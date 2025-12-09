Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
13. havi nyugdíj 14. havi nyugdíj Ausztria nyugdíjas

Már több országban bevezették, nálunk a baloldal még mindig támadja az idősek pluszjuttatását

2025. december 09. 11:26

A közgazdász elmondta, hogy már Magyarország előtt is voltak olyan országok, melyek sikerrel bevezették és jól működően alkalmazzák ezt a típusú többletjuttatást.

2025. december 09. 11:26
null

Magyarországon kívül Európa több országában is létezik a 13. és 14. havi nyugdíj intézménye, bár alapvetően nem ez a jellemző gyakorlat – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A közgazdász elmondta, hogy már Magyarország előtt is voltak olyan országok, melyek sikerrel bevezették és jól működően alkalmazzák ezt a típusú többletjuttatást.

  • A régiós országok közül Lengyelországban 2019-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj. Ezt 2021-ben – először még átmeneti jelleggel – követte a 14. havi járandóság, amelyet aztán 2023-tól tettek állandóvá. A 13. havi nyugdíjat jellemzően áprilisban, míg a 14.-et szeptemberben folyósítják, az összeg viszont a minimum nyugdíj értékének felel meg.
  • Ausztriában is 14 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjasok. Az alapvető 12 havi nyugdíjon felül áprilisban 13., októberben pedig 14. havi, teljes összegű járadékot is kapnak a jogosultak.
  • Szlovákiában 2024-ben került bevezetésre a 13. havi nyugdíj, amelyet a decemberi járadékkal együtt kapnak meg a nyugdíjasok.
  • Svájcban idén fogadta el a parlament a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítása érdekében. Várhatóan 2026 decemberében kerül először kifizetésre, az összege a teljes havi nyugdíjnak felel majd meg.
  • Spanyolországban, Ausztriához hasonlóan, van teljes összegű 13. és 14. havi nyugdíj is, a kifizetésre jellemzően júniusban, illetve novemberben kerül sor.

Nyitókép: Pixabay
 

 

auditorium
2025. december 09. 12:53
Az eu-i baloldal csaknem teljes összehangban támogatja pl. az EUTANAZIÁT. Szerintük a haszontalan, nagyon idős és beteg emberek a társadalom terhére élnek, tehát szabaduljunk meg tőlük ! Nem kell őket még 13-iki nyugdijjal is jutalmazni. A Harmadik Birodalomban is volt hasonló nézet a fogyatékosokkal kiegészitve. Hiába a két diktatúra sok témában összezár .
blackorion
2025. december 09. 12:18
A nyugdíj járadékot éves költségvetésben számítják. Tehát egy évre határozzák meg mennyi pénzt kap a nyugdíjas (12 hónapban). A 13. és 14. havi nyugdíj azért kedvező az (akármelyik) állam/közigazgatás/kormány számára, mert ha az idős korábban meghal, mint, hogy a 13. vagy 14. havi összeget folyósítanák, akkor ezen elég sokat tudnak spórolni. Szerintem mindenki jobban örülne a ha 13. , 14. havi díj összegét a normális havi juttatásokba olvasztanák, máris nem egy 3-4% nyugdíj emelést, hanem 8-9%-os emelést kapnának. Így kapják, ha megélik.
massivement5
2025. december 09. 11:42
A narancsrákosista moszkovita-magyarbunkó gecisták minden uszítása ellenére a fidesznyuggerek - legkádáribb, legprolibb, legkorruptabb és mára a legelbutultabb és legelvakultabb 70-80+ korosztály - gyorsuló ütemben hagyja itt a földi létet. Nem lesz örökké Fidesz. Újabb 1100 év meg? 110 se lesz a jelen állás szerint :(
nyafika
2025. december 09. 11:29
Baloldal? Ne szórakozzunk már! Ócska, libsi patkány csürhe.
