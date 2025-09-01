Edzője sem tudta visszatartani – ezért távozott Veszprémből a világ egyik legjobbja

Fabregas Franciaországban született, de katalánok a szülei, akik a Franco-diktatúra idején hagyták el Spanyolországot. Így amikor a Barcelona megkereste őt, hogy szeretné újra szerződtetni, nem tudott parancsolni a szívének és az érzelmeinek, még a bakonyi együttest irányító Xavi Pascual sem tudta őt maradásra bírni. A francia klasszis elmondta, mindig is jó volt a kapcsolata a spanyol szakemberrel, aki megértette a szempontjait, és nem akarta foggal-körömmel a klubnál tartani őt, cserébe Fabregas az itt-tartózkodása utolsó napjáig mindent megtett a Veszprémért.

Ludovic Fabregas távozása mindenkit szomorúan érintett, de nem volt lehetőségünk a megtartására, ez már az érkezésem előtt eldőlt

– nyilatkozta a veszprémiek nyári sajtótájékoztatóján Bartha Csaba, aki június óta tölti be a klubnál a vezérigazgatói posztot.

Fabregas a barcelonai visszatérése kapcsán elmondta, most még erősebb volt benne a vágy, hogy a gránátvörös-kékek játékosa lehessen, mint 2018-ban, amikor először a gárdához igazolt. A most megkötött szerződése 2030-ig szól a Barcánál.

