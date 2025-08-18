Furcsa is volt ez a kiruccanás, mert a baloldali szavazótáborának amúgy is vörös posztó a határon túli magyarság. Brüsszel Peti azt hitte, be tud törni erre a területre, de súlyos hibát követett el. Túl azon, hogy leégette magát, a saját táborának egy jelentős része is megorrolt rá, hiszen értetlenül álltak az ez irányú mozgása előtt.

Ebben a lélektani helyzetben érkezett meg a kacskaringós politikai karriert befutó Jakab Péter, aki a DK -val való kokettálás után már hetek óta násztáncot jár Magyar Péter előtt, hogy valamiféle együttműködést kicsalogasson belőle. Egy oldalon állnak, annyi bizonyos. Most azonban egy vérlázító poszttal rendesen beleköpött a Nép Pártján vezetője Magyar Péter levesébe.”