Tisza-adó: a tovább dolgozó nyugdíjasokat is büntetnék Magyar Péterék

A nyugdíj mellett dolgozók szempontjából vizsgálta meg a Tisza adóemelési terveit az Ellenpont.

A portál emlékeztet, hogy a Tisza-adó néven ismertté vált adóemelési program értelmében Magyar Péter pártja arra készül, hogy a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) helyett háromkulcsos adóemelést hajtson végre. Ennek értelmében csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, aki bruttó 416 ezer forint felett keres – így az átlagbért kapók – is már a 22 százalékos adósávba esnének. A bruttó 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

A Tisza tervezete – amelynek létezését egy elszólásában a párt alelnöke, Tarr Zoltán is elismerte – elsősorban az aktív korúak körében keltett felháborodást, pedig a valóság az, hogy a nyugdíjasokat is erősen érintené a javaslat, miután Magyarország Európa élvonalába tartozik a nyugdíjaskorúak foglalkoztatásában.