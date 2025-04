„Nem értettem miért dudálnak, miért állítanak meg az utcán” – a saját ballagására sem akarták elengedni a Fradi kulcsemberét

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az év meccsére készül a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. A dán Odense elleni negyeddöntő visszavágóját 27–27-es döntetlenről kezdik a felek, a Fradi tehát ezúttal hazai pályán harcolhatja ki a budapesti Final Fourba jutást. A Magyar Kupa-győzelem és a bajnoki hajrá között nagyot szólna Klujber Katrinék sikere, még akkor is, ha ezúttal esélyesnek számít a magyar csapat az északiak ellen.

A 2019 óta a Népligetben szereplő jobbátlövő a hetedik éve játszik zöld-fehérben, és másodszor juthatna a legjobb négy közé az elitligában.

A héten ünnepelte 26. születésnapját, ennek apropóján pedig hosszabb interjút adott a klubmédiának. Ebben érdekes részleteket mesélt gyerekkoráról, amikor még a fodrászat vonzotta, illetve azt is elárulta, hogy édesapja után őt is be szerették volna toborozni a helyi focicsapatba.

„Amikor gyerek voltam, és elhatároztam, hogy én a kézilabdát fogom csinálni, az onnantól kezdve nagyon sok lemondással járt, említhetem itt az osztálykirándulásokat, de például a saját ballagásomra sem akartak elengedni a válogatott miatt. Ezek az élet elején azért nehéz dolgok, illetve ugyanez érződik a magánéletemen is. Ha el akarok menni bulizni, akkor tisztában kell lenni vele, hogy felismernek, odajönnek, picit ezért más ez az élet” – mesélte Klujber, aki azt is hozzátette, igazából a fővárosban lett ismert játékos:

Nagyon furcsa volt, hogy itt Pesten mennyien megállítanak, úgyhogy ezen akkor dolgoztam, hogy miért dudálnak, miért integetnek, miért állítanak meg,

ez kicsit akkor hihetetlen volt, de már kezdtem megszokni, azonban ez a része nehéz volt.”