szerint Magyarország szerepe ismét előtérbe kerülthet, hazánkban rendezhetik meg a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót.« (Augusztus 19-e, cikk itt.)  

3. »Magyar Péter szerint Orbánnak Budapestre kellene hívnia Putyint és Zelenszkijt« (Augusztus 19-e, cikk itt.)

Általában a vécében lett pofán verve…”

Nyitókép: Facebook

kbs-real
2025. augusztus 19. 16:34
"Általában a vécében lett pofán verve…” Kocsis Máté tudna pontosabbat mondani, de szerintem így lehetett itt is.
altercat1
2025. augusztus 19. 16:08
Hamarabb akarta szaroskánk közénk hinteni agyát, de Tóni közbe lépett...
Finale
2025. augusztus 19. 15:54
Ez a tipus ocska, tehetsegtelen, masok hatan folkapaszkodo, onmagukba szerelmes, narcisztikus senki.A noi luxuskurvak megfeleloi. De ez azert rosszabb mert o el is hiszi,hogy o tobb mint barki mas.
Toma78
•••
2025. augusztus 19. 15:32 Szerkesztve
Istenem mit nem adnék ha ott úszna mögötte egy 4 méteres fehér cápa. Vagy egy óriási konténer szállító hajó... Mennyi probléma megoldódna hirtelen. A szekta gyászba borulna. Bodri Nagy kutya Ervin szomorúan nyűszíthtne. Romoluszka meg a kis kommandós pulcsijába állná a díszőrséget. Radnai meg szomorúan felrakhatná újra töltőre az anál vibrátorát. 🤔😁🤩 Nagy Bandó bánatában megtanulna öreg fejjel viccet mesélni. Az ózdi cigány meg fényt kapna megint, hogy a kedvenc színe a narancs és a kedvenc gyümölcse is. Juszt meg a Demszky, Lendvai és Csintslan hathatós segítségével vissza húznák csendben a szemetes fedelét a fejük felett ..🙏😄
