Ilyen lesz a jövő évi országgyűlési választás: közvélemény-kutatók mutatták meg, mire kell számítani

Négyből semmi: így nézte be Pulai a pártok esélyeit
„A Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható” – fejtette meg két nappal a választások előtt Pulai.
A modern kampányok részévé vált a közvélemény-kutatásnak álcázott manipulálási kísérlet.
Komoly vitát hozott péntek délután Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research első emberének vitája a tihanyi Tranzit fesztiválra. A két ismert közvélemény-kutató a jövő évi országgyűlési választások előtti kampányról és annak részleteiről beszélgetett.
Mráz Ágoston Sámuel szerint modern kampány nincsen jó közvélemény-kutatás nélkül, egy jó közvélemény-kutatást elkészíteni pedig előre várt vagy remélt eredménnyel nem lehet. „A közvélemény-kutatás feltárja a valóságot” – tette hozzá a Nézőpont vezetője.
A modern kampány részévé vált a közvélemény-kutatásnak látszó, közleményekkel való manipulálás. Ez Magyarországon is megjelent”
– mondta Mráz Ágoston Sámuel.
Példaként említette a '22-es választást, ahol a baloldalhoz sorolt kutatók enyhén szólva sem a valóság síkján mozogtak.
Závecz Tibor szerint a közvélemény-kutatás nem jóslat, csak az aktuális helyzetképet próbálják meg feltárni, ezzel muníciót adva a politikai döntéshozóknak.
Nincs annál izgalmasabb szebb, mint mikor a közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra kerülnek és az emberek el tudják magukat helyezni. Ne csak a pártpreferenciára gondoljunk, hanem az élet bármely részét képző kutatásra is”
– jegyezte meg Závecz Tibor, aki szerint minden kutató a saját adataiért tartozik felelősséggel.
Ezt is ajánljuk a témában
„A Fidesz-szavazóknál elbizonytalanodás tapasztalható” – fejtette meg két nappal a választások előtt Pulai.
A kutató szerint ő és a kollégái elsősorban a listás eredményeket tudják mérni, mivel még nincsenek is meg a végleges jelöltek. A magyar választóijogi rendszer miatt a mostani állás, amit lehoznak a kutatók, még nem releváns és nem is lehet számon kérni ezeket a jövőben.
Mráz Ágoston Sámuel szerint nem látni a többi kutató adatbázisát, csak amit a nyilvánosságban közölnek, amelyek egyre inkább hasonlítanak vitriolos cikkekhez. „A Medián a HVG újságíróival íratja meg íratja meg újabban a közleményeit, amelyekhez képest egy publicisztika egy visszafogott elemzés” – tette hozzá.
A Nézőpont Intézet felidézte, hogy a 21 Kutatóközpont szerint jelenleg 18 százalékpontos a Tisza előnye a Fidesszel szemben, „mi legyen itt egy manipulációs szándék?
Nem más, mint a remény árusítása!
– mondta Mráz Ágoston Sámuel. Kifejtette: a kutató, a kutatást publikáló újságíró vagy maga a megrendelő réteg azt akarja elérni, hogy a baloldali választóréteg abban a tudatban legyen, hogy a Tisza az egyetlen párt, amelyik kormányt tud váltani.
Aki elhiszi, hogy 18 százalékponttal vezethet az ellenzék a Fidesszel szemben, az nem tudom, miben reménykedhetett a '22-es választások előtt. Ez az adat olyan ellentétes a magyar politika rendszer választói struktúrájával, annyira hiteltelen egy ilyen adat publikálása, hogy nagyon könnyű vele manipulálni”
– szögezte le.
Mráz Ágoston a beszélgetés későbbi szakaszában elmondta, egyetért a Závecz Research azon adataival, amelyek szerint a Tisza Párt a városokban erős, különösen Budapesten, míg a fővárostól távolodva – főként a kisvárosokban – továbbra is nagy a Fidesz-előny.