Orbánnak vége, esélye sincs: Magyar Péter kimutatta, hogy a Bartók Rádió és az M4 „rémhírterjesztő propagandát” tol!

De mi a helyzet a „propaganda” címkével ellátott 141 milliárdos tétellel? A friss beszámoló szerint ebből az összegből gazdálkodott 2024-ben az MTVA, úgy, hogy ebből az M1 csatorna költsége „a hírjogok, híranyagok és az MTI költségével együtt” összesen bruttó 6,4 milliárd forintot tett ki. A rádiócsatornákra mindösszesen 3,5 milliárd forint ment el (ennek majdnem fele a Petőfi Rádió műsoraira), míg

a legtöbb gyártási költség az M4-hez köthető

– csak a sportjogdíjak 31,9 milliárd forintot emésztettek fel (az olimpia évében). Mesélje el a TISZA-vezér, miként orvosolná ezt a helyzetet? Beszántaná az M4-et? Legyen fizetős minden sportközvetítés, a kajak-kenu Európa-bajnokságtól a több százezres nézettségű focimeccseken át az olimpiai karddöntőig? (Utóbbit 743 ezren néztük, de Hámori Luca bokszolását ennél is többen, 835 ezren.) Vagy ne is mutassa ezeket a köztévé egyáltalán?

Ha a TISZA-vezér természetesen nem venné el a néptől a focit és a Forma-1-et, se az 55 százalékban diplomások által hallgatott Bartók Rádiót, akkor meg

milyen megfontolásból teszi bele ezeket egy laza mozdulattal a „rémhírterjesztő propaganda” kalapba?

Az vajon nem hazug rémhírterjesztés, hogy az MTVA teljes költségvetése, a legutolsó fillérig kormányzati üzenetek célba juttatását szolgálja?

Itt jegyzem meg: ígéretével szemben a TISZA 2024. június 30. óta nem tesz közzé átláthatósági jelentéseket,

így nem tudni, a saját költségvetésének most épp mekkora részét fordítják propagandára – a legutolsó nyilvános számadataik alapján csak vizuális tartalomgyártásra 12,4 százalék, rendezvénytechnikai szolgáltatásra pedig 49(!) százalék ment el, míg „szakpolitikai programgyártás” nevű vagy hasonló tétel egyáltalán nem szerepel a kimutatásban.

Íme a „párt”, amely a teljes költségvetésének felét szórja el hangosításra. Megafonra, kvázi.

De vessünk egy futó pillantást az EU–Mercosur megállapodással kapcsolatos műsorrészre is, ha már ennyire hiányolta ezt is a TISZA-vezér. Az EP-képviselő állítása szerint az egyezményt ratifikálnia kellene majd a magyar Országgyűlésnek, ám az Orbán-kormány mégsem „ágál” ellene, pedig óriási veszélyt jelent a magyar mezőgazdaságra nézve.

Nos. Nagy István agrárminiszter legutóbb egy hónapja szögezte le, hogy ebben a formában elfogadhatatlannak tartja a Mercosur-megállapodást,

és számít Franciaországra, tekintve, hogy ebben a kérdésben ők álltak az ellenzők csoportjának élére.

27 tagú ugyanis az Európai Unió, egyáltalán nem muszáj Orbán Viktornak vétóznia mindent, hogy örökké mi legyünk büntiben a különvélemények miatt. Végre más is dolgozik, annál jobb.

Ha azonban ez Magyar Péternek kevés, érthetetlen, miért ült néma csöndben a Mercosur-megállapodás európai parlamenti vitáján.

Kivételesen jelen volt ugyanis az ülésteremben, amikor ezt a kérdést tárgyalták, és amikor a néppárti vezérszónok buzdított az egyezmény megkötésére, azzal, hogy az mindenkinek javára válik. A vita során a szintén támogató néppárti képviselők és az ellenző patrióták mellett szólásra emelkedett a Néppárttól egy lengyel képviselőnő, aki határozottan ellenezte a megállapodás megkötését, valamint egy francia nő, aki szintén súlyos kérdéseket fogalmazott meg hazája gazdáinak védelmében.

Magyar Péter azonban némán ült.

Ha a két nő nyíltan szembe mert menni frakciójának álláspontjával, akkor a tiszás politikus miért nem tartotta fontosnak, hogy egy kósza felszólalással szépítsen a gyászos parlamenti statisztikáján, és konkrét panaszokat fogalmazzon meg a Mercosur-egyezménnyel szemben, ezáltal diverzifikálva is kissé az eddigi megnyilatkozásainak „fúj, Orbán, hajrá, Tisza” tematikáját?

De ott ül ő elvileg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban is, még ha nem is igen jár be annak üléseire – a francia néppárti képviselőnő rendszeresen nyújt be ott módosító indítványokat a Mercosur-megállapodás ellen;

annyit kellene Magyarnak tennie, hogy odakanyarintja a saját nevét is a módosítás előterjesztői közé. Becsületesen végigkurkásztam a dokumentumokat, de nem láttam ilyennek nyomát.

Miközben számonkéri a sajtón, hogy nem készít rezümét minden videójából, ő maga még véletlenül sem írja le világosan betűkkel és Manfred Weber számára is könnyen lefordíthatóan, hogy ellene van a megállapodásnak. Mire ez a sunnyogás? Nem a propagandaműsorban kell nagy legénynek lenni, hanem az uniós porondon, ugye – hát akkor tessék prezentálni, hogyan is kell azt.

Épp ülésezik az Európai Parlament, mázli: lehet menni, és a valóságban, a tényleges politikai terepen bizonyítani.

***