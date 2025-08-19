Ft
korosztály felsőosztály Magyarország válság otthonteremtés tűzijáték fiatal

„Macskás fadísz”: Eljött a magyar fiatalok aranykora, mi mégis a bajuk?

2025. augusztus 19. 05:06

Az elmúlt években a fiatalok helyzete sokat javult, mégis megosztott a korosztály: egy részük főleg fesztiválokon szereti kiereszteni politikai véleményét. Mégis mi magyarázata ennek az egésznek? Mi a bajuk a fiataloknak?

2025. augusztus 19. 05:06
null
Kovács András
Kovács András

Önfeledt szórakozás a méregdrága fesztiválokon, könnyed tengerparti nyaralás Olaszországban vagy Horvátországban, majd pedig az augusztus 20-i tűzijáték végignézése egy teraszról finom koktélok társaságában – lekerekítve így lehetne jellemezni az elmúlt évek nyaralásait azon középosztálybeli, vagy éppen a felsőosztály alsó részein elhelyezkedő fiatalok körében, akik ugyanilyen bőszen kiabálják azt is, hogy – értik, ugye – „macskás fadísz”. Mégis mi ez az egész? Mi nem tetszik ennek a rétegnek? És most mi következik? 

fiatalok
Miért nem tetszik a rendszer a fiataloknak? Egyáltalán igaz ez? 
Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Így néztek ki a fiatalok lehetőségei?

Hogyan is nézett ki a fiatalok helyzete 15-20 évvel ezelőtt? Azért is érdemes ezt a kérdést feltenni, mert így jobban láthatjuk, honnan hová jutottunk el. Kezdjük a pozitív dolgokkal. Az 1990-es rendszerváltás után, de főleg a 2000-es évek elejétől egy nagyon komoly felsőoktatási expanzió történt Magyarországon. Több százezer olyan fiatal kapott lehetőséget diploma megszerzésére az érettségi után, amire a magyar történelemben korábban nem volt példa. Míg 1990-ben 16 818 diákot vettek fel államilag támogatott nappali képzésre, addig 2004-ben már 55 179 főt. 

Hiba lenne, ha a fent leírt folyamatot nem vennénk figyelembe, de a teljes képhez érdemes a mérleg másik serpenyőjébe is belenézni. Bár az állam egyidőben több százezer fiatal számára biztosított támogatott felsőoktatási képzést, de 

otthonteremtésre, adókedvezményre, szja-mentességre, babaváró hitelre és többek között munkáshitelre bizony nem jutott forrás. 

Ráadásul a munkanélküliségi ráta 10 százalék körül ingadozott a 2000-es évek második felében, majd bőven 10 százalék fölé ment. Ezzel párhuzamosan eleve egymillióval kevesebb ember dolgozott, mint napjainkban. 

Az a fiatal tehát, aki egyetemre járt, könnyen többéves munkanélküliséggel nézett szembe. A lehetőségek száma jóval korlátozottabb volt, éppen ezért is a gazdasági és társadalmi kérdéseket kevés ismerők számára volt meglepetés, hogy az uniós csatlakozásunk után érdemben megnőtt a külföldön munkát vállalók száma. Csak miután 2010-et követően hosszú évek munkájával megtörtént a foglalkoztatási fordulat Magyarországon, akkor lassult le és fordult meg a más uniós országok felé való gravitálás.

Csúnyán hangzik, de a felsőoktatás kibővítése 1990 után nagyrészt a munkanélküliség bújtatását célozta.

Ám ez csak időleges megoldás volt, mert hiába volt valakinek akár több diplomája, mégsem tudott gyorsan elhelyezkedni. 

2025-re Magyarországon a korábbi évtizedekkel szemben minden kétséget kizáróan soha nem látott lehetőségekkel rendelkezik a 40 év alatti korosztály. 

  • Egyrészt a munkaerőpiacon összehasonlíthatatlanul könnyebb elhelyezkedni, mint akár 10 évvel ezelőtt, a 20 évvel ezelőtti állapotokról pedig inkább ne is beszéljünk. 
     
  • Másrészt az állam részéről olyan mennyiségű pénzügyi segítséget kapnak az érintettek, amire szintén nem volt példa korábban. 
     

Itt rögtön csak egy adatot emelnék ki. 2025. júniusában az Európai Unióban a 25 év alatti korosztály 14,7 százaléka volt munkanélküli. Magyarországon ez az érték 13,8 százalék volt. Finnországban, Svédországban, Olaszországban és Spanyolországban is 20 százalék felett volt a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta. Már csak ez az adat is azt mutatja, hogy bár vannak bőven problémák Magyarországon, de több, hazánknál szerencsésebb múltú országban sincsen kolbászból a kerítés. 

Egy szisztematikus, tégláról téglára épülő támogatási rendszer alakult ki az elmúlt években. Ami biztos: ha valaki ma a ’20-as, ’30-as korosztályba tartozik, akkor alsó hangon is akár többtízmilliós támogatással tudja kezdeni az életét, akkor is, ha nincsen jelentős családi háttértámogatás mögötte.

Ráadásul az Otthon Start Program szeptemberi indulásával a korábbi támogatásokkal kiegészülve bizony csak az nem tud egyről a kettőre jutni, akinek sem céljai nincsenek, sem jövőképe nincs.

Az utóbbi nagyon szűk csoporttal pedig igazából nincs is dolga az államnak. 


Nincs olyan, hogy „a fiatal”!

Akkor mégis mi itt a probléma? Aki azt gondolná, hogy a magyar fiatalok 10, 20, vagy éppen 30 éve egységesen léptek volna fel, az bizony súlyos tévedésben van. Csak egy dolgot érdemes kiemelni. A Fidesz alapvetően generációs párt volt 1990-ben, de még 1994-ben is. Ennek ellenére a fiatalok egyik választáson sem szavaztak elsöprő többséggel a Fideszre. Bár a fiatalok között népszerűbb volt az ellenzéki párt, mint a többi erő, de ez messze nem volt elég ahhoz, hogy döntő szerepe legyen a Fidesznek az Országgyűlésben. Később 1998-ban, 2002-ben, vagy éppen 2006-ban a fiatalok szintén nem szavaztak egységesen. Sőt: 2006-ban gyakorlatilag fej-fej mellett végzett a körükben az MSZP és a Fidesz. 

Ahogyan minden korosztályban megoszlik egy-egy kormányzati lépés megítélése, úgy pontosan ugyanez a helyzet a 40 év alatti korosztályban is.

Azok körében pedig akik 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben sem voksoltak a mostani kormánypárta, és még 40 év alattiak, részben érthető is, hogy ők a leghangosabbak az egyes fesztiválokon, miközben ezt az anyagi helyzetük nem indokolná. Az általam körülírt csoport pedig bizony több százezer emberből is állhat. 

Mindezek mellett pedig érdemes azt is mérlegelni, hogy az utolsó békeév, 2019 óta meglehetősen zaklatott világban élünk. Már 2019 előtt sem volt könnyű a helyzet, de mind a migrációs válságot, mind a pénzügyi válságokat hatékonyan tudta kezelni az Orbán-kormány. 2019 után olyan globális kihívások (covid, ukrajnai nagyhatalmi proxyháború, más háborús cselekmények, európai gazdasági válság) nehezedtek Magyarországra is, amelyeknek a kezelése már jóval nehezebb, mint a korábbi évek válságai. Mindez bizony a mindennapokra is kihatással van, és joggal vált ki frusztrációt ez a válságos helyzet mindenkiből. 

A helyzetet tehát nem lehet, és nem szabad feketén-fehér leírni.

Nagyon sokan vannak, sőt: több százezer fiatalról beszélünk, akiknek az élethelyzetén nagyon sokat javítottak a már most is működő kormányzati intézkedések.

Nem túlzás azt sem kijelenteni, hogy a következő hónapok intézkedései is több százezer fiatalon fognak segíteni, főleg az albérleti állapotból való kilépésben. Létezik egy másik nagy halmaz is, akik nem igazán foglalkoznak politikával, de ha helyzetük nem fog romlani a következő hónapokban, akkor nagy valószínűséggel nem is fognak szavazni. Vannak, akik már most is nagyon jó helyzetben vannak és egyébként a korábbi években sem támogatták a mostani kabinetet.

Ők nincsenek rászorulva semmilyen kormányzati segítségre, és a jövőben sem lesznek.

Saját tapasztalat alapján is ők a leghangosabb kormányellenes csoport, és a véleményük bizony egyelőre nem fog változni. Ez a réteg főleg Budapesten és a nagyvárosokban él. Nem lennék meglepve, ha ez a csoport meglehetősen nagy számban startolna rá az új otthonteremtési támogatásra. Hosszas Facebook-bejegyzéseket, Instagram-képeket és Tiktok videókat persze nem fognak a friss vételeikről posztolni. Maradnak a képmutató „mindenszarizmusnál”, de ezt már megszoktuk tőlük, legyen ez a legnagyobb boldogságuk! 

Nyitókép: Mónus Márton
 

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blackorion
2025. augusztus 19. 08:02
Szerintem nem a fiatalok lehetőségeivel van baj. Akinek nem felel meg az itthoni "klíma" az már külföldön van. Sokkal inkább a kormánypárt által fölényeskedő, lekezelő, becsmérlő narratíva az, ami valójában zavarja őket. Addig amíg a fideszhez köthető megmondó emberek az anyjuk picsájába küldi őket, vagy csak simán legyintenek a fiatalokra , addig kár bármi mást várni a friss szavazókorú generációtól. Eleve van egy kórból fakadó természetes ellentét, miszerint a fiatalok a kevesebb élettapasztalatból fakadóan sokkal inkább liberálisabbak(naivabbak), mint sem konzervatívabbak. Erre a hatalom nem konszolidálni és edukálni akarja őket a saját értékit életük mentén, hanem támadó hangnemben bírálja őket. Akárhogy is , macskás fadísz ide-vagy oda... Ezt a generációt nagy részben azok nevelték ki, akik most értetlenkednek a fiatalokon... érdemes ezen elgondolkodni.
Válasz erre
0
0
chiron
2025. augusztus 19. 08:00
Amikor mi gyermekeket vállaltunk Bokros - csomagot kaptunk a nyakunkba állami támogatás helyett. A kezdő fizetés még spórolás mellett sem tartott ki a hó végéig, ezért mindig volt egy pár "másod"- állásom, (nyelvtanítás, orvosi felügyelet üzemekben, strandokon) gyakran a hétvégéim terhére. Nem jutottunk sem külföldre, sem fesztiválra. Mondjuk, nem értem rá "mocskos szdsz" -ezni, pedig éppen akkor adták el az országot. Ja, és a pártjuk is több mint 1 milliárd adósságot hagyott maga után, akkori forintértékben. Ezek a cigikéző gyerekek már csak akkor tüntetnének hangosabban, ha a kormányprogram szerint ingyen lenne a lakás, a sör, meg a tűcsere. Mert akkor meg a buksisimi fog hiányozni.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. augusztus 19. 07:59
"A nehéz idők erős embereket teremtenek, az erős emberek jó időket teremtenek, a jó idők gyenge embereket teremtenek, a gyenge emberek pedig nehéz időket teremtenek." Most érkeztünk a ciklus utolsó szakaszához.
Válasz erre
0
0
bispora
2025. augusztus 19. 07:50
A penetráns korrupció a lék a Fidesz hajóján! Évek óta azzal érvelek a baráti körömben a Fidesz mellett, hogy kell legyen az emberben egy mérleg: nemzeti politizálás, demográfiai program, muszlim migráns ellenesség, független külpolitika, egyház támogatás az egyik serpenyőben, Mészáros Lőrinc a másikban. Még azt is hozzátettem, amíg Lölő nincsen Münchenben az első tíz leggazdagabb között, addig nem mozdul a mérleg. Aztán ezerötszáz milliárd lett a portfólió, ami nő mint a kisgömböc, nemsokára a mérleg analógiám okafogyott lesz, mást kell kitalálnom, mert a nemzet jövője a Fidesz kezében van!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!