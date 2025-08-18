Milyen lesz az idő a tűzijáték alatt? Mutatjuk!

Most minden kiderül: ilyen lesz idén az augusztus 20-i tűzijáték
Rekordszámú látogatóra számítanak idén is a szervezők.
Augusztus 20. Az alkotók, szervezők idén is abban reménykednek, hogy rekordszámú látogatót vonz majd az államalapítás évfordulóját ünneplő, a Szent István Nap rendezvénysorozatot megkoronázó ünnepi tűzijáték. De milyen lesz az időjárás a tűzijáték alatt?
Sokakat foglalkoztat a kérdés: milyen lesz az időjárás a tűzijáték alatt? Augusztus 20-án Budapesten jellemzően napos idő várható, a délutáni órákban melegedésre és 30–32 fok közötti csúcsokra lehet számítani. A Közép‑Magyarországra vonatkozó sárga zivatarriasztás miatt délutántól helyenként záporok, zivatarok és viharos széllökések is előfordulhatnak; érdemes követni a friss riasztásokat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetése helyenként intenzív zivatarokra vonatkozik:
augusztus 20.: villámok, időnként jégeső és rövid ideig tartó, erős széllökések lehetségesek.
Tartsa szem előtt az árnyék- és folyadékpótlást a délutáni órákban. Zivatar esetén keressen fedett helyet és kerüljön minden magas, nyílt területet. Autósoknak lassabb közlekedés, megnövekedett féktávolság várható vizes úton.
A következő napokban átmeneti hűvösebb levegő érkezhet záporokkal, de a hétvége felé ismét naposabb, mérsékelten melegebb időre van kilátás. A pontos részletekért kövesse a frissített modell- és OMSZ-közléseket.
