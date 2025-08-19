Rossz hírt kapott Magyar Péter – ebben is Orbánnak lesz igaza

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is reagált Magyar Péter azon bejegyzésére, melyben a Tisza Párt elnöke kezdeményezte, hogy Budapest legyen a Putyin-Zelenszkij béketárgyalás helyszíne.

Mint fogalmazott: „Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj… Közölte, hogy nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula. Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni…”.

Majd megjegyezte,

az, hogy Peti nem látja előre a világpolitika eseményeit, nem meglepő. Ez a brüsszeli gazdáinak sem sikerül.

A kormánypárti politikus arra is rámutatott, hogy „a békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy ezt Orbán Viktor előre megmondta.)”

„Ursula és barátai 3,5 év alatt semmit sem tettek a békéért. Ők most néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál” – írta Menczer.

Csak 3 és fél évet késett Magyar Péter

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra is kitért, hogy „Peti szerint kezdeményezni kell, hogy Budapest legyen a Putyin-Zelenszkij béketárgyalás helyszíne”.

Ennél a pontnál segített a Tisza-vezérnek, és tájékoztatta arról, hogy

nem most, hanem 3,5 évvel ezelőtt ajánlottuk fel Budapestet béketárgyalás helyszínének.

Menczer Tamás posztját azzal zárta, „Trump komoly tempót diktál, nagy lépésekkel halad a béke felé. Míg Brüsszelben épp most tanulják – immár sokadszor – azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala