„A Fidesz nyerte a nyarat!” – összecsaptak a közvélemény-kutatók

„A többi közvélemény-kutató intézet egyetért a Nézőponttal, csak nem tudnak róla” – kezdte a nem kis meghökkenést kiváltó hozzászólását a Republikon Intézet „Frontvonalban – a '26-os kampány” című évadnyitó konferenciájának első paneljében Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet igazgatójának mondandója azért váltott ki csodálkozást, mert előtte Benyó Rita moderátor – aki egyébként újságíró – ismertette a legfrissebb számokat (lásd a keretes írásunkat), amelyekből az derül ki, egyedül a Nézőpont szerint vezet most a Fidesz, az összes többi intézet a Tisza Párt fölényét jelzi, bár abban ez utóbbiak sem értenek egyet, hogy mennyivel.