Egyre biztosabb, hogy a Tisza Párt eltörölné a 13. havi nyugdíjat (VIDEÓ)

Surányi György egykori jegybankelnök, ma tiszás tanácsadó a 13. havi nyugdíjat támadta. Magyar Péter tanácsadója szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett 13. havi nyugdíjat.

Az Ellenpont talált egy videórészletet, amelyben Surányi a Partizánnak kifejti a véleményét.

Az Ellenpont egyébként már korábban rávilágított, hogy a Tisza Párt ezeket a megszorításokat nem magától találja ki, hanem ezek rendre megegyeznek azokkal az elvárásokkal, amelyeket évek óta szeretne Brüsszel bevasalni a jobbldali kormányon, a magyar emberek hátrányára.

A Tisza-csomag egyes elemei: