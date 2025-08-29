Ilyen lesz a jövő évi országgyűlési választás: közvélemény-kutatók mutatták meg, mire kell számítani

Komoly vitát hozott péntek délután Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research első emberének vitája a tihanyi Tranzit fesztiválra. A két ismert közvélemény-kutató a jövő évi országgyűlési választások előtti kampányról és annak részleteiről beszélgetett.

Mráz Ágoston Sámuel szerint modern kampány nincsen jó közvélemény-kutatás nélkül, egy jó közvélemény-kutatást elkészíteni pedig előre várt vagy remélt eredménnyel nem lehet. „A közvélemény-kutatás feltárja a valóságot” – tette hozzá a Nézőpont vezetője.

A modern kampány részévé vált a közvélemény-kutatásnak látszó, közleményekkel való manipulálás. Ez Magyarországon is megjelent”

– mondta Mráz Ágoston Sámuel.

Példaként említette a '22-es választást, ahol a baloldalhoz sorolt kutatók enyhén szólva sem a valóság síkján mozogtak.

Závecz Tibor szerint a közvélemény-kutatás nem jóslat, csak az aktuális helyzetképet próbálják meg feltárni, ezzel muníciót adva a politikai döntéshozóknak.

Nincs annál izgalmasabb szebb, mint mikor a közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra kerülnek és az emberek el tudják magukat helyezni. Ne csak a pártpreferenciára gondoljunk, hanem az élet bármely részét képző kutatásra is”

– jegyezte meg Závecz Tibor, aki szerint minden kutató a saját adataiért tartozik felelősséggel.