Kísértetiesen hasonlókat mértek a baloldali közvélemény-kutatók Márki-Zaynak, mint most Magyarnak

A lap szerint nem tudni, hogy 2021 augusztusától a választásokig valóban ekkorát erősödött-e a Fidesz–KDNP, vagy a Republikon által közölt baloldali előny soha nem is létezett.

Azt azonban megjegyzik: kétségtelen, hogy

az idei évben a 2021-eshez hasonló tendenciákat mutat a két intézet mérése, ezúttal a kormánypártok és a Tisza esetében.

A Magyar Nemzet felidézte, a Republikonnál 2021 augusztusában a Fidesz–KDNP támogatottságát 45 százalékra mérték, míg a baloldalét 52 százalékra (a DK-t 17, a Jobbikot 15 százalékra, a Momentumot nyolc százalékra, az MSZP-t hét százalékra, az LMP-t három százalékra, a Párbeszédet pedig kettő százalékra).

A Nézőpont Intézet 2021. augusztusi felmérésében ehhez képest azt írták, hogy a parlamenti választások előtti utolsó nyáron is meg tudta őrizni érdemi előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. A teljes felnőtt népességben a júniusi 40-ről augusztusra 45 százalékra emelkedett a Fidesz-szimpatizánsok tábora, míg a baloldalé 36-ról 42-re nőtt.

A Magyar Nemzet rámutatott, hasonló a felállás az idei évben is: a Republikon 2025 augusztusában azt írta, hogy négy százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, öt százalékponttal a pártválasztók között és hat százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Szerintük az állás a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péterék javára.

A Nézőpont Intézet ehhez képest idén augusztusban azt írta, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha augusztus 29-én vasárnap lettek volna a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazott volna a kormányellenes pártra szerintük.

Mint ismert,

a valóságtól elrugaszkodott baloldali közvélemény-kutatások ellenére, a baloldali összefogás a 2022-es országgyűlési választáson történelmi vereséget szenvedett a kormánypártokkal szemben.

„Közvéleményformáló kutatás” és „várakozásmenedzsment”

A jelenség hátterével a Mandiner is foglalkozott korábban. Cikkünkben politikai szakértők véleményét idézve és különböző elemzéseket felhasználva próbáltuk megfejteni a baloldali közvélemény-kutatók által publikált, furcsa számokat.