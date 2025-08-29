Ft
08. 29.
péntek
Závecz Research Nézőpont Intézet Mráz Ágoston Sámuel Závecz

Ilyen lesz a jövő évi országgyűlési választás: közvélemény-kutatók mutatták meg, mire kell számítani

2025. augusztus 29. 17:26

A modern kampányok részévé vált a közvélemény-kutatásnak álcázott manipulálási kísérlet.

2025. augusztus 29. 17:26
null

Komoly vitát hozott péntek délután Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research első emberének vitája a tihanyi Tranzit fesztiválra. A két ismert közvélemény-kutató a jövő évi országgyűlési választások előtti kampányról és annak részleteiről beszélgetett.

Mráz Ágoston Sámuel szerint modern kampány nincsen jó közvélemény-kutatás nélkül, egy jó közvélemény-kutatást elkészíteni pedig előre várt vagy remélt eredménnyel nem lehet. „A közvélemény-kutatás feltárja a valóságot” – tette hozzá a Nézőpont vezetője. 

A modern kampány részévé vált a közvélemény-kutatásnak látszó, közleményekkel való manipulálás. Ez Magyarországon is megjelent”

– mondta Mráz Ágoston Sámuel. 

Példaként említette a '22-es választást, ahol a baloldalhoz sorolt kutatók enyhén szólva sem a valóság síkján mozogtak.

Závecz Tibor szerint a közvélemény-kutatás nem jóslat, csak az aktuális helyzetképet próbálják meg feltárni, ezzel muníciót adva a politikai döntéshozóknak.

Nincs annál izgalmasabb szebb, mint mikor a közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra kerülnek és az emberek el tudják magukat helyezni. Ne csak a pártpreferenciára gondoljunk, hanem az élet bármely részét képző kutatásra is”

– jegyezte meg Závecz Tibor, aki szerint minden kutató a saját adataiért tartozik felelősséggel. 

A kutató szerint ő és a kollégái elsősorban a listás eredményeket tudják mérni, mivel még nincsenek is meg a végleges jelöltek. A magyar választóijogi rendszer miatt a mostani állás, amit lehoznak a kutatók, még nem releváns és nem is lehet számon kérni ezeket a jövőben. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint nem látni a többi kutató adatbázisát, csak amit a nyilvánosságban közölnek, amelyek egyre inkább hasonlítanak vitriolos cikkekhez. „A Medián a HVG újságíróival íratja meg íratja meg újabban a közleményeit, amelyekhez képest egy publicisztika egy visszafogott elemzés” – tette hozzá. 

A Nézőpont Intézet felidézte, hogy a 21 Kutatóközpont szerint jelenleg 18 százalékpontos a Tisza előnye a Fidesszel szemben, „mi legyen itt egy manipulációs szándék? 

Nem más, mint a remény árusítása!

– mondta Mráz Ágoston Sámuel. Kifejtette: a kutató, a kutatást publikáló újságíró vagy maga a megrendelő réteg azt akarja elérni, hogy a baloldali választóréteg abban a tudatban legyen, hogy a Tisza az egyetlen párt, amelyik kormányt tud váltani. 

Aki elhiszi, hogy 18 százalékponttal vezethet az ellenzék a Fidesszel szemben, az nem tudom, miben reménykedhetett a '22-es választások előtt. Ez az adat olyan ellentétes a magyar politika rendszer választói struktúrájával, annyira hiteltelen egy ilyen adat publikálása, hogy nagyon könnyű vele manipulálni” 

– szögezte le. 

Mráz Ágoston a beszélgetés későbbi szakaszában elmondta, egyetért a Závecz Research azon adataival, amelyek szerint a Tisza Párt a városokban erős, különösen Budapesten, míg a fővárostól távolodva – főként a kisvárosokban – továbbra is nagy a Fidesz-előny. 

