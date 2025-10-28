Ft
Tisza Párt illeték Magyar Péter örökösödés adó Surányi György

A Tisza közgazdászai szerint: Fizess, magyar!

2025. október 28. 07:18

Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal.

2025. október 28. 07:18
null
Rákay Philip
Rákay Philip
„Meghaltak a vér szerinti rokonaid? Örököltél egy lakást a szüleidtől, nyaralót a nagyszüleidtől? A Tisza közgazdászai szerint: Fizess, magyar! Ezeknél alávalóbb és ennél az ötletnél aljasabb tényleg nincs! Hónapok óta hallgatjuk a Tisza rendezvényein szónokló, a Tisza választási programját tervezgető kőbalos közgazdászokat arról fecsegni, hogy az élet minden területén adóemelésekre, súlyos megszorításokra készülnek. Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal. Eddig is vállalhatatlan volt, amit hirdettek, de most tényleg leértek a kanna aljára...

Surányi György – egykori jegybank elnök – a minap feketén-fehéren megmondta: újra bevezetné az Orbán-kormány által 2013-ban – nagyon helyesen – eltörölt örökösödési illetéket. Anno Orbán Viktor – a valaha volt talán legigazságtalanabb sarcról – így fogalmazott: »Vér szerinti, egyenes ági rokonok között az államnak adó- vagy illetékbeszedés tekintetében semmi keresnivalója nincs!«

És valóban nincs! Amikor a szüleink, nagyszüleink ledolgoztak egy életet, tisztességesen leadózott pénzükből lakást vettek, saját erejükből, vérrel, verejtékkel házat, nyaralót építettek, majd ezeket a saját gyerekeikre, unokáikra hagynák, miért is kellene újra adóznunk e vagyontárgyak után? Miféle méltatlan, megalázó helyzeteket képes szülni az, amikor az ember a hozzá legközelebb állókat gyászolja, s az is nyomasztani kezdi, miből fogja kifizetni mondjuk egy megörökölt ingatlan után az államnak befizetendő adót?

Évtizedekig bizony így ment ez, az összes balos kormány idején. Ezt a mérhetetlenül igazságtalan világot akarják visszahozni Magyar Péter főtanácsadói, a balos sarcmesterek.”

altercat1
2025. október 28. 09:43
2008-ban a szoci-szadesz alatt a közvetlen rokonnak a pénzbeli adó 18 millióig 11% volt (felette egyre több), ingatlan után 2,5%, (itt is egyre több) Európában ekkor már a legtöbb helyen adómentesek voltak a rokonok. Persze ezek az "ügyesek" idejében átíratták a vagyonukat, ill. külföldre vitték. Más faszával a csalánt... Ahogy szokták.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. október 28. 09:18
Rákay P. tegnap a hír tv műsorában ruszinszendiről : ..ez a vállról indítható tahó... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Sírtam a röhögéstől! Philip! Köszönet ezért! Hatalmas volt!
Válasz erre
2
0
CirmoS
2025. október 28. 09:14
Jövőre úgy kell eltakarítani ezt a fanatikusan magyargyűlölő, kártékony, rohadvány csürhét mint a kutyaszart! Pornópöti egy közveszélyes elmebeteg, akinek zártosztályon a helye!!!!, meg kell próbálnia egy hosszabb kezelést! A tanulatlan, fogatlan, átvert, felhasznált, büdösszájú prolicsürhéjével is kezdeni kell valamit..a választások után, ezek a dk, momentum, mszp, jobbik agyhalott birkák most egy esernyő alá lettek terelve.., ez a söpredék Mo, a magyar emberek puszta létét veszélyeztetik! Persze a sajátjukat is, de értük nem kár!...
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 28. 08:46
Hatvanpuszta is illetékmentes lesz.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!