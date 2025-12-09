Már több országban bevezették, nálunk a baloldal még mindig támadja az idősek pluszjuttatását

Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye, bár alapvetően nem ez a jellemző gyakorlat – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A közgazdász elmondta, hogy már Magyarország előtt is voltak olyan országok, melyek sikerrel bevezették és jól működően alkalmazzák ezt a típusú többletjuttatást.