Tarr Zoltán körzet Komárom Radnai Márk Tisza Magyar Péter

Jelöltállítási káosz a Tiszánál

2025. november 27. 15:19

Összekevert körzetek, megszólalási tilalom és baloldali hátszél – ez derült ki eddig a Tisza előválasztási procedúrájából, amelynek első fordulója nem hozott meglepetéseket.

2025. november 27. 15:19
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Lezárult az első forduló a Tisza országgyűlési egyéni jelöltjeinek kiválasztási folyamatában, így a körzetekben már csak két induló maradt, közülük kerül majd ki a győztes. Érdemes azonban visszakanyarodni a körzetenkénti három induló november 17-ei bemutatására, amely messze nem sikerült zökkenőmentesen. Mindez azért is elgondolkodtató, mert Magyar Péter pártelnök már sokadszorra halasztotta el a jelöltállítási folyamatot, így nem mondhatja azt, hogy ne lett volna idejük a felkészülésre. Főleg úgy, hogy számos alkalommal azt hangoztatta, hány ezren jelentkeztek a jelölti versenyre. Az csak hab a tortán, hogy Magyarék már a nyári kongresszusukon bejelentették a jelöltek kiválasztásának határnapjait, sőt tavaly decemberben a Tisza elnöke előre hozott választást követelt. 

Amatőr hibák 

Az eleve késéssel induló bejelentés és a választási eredményvárást idézően lassan szivárgó adatok mindenre utaltak, csak alapos szervezésre nem. De ez még semmi nem volt a bemutatást övező amatőr és kínos hibákhoz képest. Nem egy esetben utólag módosítgatták a Facebookon már kinn lévő jelöltek bemutatkozását, nem számolva azzal, hogy a módosítási előzményekben mindenki lekövethette ezt. Így derült fény arra, hogy egy-egy jelölt nem abban a körzetben indul, amelynek fejlődéséért tenni szeretne, vagy egyszerűen nem vették észre, hogy változtak a körzethatárok. 

Az első fordulóban kieső Lovkó Luca például eredetileg a budai Hegyvidék megőrzését nevezte legfontosabb céljának, és a posztban arról írt, hogy „a budai kerületek csillogása mögött is sokan küzdenek a mindennapok nehézségeivel”. Pár perccel később azonban a célterület Budáról Pestre vándorolt, s Józsefváros és Ferencváros egyedülálló értékeinek megőrzése lett a cél. Volt példa a fordítottjára is, hiszen a második fordulóba bejutó Bulyovszky Róz eredetileg Józsefváros és Ferencváros fejlődését akarta előmozdítani, de kiderült, hogy Budán indul. 

Egy másik jelölt hosszasan ecsetelte az újpesti kerület gondjait, aztán kiderült, hogy Budapest 5-ös számú körzetében indul, amely Újlipótvárost és Angyalföld egy részét foglalja magában. A kínos momentumok kapcsán érdemes kitérni arra is, hogy a Partizán adásában hamarabb kezdték el megnevezni a jelölteket, mint hogy hivatalosan sor került volna rá. 

Döcögősre sikerült a jelöltek bemutatása
Fotó: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala
templar62
2025. november 27. 15:39 Szerkesztve
1951 - ben egy telefonbetyár betelefonált az Andrássy út 60 - ba ( ÁvH = államvédelmi hivatal és verőlegények , verőleányok munkahelye ) : Kérdezi a telefonbetyár , érdeklődik , hoy megjöttek e már az új rugók ? Miféle rugók ? Hát a segbe rugók !
