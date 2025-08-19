„Macskás fadísz”: Eljött a magyar fiatalok aranykora, mi mégis a bajuk?

2025-re Magyarországon a korábbi évtizedekkel szemben minden kétséget kizáróan soha nem látott lehetőségekkel rendelkezik a 40 év alatti korosztály.

Egyrészt a munkaerőpiacon összehasonlíthatatlanul könnyebb elhelyezkedni, mint akár 10 évvel ezelőtt, a 20 évvel ezelőtti állapotokról pedig inkább ne is beszéljünk.



Másrészt az állam részéről olyan mennyiségű pénzügyi segítséget kapnak az érintettek, amire szintén nem volt példa korábban.



Itt rögtön csak egy adatot emelnék ki. 2025. júniusában az Európai Unióban a 25 év alatti korosztály 14,7 százaléka volt munkanélküli. Magyarországon ez az érték 13,8 százalék volt. Finnországban, Svédországban, Olaszországban és Spanyolországban is 20 százalék felett volt a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta. Már csak ez az adat is azt mutatja, hogy bár vannak bőven problémák Magyarországon, de több, hazánknál szerencsésebb múltú országban sincsen kolbászból a kerítés.

Egy szisztematikus, tégláról téglára épülő támogatási rendszer alakult ki az elmúlt években. Ami biztos: ha valaki ma a ’20-as, ’30-as korosztályba tartozik, akkor alsó hangon is akár többtízmilliós támogatással tudja kezdeni az életét, akkor is, ha nincsen jelentős családi háttértámogatás mögötte.

Ráadásul az Otthon Start Program szeptemberi indulásával a korábbi támogatásokkal kiegészülve bizony csak az nem tud egyről a kettőre jutni, akinek sem céljai nincsenek, sem jövőképe nincs.

Az utóbbi nagyon szűk csoporttal pedig igazából nincs is dolga az államnak.



Nincs olyan, hogy „a fiatal”!

Akkor mégis mi itt a probléma? Aki azt gondolná, hogy a magyar fiatalok 10, 20, vagy éppen 30 éve egységesen léptek volna fel, az bizony súlyos tévedésben van. Csak egy dolgot érdemes kiemelni. A Fidesz alapvetően generációs párt volt 1990-ben, de még 1994-ben is. Ennek ellenére a fiatalok egyik választáson sem szavaztak elsöprő többséggel a Fideszre. Bár a fiatalok között népszerűbb volt az ellenzéki párt, mint a többi erő, de ez messze nem volt elég ahhoz, hogy döntő szerepe legyen a Fidesznek az Országgyűlésben. Később 1998-ban, 2002-ben, vagy éppen 2006-ban a fiatalok szintén nem szavaztak egységesen. Sőt: 2006-ban gyakorlatilag fej-fej mellett végzett a körükben az MSZP és a Fidesz.

Ahogyan minden korosztályban megoszlik egy-egy kormányzati lépés megítélése, úgy pontosan ugyanez a helyzet a 40 év alatti korosztályban is.

Azok körében pedig akik 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben sem voksoltak a mostani kormánypárta, és még 40 év alattiak, részben érthető is, hogy ők a leghangosabbak az egyes fesztiválokon, miközben ezt az anyagi helyzetük nem indokolná. Az általam körülírt csoport pedig bizony több százezer emberből is állhat.

Mindezek mellett pedig érdemes azt is mérlegelni, hogy az utolsó békeév, 2019 óta meglehetősen zaklatott világban élünk. Már 2019 előtt sem volt könnyű a helyzet, de mind a migrációs válságot, mind a pénzügyi válságokat hatékonyan tudta kezelni az Orbán-kormány. 2019 után olyan globális kihívások (covid, ukrajnai nagyhatalmi proxyháború, más háborús cselekmények, európai gazdasági válság) nehezedtek Magyarországra is, amelyeknek a kezelése már jóval nehezebb, mint a korábbi évek válságai. Mindez bizony a mindennapokra is kihatással van, és joggal vált ki frusztrációt ez a válságos helyzet mindenkiből.

A helyzetet tehát nem lehet, és nem szabad feketén-fehér leírni.

Nagyon sokan vannak, sőt: több százezer fiatalról beszélünk, akiknek az élethelyzetén nagyon sokat javítottak a már most is működő kormányzati intézkedések.

Nem túlzás azt sem kijelenteni, hogy a következő hónapok intézkedései is több százezer fiatalon fognak segíteni, főleg az albérleti állapotból való kilépésben. Létezik egy másik nagy halmaz is, akik nem igazán foglalkoznak politikával, de ha helyzetük nem fog romlani a következő hónapokban, akkor nagy valószínűséggel nem is fognak szavazni. Vannak, akik már most is nagyon jó helyzetben vannak és egyébként a korábbi években sem támogatták a mostani kabinetet.

Ők nincsenek rászorulva semmilyen kormányzati segítségre, és a jövőben sem lesznek.

Saját tapasztalat alapján is ők a leghangosabb kormányellenes csoport, és a véleményük bizony egyelőre nem fog változni. Ez a réteg főleg Budapesten és a nagyvárosokban él. Nem lennék meglepve, ha ez a csoport meglehetősen nagy számban startolna rá az új otthonteremtési támogatásra. Hosszas Facebook-bejegyzéseket, Instagram-képeket és Tiktok videókat persze nem fognak a friss vételeikről posztolni. Maradnak a képmutató „mindenszarizmusnál”, de ezt már megszoktuk tőlük, legyen ez a legnagyobb boldogságuk!