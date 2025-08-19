Ft
08. 19.
kedd
Megszámolták: ennyiszer hangzott el a köszönöm Zelenszkij szájából az Ovális Irodában

Megszámolták: ennyiszer hangzott el a köszönöm Zelenszkij szájából az Ovális Irodában

2025. augusztus 19. 14:33

Sőt, még az öltözetére is külön figyelmet fordított az ukrán vezető.

2025. augusztus 19. 14:33
null

Máig emlékezetes, hogy februárban a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és J. D. Vance egyeztetése tragikus fordulatot vett: a felek egymást túllicitálva ordibáltak egymással.

Az amerikai féltől akkor többször is elhangzott az a kritika az ukrán elnök felé, miszerint nem mutat elég tiszteletet és hálát az Egyesült Államok felé, de azt is a szemére vetették, hogy nem az Ovális Irodához méltó öltözetben jelent meg.

Úgy tűnik, hogy Zelenszkij megfogadta a tanácsokat, mivel augusztus 18-án, hétfőn már zakóban és ingben jelent meg a Fehér Házban, valamint többször is köszönetet mondott Trumpnak a sajtónyilvános eseményen. 

A The Washington Post kapva kapott az alkalmon, és megszámolta, hogy összesen hányszor hagyta el az ukrán elnök száját a köszönöm szó.

Meglepő végeredmény született, 

ugyanis 5 perc alatt 11 alkalommal mondott köszönetet Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államok vezetőjének.

Volodimir Zelenszkij többek között a találkozó létrejöttéért, az európai vezetők meghívásáért, valamint a „nagyon kellemes beszélgetésért” fejezte ki háláját Donald Trump felé. 

Ezen kívül megköszönte az amerikai elnök ajándékát is, ami egy Ukrajna-térkép volt, megjelölve az oroszok által megszállt területekkel – írta a lap.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

