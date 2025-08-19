Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás tempó helyszínek tárgyalás Magyar Péter esély Budapest világpolitika

Rossz hírt kapott Magyar Péter – ebben is Orbánnak lesz igaza

2025. augusztus 19. 12:18

Menczer Tamás szerint „Trump komoly tempót diktál, míg Brüsszelben épp most tanulják azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

2025. augusztus 19. 12:18
null

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is reagált Magyar Péter azon bejegyzésére, melyben a Tisza Párt elnöke kezdeményezte, hogy Budapest legyen a Putyin-Zelenszkij béketárgyalás helyszíne.

Mint fogalmazott: „Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj… Közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni…”.

Majd megjegyezte,

az, hogy Peti nem látja előre a világpolitika eseményeit, nem meglepő. Ez a brüsszeli gazdáinak sem sikerül.

A kormánypárti politikus arra is rámutatott, hogy „a békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy ezt Orbán Viktor előre megmondta.)”

„Ursula és barátai 3,5 év alatt semmit sem tettek a békéért. Ők most néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál” – írta Menczer.

Csak 3 és fél évet késett Magyar Péter

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra is kitért, hogy „Peti szerint kezdeményezni kell, hogy Budapest legyen a Putyin-Zelenszkij béketárgyalás helyszíne”.

Ennél a pontnál segített a Tisza-vezérnek, és tájékoztatta arról, hogy 

nem most, hanem 3,5 évvel ezelőtt ajánlottuk fel Budapestet béketárgyalás helyszínének.

Menczer Tamás posztját azzal zárta, „Trump komoly tempót diktál, nagy lépésekkel halad a béke felé. Míg Brüsszelben épp most tanulják – immár sokadszor – azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kapor tyütyü
2025. augusztus 19. 13:16
Az ovális irádában ott ült Donald Trump előtt félkaréjban az Unió összes vezetője. Mivel a repülőút előtt megint szájon kapta az asszony, Macron az arcát tapogatva feszengett a széken: az alfele is sajgott, az éjjel figyelmetlen volt a néger testőre. Ursula pajkosan vértelenre szívta az amúgy is szottyadt száját, Zelenszkijre pislogott, de a gyászfeketében gubbasztó ukrán elnök ezúttal elkerülte a tekintetét. Meloni az okostelefonján a Borgiák életét nézte, a német kancellár pedig megtapogatta a zsebében nagyanyja bárcája mellett a Black Rock részvényeit igazoló kártyát. Egyedül a NATO-főtitkár, a holland Rutte ült nyugton. Szokás szerint nem értett az egészből semmit. Az elnök íróasztalán megcsörrent a vörös telefon. Az amerikai elnökre szegeződött minden szempár. - Halló, itt President Trump... - Csá Donald. Magyar Péter vagyok. Hadüzenetet küldtem Moszkvának. A holtsápadt vendégek arcát látva Trump csak annyit bírt kinyögni: - Szóljatok Putyinnak, fizesse már ki Ilikét.
Válasz erre
3
0
Sróf
2025. augusztus 19. 12:54
@pollip "Muszáj ezt a magamutogató képet használni?" Nem tetszik a Man "manspreadingje"? Ha nem hoz izgalomba a munkában elmélyült Péter slimfit nadrágájában kötözött sonkaként ugrásra készen várakozó hasi csápja, akkor ne azt nézd, hanem a mellette álló izmos bokájú tiszás aktivista kezében szorongatott női bugyit! Vagy ha az sem a zsánered, akkor a mögöttük élénk tekintettel üldögélő nonbináris fiatalt.
Válasz erre
7
0
karcos-2
2025. augusztus 19. 12:40
A kétezer ember által lakott egykori elit környék ma olyan hely lett, ahol a gyerekek crackpipákat találnak a játszótéren, és no-go zónák vannak a biztonságos lakótelepen belül is. Hiába a kerítés és a rengeteg kamera, a bűncselekmények száma egyre nő, és egyelőre nem látszik, mikor ér véget a rémálomszerű történet. A budapesti X. kerületben, az egykori honvédségi tiszti lakótelep első pillantásra biztonságosnak tűnik. Aztán mégse .
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. augusztus 19. 12:32
Nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnát brutálisan megszállták az orosz erők, éppen ezért az igazságos béke alapelveit Kijevnek kell meghatároznia, és ebben számíthat az EU támogatásra − jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben 2023. 05. 15.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!