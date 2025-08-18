Ft
08. 18.
hétfő
Jakab beleköpött Magyar Péter levesébe, ez komoly gondot okozhat

2025. augusztus 18. 07:37

Ez nem jött jókor a Tisza Párt elnökének.

2025. augusztus 18. 07:37
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Magyar Péter csúfos kudarcot vallott Erdélyben. Ellen-Tusnádot akart, hogy kisebbítse Orbán Viktor szokásos nagy ívű beszédét, de csak egy-két tucat ember vett részt rajta, és ők is jobbára a sleppjéből kerültek ki. Az erdélyi magyarok világosan a tudtára adták, hogy köszönik szépen, nem kérnek belőle.

Furcsa is volt ez a kiruccanás, mert a baloldali szavazótáborának amúgy is vörös posztó a határon túli magyarság. Brüsszel Peti azt hitte, be tud törni erre a területre, de súlyos hibát követett el. Túl azon, hogy leégette magát, a saját táborának egy jelentős része is megorrolt rá, hiszen értetlenül álltak az ez irányú mozgása előtt.

Ebben a lélektani helyzetben érkezett meg a kacskaringós politikai karriert befutó Jakab Péter, aki a DK -val való kokettálás után már hetek óta násztáncot jár Magyar Péter előtt, hogy valamiféle együttműködést kicsalogasson belőle. Egy oldalon állnak, annyi bizonyos. Most azonban egy vérlázító poszttal rendesen beleköpött a Nép Pártján vezetője Magyar Péter levesébe.”

undefined

Lentulai Krisztián

Facebook

Idézőjel

Egy ideje agyalok valamin

Magyar „OnlyFans” Péter mindent egy lapra tett fel.

Nyitókép forrása: Magyar Nemzet/Markovics Gábor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

csakazertisafideszrefogokszavazni
2025. augusztus 18. 09:19 Szerkesztve
Működjetek együtt jó szorosan: csináljátok meg az első közös kisbabátokat, aki majd 2 napi terhesség után rektális úton jön majd a világra ! Azt majd együtt bohóckodhattok a Parlamentben jövőre is, mind az 1/3-otokkal, amíg a házelnök úr ki nem basz benneteket, mint a macskát szarni!
ihavrilla
2025. augusztus 18. 08:39
Miről van szó? Hülye firkász idézhette volna Jakab szövegét.
herden100
2025. augusztus 18. 08:22
SENKI PÉTER NEM LESZ MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
llnnhegyi
2025. augusztus 18. 07:51
Jószerencsénk ,hogy a magyar kormányfő keresztneve,nem Péter!-:))
