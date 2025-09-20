Ft
09. 21.
vasárnap
polgári kör Orbán Viktor vélemény

Bizarr belegondolni

2025. szeptember 20. 23:03

Ha az agresszív manöken a válása miatt nem veszíti el a havi 5-6 milliós ingyenélő felügyelőbizottsági pozícióit, akkor ma vélhetően az első sorból tapsolt volna a DPK-gyűlésen.

2025. szeptember 20. 23:03
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Talán még digitális polgári kört is alakított volna, mondjuk a bennfentes tőzsdei információk megosztására. Egyébként amit ma láttam, az egy impozáns díszletek között megrendezett színpadi show volt, amely formailag bármelyik kereskedelmi tévé hétvégi esztrádműsorának beillett volna.

A politikai cél nyilvánvalóan az erődemonstráció és a saját tábor önbizalommal való feltöltése volt: a »sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk«- érzület átadása.

Nagy hangsúlyt kapott a kihívóval szembeni kontrasztok felállítása a kulcskérdésekben: mi vagyunk a tapasztaltak, a Tisza a zöldfülű amatőrök gyülekezete, mi vagyunk a biztonság, a Tisza a kockázat, mi vagyunk a magyar érdek, a Tisza a külföldi báb, mi vagyunk a normalitás, a Tisza a gender és a woke, stb.

Láthatóan fontos volt a szervezőknek, hogy reprezentatíve felvonultassák a Fidesz mellett kiálló hírességek sorát: sportolók, zenészek, művészek, celebek váltották egymást a színpadon. Voltak, akik már 2002-ben is ott ültek a dísztribünön Orbán Viktor mögött, de többen most coming outoltak először ilyen nyíltan a kormánypárt mellett. Ugyanakkor mások hiányoztak a 2002-es névsorból Kovács Kokó Istvántól Egereszegi Krisztináig.

Bár a Fidesz hagyományosan sosem lazázta el a kampányokat, és nem bánt kesztyűs kézzel az aktuális ellenfeleivel sem, most érzem először azt, hogy miután jövőre egy, az ő soraikból kiugrott dezertőr lesz a kihívó, ezért kvázi elvi kérdésként, becsületbeli ügyként kezelik, hogy nem szenvedhetnek vereséget a saját árulójuktól. Ezért ebben kampányban – ha ez lehetséges – még a korábbiaknál is többet meg fognak tenni a győzelmükért.”

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Pandaka pygmaea
2025. szeptember 21. 00:16
Ja, ezért is kommentelt magából kikelve a Poloska kb. minden létező ellenzéki sajtótermék oldalára az elmúlt órákban... :D www. facebook.com/HibridRezsim/posts/magyar-p%C3%A9ter-az-elm%C3%BAlt-%C3%B3r%C3%A1kban-minden-ellenz%C3%A9ki-port%C3%A1l-al%C3%A1-kommentelt-akik-%C3%ADrtak/122132042540936459/
0
0
kalyibagaliba
2025. szeptember 20. 23:36
Ez tényleg valódi téma lehet most Tiszaprajafalván.
0
0
Hohokam
2025. szeptember 20. 23:35
Igen, valószínűleg ott lett volna - és mindenki ugyanúgy viszolygott volna tőle.
2
0
