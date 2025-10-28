„Meghaltak a vér szerinti rokonaid? Örököltél egy lakást a szüleidtől, nyaralót a nagyszüleidtől? A Tisza közgazdászai szerint: Fizess, magyar! Ezeknél alávalóbb és ennél az ötletnél aljasabb tényleg nincs! Hónapok óta hallgatjuk a Tisza rendezvényein szónokló, a Tisza választási programját tervezgető kőbalos közgazdászokat arról fecsegni, hogy az élet minden területén adóemelésekre, súlyos megszorításokra készülnek. Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal. Eddig is vállalhatatlan volt, amit hirdettek, de most tényleg leértek a kanna aljára...

Surányi György – egykori jegybank elnök – a minap feketén-fehéren megmondta: újra bevezetné az Orbán-kormány által 2013-ban – nagyon helyesen – eltörölt örökösödési illetéket. Anno Orbán Viktor – a valaha volt talán legigazságtalanabb sarcról – így fogalmazott: »Vér szerinti, egyenes ági rokonok között az államnak adó- vagy illetékbeszedés tekintetében semmi keresnivalója nincs!«

És valóban nincs! Amikor a szüleink, nagyszüleink ledolgoztak egy életet, tisztességesen leadózott pénzükből lakást vettek, saját erejükből, vérrel, verejtékkel házat, nyaralót építettek, majd ezeket a saját gyerekeikre, unokáikra hagynák, miért is kellene újra adóznunk e vagyontárgyak után? Miféle méltatlan, megalázó helyzeteket képes szülni az, amikor az ember a hozzá legközelebb állókat gyászolja, s az is nyomasztani kezdi, miből fogja kifizetni mondjuk egy megörökölt ingatlan után az államnak befizetendő adót?

Évtizedekig bizony így ment ez, az összes balos kormány idején. Ezt a mérhetetlenül igazságtalan világot akarják visszahozni Magyar Péter főtanácsadói, a balos sarcmesterek.”