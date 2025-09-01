Ft
09. 01.
hétfő
Edzője sem tudta visszatartani – ezért távozott Veszprémből a világ egyik legjobbja

2025. szeptember 01. 21:52

A Barcelonába visszatérő Ludovic Fabregas elárulta, miért távozott Veszprémből.

2025. szeptember 01. 21:52
null

Szerződése lejártával a nyáron távozott a Veszprém kézilabdacsapatától Ludovic Fabregas, és visszatért a Barcához, amelytől két évvel ezelőtt a bakonyi klubhoz igazolt. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beálló az európai szövetség (EHF) hivatalos honlapjának elmondta, attól függetlenül, hogy a magyar nyelvvel meggyűlt a baja, egy rossz szava sem lehet a hazánkban eltöltött időszakáról, mert jól érezte itt magát.

„Még érettebb lettem játékosként és rengeteg újdonságot találtam, különösen Momir Ilics edzősége alatt az első évemben. Magyarországra költözni olyan volt, mint kilépni a komfortzónámból. Büszke vagyok rá, hogy képes voltam alkalmazkodni az új környezethez, ez a tapasztalat rengeteg pozitívummal szolgált számomra” – mondta Fabregas, aki a Veszprém színeiben egy-egy bajnoki címet, Magyar Kupát és klubvilágbajnokságot (Super Globe) nyert, a Bajnokok Ligájába négyes döntőjébe viszont egyik évben sem tudott bejutni a csapattal.

Ezt is ajánljuk a témában

Fabregas Franciaországban született, de katalánok a szülei, akik a Franco-diktatúra idején hagyták el Spanyolországot. Így amikor a Barcelona megkereste őt, hogy szeretné újra szerződtetni, nem tudott parancsolni a szívének és az érzelmeinek, még a bakonyi együttest irányító Xavi Pascual sem tudta őt maradásra bírni. A francia klasszis elmondta, mindig is jó volt a kapcsolata a spanyol szakemberrel, aki megértette a szempontjait, és nem akarta foggal-körömmel a klubnál tartani őt, cserébe Fabregas az itt-tartózkodása utolsó napjáig mindent megtett a Veszprémért.

Ludovic Fabregas távozása mindenkit szomorúan érintett, de nem volt lehetőségünk a megtartására, ez már az érkezésem előtt eldőlt

– nyilatkozta a veszprémiek nyári sajtótájékoztatóján Bartha Csaba, aki június óta tölti be a klubnál a vezérigazgatói posztot.

Fabregas a barcelonai visszatérése kapcsán elmondta, most még erősebb volt benne a vágy, hogy a gránátvörös-kékek játékosa lehessen, mint 2018-ban, amikor először a gárdához igazolt. A most megkötött szerződése 2030-ig szól a Barcánál.

Nyitókép: EHF

