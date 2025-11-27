Jelöltállítási káosz a Tiszánál

Lezárult az első forduló a Tisza országgyűlési egyéni jelöltjeinek kiválasztási folyamatában, így a körzetekben már csak két induló maradt, közülük kerül majd ki a győztes. Érdemes azonban visszakanyarodni a körzetenkénti három induló november 17-ei bemutatására, amely messze nem sikerült zökkenőmentesen. Mindez azért is elgondolkodtató, mert Magyar Péter pártelnök már sokadszorra halasztotta el a jelöltállítási folyamatot, így nem mondhatja azt, hogy ne lett volna idejük a felkészülésre. Főleg úgy, hogy számos alkalommal azt hangoztatta, hány ezren jelentkeztek a jelölti versenyre. Az csak hab a tortán, hogy Magyarék már a nyári kongresszusukon bejelentették a jelöltek kiválasztásának határnapjait, sőt tavaly decemberben a Tisza elnöke előre hozott választást követelt.

Amatőr hibák

Az eleve késéssel induló bejelentés és a választási eredményvárást idézően lassan szivárgó adatok mindenre utaltak, csak alapos szervezésre nem. De ez még semmi nem volt a bemutatást övező amatőr és kínos hibákhoz képest. Nem egy esetben utólag módosítgatták a Facebookon már kinn lévő jelöltek bemutatkozását, nem számolva azzal, hogy a módosítási előzményekben mindenki lekövethette ezt. Így derült fény arra, hogy egy-egy jelölt nem abban a körzetben indul, amelynek fejlődéséért tenni szeretne, vagy egyszerűen nem vették észre, hogy változtak a körzethatárok.