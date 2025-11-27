Jelöltállítási káosz a Tiszánál

Macskajaj: már részletekig kidolgozva hevernek Magyar Péter asztalán a kisállatadó tervei
A tervezet szerint a NÉBIH tartaná nyilván az állatokat, a NAV pedig a behajtást végezné.
Összekevert körzetek, megszólalási tilalom és baloldali hátszél – ez derült ki eddig a Tisza előválasztási procedúrájából, amelynek első fordulója nem hozott meglepetéseket.
Lezárult az első forduló a Tisza országgyűlési egyéni jelöltjeinek kiválasztási folyamatában, így a körzetekben már csak két induló maradt, közülük kerül majd ki a győztes. Érdemes azonban visszakanyarodni a körzetenkénti három induló november 17-ei bemutatására, amely messze nem sikerült zökkenőmentesen. Mindez azért is elgondolkodtató, mert Magyar Péter pártelnök már sokadszorra halasztotta el a jelöltállítási folyamatot, így nem mondhatja azt, hogy ne lett volna idejük a felkészülésre. Főleg úgy, hogy számos alkalommal azt hangoztatta, hány ezren jelentkeztek a jelölti versenyre. Az csak hab a tortán, hogy Magyarék már a nyári kongresszusukon bejelentették a jelöltek kiválasztásának határnapjait, sőt tavaly decemberben a Tisza elnöke előre hozott választást követelt.
Az eleve késéssel induló bejelentés és a választási eredményvárást idézően lassan szivárgó adatok mindenre utaltak, csak alapos szervezésre nem. De ez még semmi nem volt a bemutatást övező amatőr és kínos hibákhoz képest. Nem egy esetben utólag módosítgatták a Facebookon már kinn lévő jelöltek bemutatkozását, nem számolva azzal, hogy a módosítási előzményekben mindenki lekövethette ezt. Így derült fény arra, hogy egy-egy jelölt nem abban a körzetben indul, amelynek fejlődéséért tenni szeretne, vagy egyszerűen nem vették észre, hogy változtak a körzethatárok.
Az első fordulóban kieső Lovkó Luca például eredetileg a budai Hegyvidék megőrzését nevezte legfontosabb céljának, és a posztban arról írt, hogy „a budai kerületek csillogása mögött is sokan küzdenek a mindennapok nehézségeivel”. Pár perccel később azonban a célterület Budáról Pestre vándorolt, s Józsefváros és Ferencváros egyedülálló értékeinek megőrzése lett a cél. Volt példa a fordítottjára is, hiszen a második fordulóba bejutó Bulyovszky Róz eredetileg Józsefváros és Ferencváros fejlődését akarta előmozdítani, de kiderült, hogy Budán indul.
Egy másik jelölt hosszasan ecsetelte az újpesti kerület gondjait, aztán kiderült, hogy Budapest 5-ös számú körzetében indul, amely Újlipótvárost és Angyalföld egy részét foglalja magában. A kínos momentumok kapcsán érdemes kitérni arra is, hogy a Partizán adásában hamarabb kezdték el megnevezni a jelölteket, mint hogy hivatalosan sor került volna rá.