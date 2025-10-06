Tisza-adó: a tovább dolgozó nyugdíjasokat is büntetnék Magyar Péterék

Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval
Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!
Amennyiben megvalósulna a Tisza Párt javaslatában szereplő háromkulcsos szja, a nyugdíjas foglalkoztatottak is magasabb adóterhekkel, és alacsonyabb nettó fizetéssel számolhatnának.
A nyugdíj mellett dolgozók szempontjából vizsgálta meg a Tisza adóemelési terveit az Ellenpont.
A portál emlékeztet, hogy a Tisza-adó néven ismertté vált adóemelési program értelmében Magyar Péter pártja arra készül, hogy a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) helyett háromkulcsos adóemelést hajtson végre. Ennek értelmében csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, aki bruttó 416 ezer forint felett keres – így az átlagbért kapók – is már a 22 százalékos adósávba esnének. A bruttó 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.
A Tisza tervezete – amelynek létezését egy elszólásában a párt alelnöke, Tarr Zoltán is elismerte – elsősorban az aktív korúak körében keltett felháborodást, pedig a valóság az, hogy a nyugdíjasokat is erősen érintené a javaslat, miután Magyarország Európa élvonalába tartozik a nyugdíjaskorúak foglalkoztatásában.
Ahogy az Ellenpont írja, 2024-ben összesen 157,7 ezer 65 év feletti foglalkoztatott volt a KSH adatai szerint, ebből 91,9 ezer nő és 65,8 ezer férfi dolgozott a nyugdíjkorhatáron is túl. Legnagyobb részük (12,4 százalék) valamilyen egészségügyi területen, de sokan (7,4 százalék) pedagógusként is.
Ezeknek a nyugdíjas munkavállalóknak a jelenlegi szabályozás szerint nem kell megfizetnie a 18,5 százalékos tb-járulékot, és foglalkoztatója is mentesül a nyugdíjas keresete után a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas munkavállalónak bruttó keresetéből csupán szja-t kell megfizetnie. Amennyiben azonban a Tisza javaslatában álló háromkulcsos szja valósul meg,
a nyugdíjas foglalkoztatottak is magasabb adóterhekkel, és alacsonyabb nettó fizetéssel számolhatnak.
a nyugdíjas pedagógusok átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal fizetnének több adót.
Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a nyugdíjon túl is dolgozó orvosok bérezése az egészségügyi dolgozók számítási alapjául vett 890 ezres átlagnál jóval magasabb, egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők már a 33 százalékos adósávba esnének, tehát havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet.
Az adórendszerrel kapcsolatos vita csak részben szakmai, mivel a 2010 előtti adópolitika a visszaélések melegágya volt, mégis ezt szeretné a baloldal.
Az intézkedés súlyosságát fokozza a nyugdíjasok tekintetében, hogy
az időskorúak adóterhei arányosan nagyobbat nőnének, mint az aktív korú dolgozóké.
A Tisza-adó tehát nemcsak az aktív korú munkavállalókra róna hatalmas tehet, hanem aránytalanul súlyosan sújtaná a nyugdíjaskorú munkavállalókat is. Számukra akár másfél-kétszeresére is nőhetnének az adóterhek, amely évente több százezer, vagy egyes szakmákban akár több millió forintos fizetéscsökkenést jelentene.
