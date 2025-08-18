Ft
időjárás augusztus 20. Budapest tűzijáték

Milyen lesz az idő a tűzijáték alatt? Mutatjuk!

2025. augusztus 18. 08:39

Augusztus 20. Az alkotók, szervezők idén is abban reménykednek, hogy rekordszámú látogatót vonz majd az államalapítás évfordulóját ünneplő, a Szent István Nap rendezvénysorozatot megkoronázó ünnepi tűzijáték. De milyen lesz az időjárás a tűzijáték alatt?

2025. augusztus 18. 08:39
tűzijáték, Budapest

Sokakat foglalkoztat a kérdés: milyen lesz az időjárás a tűzijáték alatt? Augusztus 20-án Budapesten jellemzően napos idő várható, a délutáni órákban melegedésre és 30–32 fok közötti csúcsokra lehet számítani. A Közép‑Magyarországra vonatkozó sárga zivatarriasztás miatt délutántól helyenként záporok, zivatarok és viharos széllökések is előfordulhatnak; érdemes követni a friss riasztásokat.

Milyen lesz az idő a tűzijáték alatt?

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen idő lesz a tűzijáték alatt? Itt van az óránkénti időjárás-előrejelzés

  • Reggel: napos, 16–22 fok között. Kellemes, ideális szabadtéri programokra.
  • Délelőtt: fokozatos melegedés, 24–28 fok. Rövidebb szabadtéri tevékenységre alkalmas.
  • Délután (14–16 óra): csúcsidő, 30–32 fok, a meleg és párásság miatt zivatarok kialakulásának esélye nő.
  • Este: enyhülés 25 fok köré, késő estére 20–24 fok.

Kockázatok és riasztások

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetése helyenként intenzív zivatarokra vonatkozik:

augusztus 20.: villámok, időnként jégeső és rövid ideig tartó, erős széllökések lehetségesek.

Mit érdemes vinni/tenni?

Tartsa szem előtt az árnyék- és folyadékpótlást a délutáni órákban. Zivatar esetén keressen fedett helyet és kerüljön minden magas, nyílt területet. Autósoknak lassabb közlekedés, megnövekedett féktávolság várható vizes úton.

Hosszabb távú kilátás

A következő napokban átmeneti hűvösebb levegő érkezhet záporokkal, de a hétvége felé ismét naposabb, mérsékelten melegebb időre van kilátás. A pontos részletekért kövesse a frissített modell- és OMSZ-közléseket.

Nyitókép forrása: Facebook

 

gullwing
2025. augusztus 18. 09:22
Szutyok pest nem érdemel jó időt, tűzijátékot, nekik ott van a tiszaszar, meg kretén geri... Azt akarták hát megkapták.
backsplash
2025. augusztus 18. 09:06
Picsogtak már a komcsik, hogy nem kell tüzijáték?
tikkadt-szocske
2025. augusztus 18. 08:49
"Mutatjuk!" Activity is lesz?
