Milyen lesz az idő a tűzijáték alatt? Mutatjuk!

Milyen idő lesz a tűzijáték alatt? Itt van az óránkénti időjárás-előrejelzés

Reggel: napos, 16–22 fok között. Kellemes, ideális szabadtéri programokra.

Délelőtt: fokozatos melegedés, 24–28 fok. Rövidebb szabadtéri tevékenységre alkalmas.

Délután (14–16 óra): csúcsidő, 30–32 fok, a meleg és párásság miatt zivatarok kialakulásának esélye nő.

Este: enyhülés 25 fok köré, késő estére 20–24 fok.

Kockázatok és riasztások

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetése helyenként intenzív zivatarokra vonatkozik:

augusztus 20.: villámok, időnként jégeső és rövid ideig tartó, erős széllökések lehetségesek.

Mit érdemes vinni/tenni?

Tartsa szem előtt az árnyék- és folyadékpótlást a délutáni órákban. Zivatar esetén keressen fedett helyet és kerüljön minden magas, nyílt területet. Autósoknak lassabb közlekedés, megnövekedett féktávolság várható vizes úton.

Hosszabb távú kilátás

A következő napokban átmeneti hűvösebb levegő érkezhet záporokkal, de a hétvége felé ismét naposabb, mérsékelten melegebb időre van kilátás. A pontos részletekért kövesse a frissített modell- és OMSZ-közléseket.

Nyitókép forrása: Facebook