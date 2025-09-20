„Talán még digitális polgári kört is alakított volna, mondjuk a bennfentes tőzsdei információk megosztására. Egyébként amit ma láttam, az egy impozáns díszletek között megrendezett színpadi show volt, amely formailag bármelyik kereskedelmi tévé hétvégi esztrádműsorának beillett volna.

A politikai cél nyilvánvalóan az erődemonstráció és a saját tábor önbizalommal való feltöltése volt: a »sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk«- érzület átadása.

Nagy hangsúlyt kapott a kihívóval szembeni kontrasztok felállítása a kulcskérdésekben: mi vagyunk a tapasztaltak, a Tisza a zöldfülű amatőrök gyülekezete, mi vagyunk a biztonság, a Tisza a kockázat, mi vagyunk a magyar érdek, a Tisza a külföldi báb, mi vagyunk a normalitás, a Tisza a gender és a woke, stb.

Láthatóan fontos volt a szervezőknek, hogy reprezentatíve felvonultassák a Fidesz mellett kiálló hírességek sorát: sportolók, zenészek, művészek, celebek váltották egymást a színpadon. Voltak, akik már 2002-ben is ott ültek a dísztribünön Orbán Viktor mögött, de többen most coming outoltak először ilyen nyíltan a kormánypárt mellett. Ugyanakkor mások hiányoztak a 2002-es névsorból Kovács Kokó Istvántól Egereszegi Krisztináig.

Bár a Fidesz hagyományosan sosem lazázta el a kampányokat, és nem bánt kesztyűs kézzel az aktuális ellenfeleivel sem, most érzem először azt, hogy miután jövőre egy, az ő soraikból kiugrott dezertőr lesz a kihívó, ezért kvázi elvi kérdésként, becsületbeli ügyként kezelik, hogy nem szenvedhetnek vereséget a saját árulójuktól. Ezért ebben kampányban – ha ez lehetséges – még a korábbiaknál is többet meg fognak tenni a győzelmükért.”