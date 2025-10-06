Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
adóteher Tisza-adó szja nyugdíjas

Tisza-adó: a tovább dolgozó nyugdíjasokat is büntetnék Magyar Péterék

2025. október 06. 20:08

Amennyiben megvalósulna a Tisza Párt javaslatában szereplő háromkulcsos szja, a nyugdíjas foglalkoztatottak is magasabb adóterhekkel, és alacsonyabb nettó fizetéssel számolhatnának.

2025. október 06. 20:08
null

A nyugdíj mellett dolgozók szempontjából vizsgálta meg a Tisza adóemelési terveit az Ellenpont. 

A portál emlékeztet, hogy a Tisza-adó néven ismertté vált adóemelési program értelmében Magyar Péter pártja arra készül, hogy a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) helyett háromkulcsos adóemelést hajtson végre. Ennek értelmében csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, aki bruttó 416 ezer forint felett keres – így az átlagbért kapók – is már a 22 százalékos adósávba esnének. A bruttó 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

A Tisza tervezete – amelynek létezését egy elszólásában a párt alelnöke, Tarr Zoltán is elismerte – elsősorban az aktív korúak körében keltett felháborodást, pedig a valóság az, hogy a nyugdíjasokat is erősen érintené a javaslat, miután Magyarország Európa élvonalába tartozik a nyugdíjaskorúak foglalkoztatásában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy az Ellenpont írja, 2024-ben összesen 157,7 ezer 65 év feletti foglalkoztatott volt a KSH adatai szerint, ebből 91,9 ezer nő és 65,8 ezer férfi dolgozott a nyugdíjkorhatáron is túl. Legnagyobb részük (12,4 százalék) valamilyen egészségügyi területen, de sokan (7,4 százalék) pedagógusként is. 

Ezeknek a nyugdíjas munkavállalóknak a jelenlegi szabályozás szerint nem kell megfizetnie a 18,5 százalékos tb-járulékot, és foglalkoztatója is mentesül a nyugdíjas keresete után a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas munkavállalónak bruttó keresetéből csupán szja-t kell megfizetnie. Amennyiben azonban a Tisza javaslatában álló háromkulcsos szja valósul meg, 

a nyugdíjas foglalkoztatottak is magasabb adóterhekkel, és alacsonyabb nettó fizetéssel számolhatnak.

a nyugdíjas pedagógusok átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal fizetnének több adót.

Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a nyugdíjon túl is dolgozó orvosok bérezése az egészségügyi dolgozók számítási alapjául vett 890 ezres átlagnál jóval magasabb, egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők már a 33 százalékos adósávba esnének, tehát havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet.

Ezt is ajánljuk a témában

Az intézkedés súlyosságát fokozza a nyugdíjasok tekintetében, hogy 

az időskorúak adóterhei arányosan nagyobbat nőnének, mint az aktív korú dolgozóké. 

A Tisza-adó tehát nemcsak az aktív korú munkavállalókra róna hatalmas tehet, hanem aránytalanul súlyosan sújtaná a nyugdíjaskorú munkavállalókat is. Számukra akár másfél-kétszeresére is nőhetnének az adóterhek, amely évente több százezer, vagy egyes szakmákban akár több millió forintos fizetéscsökkenést jelentene.

Fotó: Purger Tamás

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!