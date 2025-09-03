Ft
Márki-Zay Péter Tisza Párt Republikon Magyar Péter Nézőpont Intézet

Kísértetiesen hasonlókat mértek a baloldali közvélemény-kutatók Márki-Zaynak, mint most Magyarnak

2025. szeptember 03. 11:05

A valóságtól elrugaszkodott baloldali közvélemény-kutatások ellenére, a baloldali összefogás a 2022-es országgyűlési választáson történelmi vereséget szenvedett a kormánypártokkal szemben.

2025. szeptember 03. 11:05
Márki-Zay Magyar

A Republikon Intézet legfrissebb felmérése a Tisza Párt előnyét mutatja, a Nézőpont Intézet szerint azonban a kormánypártok erősödtek a nyár végére, és magabiztosan vezetnek. Hasonló ellentmondás rajzolódott ki 2021-ben is – mutat rá cikkében a Magyar Nemzet.

A lap szerint nem tudni, hogy 2021 augusztusától a választásokig valóban ekkorát erősödött-e a Fidesz–KDNP, vagy a Republikon által közölt baloldali előny soha nem is létezett.

Azt azonban megjegyzik: kétségtelen, hogy 

az idei évben a 2021-eshez hasonló tendenciákat mutat a két intézet mérése, ezúttal a kormánypártok és a Tisza esetében.

A Magyar Nemzet felidézte, a Republikonnál 2021 augusztusában a Fidesz–KDNP támogatottságát 45 százalékra mérték, míg a baloldalét 52 százalékra (a DK-t 17, a Jobbikot 15 százalékra, a Momentumot nyolc százalékra, az MSZP-t hét százalékra, az LMP-t három százalékra, a Párbeszédet pedig kettő százalékra).

A Nézőpont Intézet 2021. augusztusi felmérésében ehhez képest azt írták, hogy a parlamenti választások előtti utolsó nyáron is meg tudta őrizni érdemi előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. A teljes felnőtt népességben a júniusi 40-ről augusztusra 45 százalékra emelkedett a Fidesz-szimpatizánsok tábora, míg a baloldalé 36-ról 42-re nőtt.

A Magyar Nemzet rámutatott, hasonló a felállás az idei évben is: a Republikon 2025 augusztusában azt írta, hogy négy százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, öt százalékponttal a pártválasztók között és hat százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Szerintük az állás a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péterék javára.

A Nézőpont Intézet ehhez képest idén augusztusban azt írta, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha augusztus 29-én vasárnap lettek volna a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazott volna a kormányellenes pártra szerintük.

Mint ismert, 

a valóságtól elrugaszkodott baloldali közvélemény-kutatások ellenére, a baloldali összefogás a 2022-es országgyűlési választáson történelmi vereséget szenvedett a kormánypártokkal szemben.

„Közvéleményformáló kutatás” és „várakozásmenedzsment”

A jelenség hátterével a Mandiner is foglalkozott korábban. Cikkünkben politikai szakértők véleményét idézve és különböző elemzéseket felhasználva próbáltuk megfejteni a baloldali közvélemény-kutatók által publikált, furcsa számokat.

A Tényellenőr oldal egy korábbi elemzése szerint a közvélemény-kutatások átlagosan 9,1 százalékponttal mérték felül az ellenzék táborát a 2022-es választás előtt. A baloldali közvélemény-kutatók pedig ugyanúgy kampányolnak Magyar Péternek a Tényellenőr egy későbbi elemzése szerint, ahogy Márki-Zay Péternek kampányoltak a 2022-es választás előtt.

Mráz Ágoston Sámuel a jelenséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bevezették „a közvélemény-formáló kutatás fogalmát a közvélemény-kutatás helyett”.

A napokban Szánthó Miklós is kifejtette a véleményét az ellenzék vágyvezérelt kutatásairól a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Az Alapjogokért Központ vezetője felidézte, mi történt az előző országgyűlési választás előtt.

„Fél-egy évvel a választás előtt hirtelen megjelentek a mérések, miszerint 7, 10 vagy akár 15 százalékos előnyben vannak. Csakhogy ez nem közvélemény-kutatás volt, hanem közvélemény-formálás. 

A politikatudomány ezt úgy nevezi: »várakozásmenedzsment«, vagyis mesterségesen generálnak reményt a saját oldaluk számára, hogy mozgósítsák a táborukat. Csakhogy ez eddig még egyszer sem vált be” 

– fogalmazott.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 03. 11:22
Remélhetőleg a választás kimenetele is kísértetiesen hasonló lesz.
Válasz erre
1
0
elégia
2025. szeptember 03. 11:15
Nem unják még? Szeretnek pofára esni? Mindig az a vége.
Válasz erre
0
0
Himiko
2025. szeptember 03. 11:12
Bohár Dániel: .tiktok.com/@danielbohar/video/7545763938034584854
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!