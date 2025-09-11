„A Fidesz nyerte a nyarat!” – összecsaptak a közvélemény-kutatók

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója megismételte, nem az abszolút számokat, hanem az egyik hónapról a másikra kialakuló trendeket kell nézni. S az, hogy a legtöbb intézet azt mérte, hogy az olló nem nyílt tovább, őt megnyugtatja, hiszen az eltérő adatok ellenére azt jelzi, ezek reális képet tükröznek, és majd nagyon kell figyelni az őszi eredményeket.
Ugyanakkor az adatokból megállapított következtetésben vitatkozik Mráz Ágostonnal. Szerinte ugyanis nem lehet azt állítani, hogy a Fidesz nyerte a nyarat, hiszen a Tisza az előnyét nagyjából meg tudta őrizni, ez pedig számára pozitívum.