Ez egy békés ország, ahol jól lehet élni – a Veszprém spanyol sztáredzője megtalálta a számításait hazánkban

A Mandiner beszélgetett a katalán trénerrel – kíváncsiak voltunk, ilyen rövid idővel a rajt előtt hogy érzi, készen áll-e már a csapata.

Nem, nincs még kész a csapat, de nem lesz kész a szezonrajtra sem, mert nagyon hosszú évad vár ránk”

– válaszolt őszintén az 57 éves szakember. – „Persze azt várom, hogy jó állapotban leszünk, meglesz a minimálisan elvárt szintünk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. De készek még nem lehetünk, ha azok lennénk, akkor elrontottuk volna a munkát, hiszen egy hosszú szezonra készítjük fel a csapatot, nem az elején kell csúcsformában lennünk. Valóban rengeteg az új játékosunk, ugyanakkor szerintem nagyon tapasztalt kézilabdázókról beszélünk a személyükben, akikkel persze ettől függetlenül folyamatosan edzenünk kell. De nincs ezzel semmi probléma, előzetesen is tisztában voltunk azzal, hogy időbe telik az új játékosok beépítése.”

Persze mindenki arra kíváncsi, hogy ha sikeres lesz a folyamat, akkor a Veszprém erősebb lehet-e, mint az előző évadban volt.

„Ezt soha nem lehet tudni előre. Igazából erre csak akkor kapunk választ, amikor jövő tavasszal véget érnek a sorozatok. De persze remélem, hogy erősebbek leszünk.

Nyilván azért dolgozunk minden egyes nap, hogy így legyen, de ezt most nem tudom garantálni.

Amiről viszont mindenkit biztosíthatok, az az, hogy minden egyes mérkőzésen harcolni fogunk a végsőkig és próbálunk a lehető legjobban játszani.”

Pascual egy évvel ezelőtt érkezett Magyarországra Romániából – arra kértük, vonjon mérleget arról, hogyan érzi magát hazánkban.

„Nagyon jól! Mindennel elégedett vagyok. Az első pillanattól kezdve csodálatos bánik velem mindenki ebben az országban.

Nagyon tetszik a kultúra, tetszik, hogy ez egy nagyon békés ország, ahol jól lehet élni.

Szerintem nagyon jó munkát végzünk a klubnál, aminek ebben az évadban jó lenne learatni a babérjait is, de nem szabad türelmetlennek lenni, mindig idő kell ahhoz, hogy teljesen olyanná formáljunk egy csapatot, amilyenné szeretnénk. Szerintem ebben az évben versenyképesebbek leszünk, de sosem lehet tudni. Ez nyilván attól is függ, hogy a többi csapat milyen szintet fog képviselni – nem csak rajtad áll.”

A magyar bajnokságról elmondta: bár a Szeged és a Veszprém valóban kiemelkedik, szerinte egyáltalán nem csak a két topcsapatról szól a liga.

„Vannak még klubok, melyek magas színvonalat képviselnek. Szerintem

a Tatabánya,

a Ferencváros,

a Győr

és a Balatonfüred is nagyon erős, meg tudják nehezíteni a helyzetünket.

Igazság szerint az idegenbeli meccsek sohasem egyszerűek, már a tavalyi év is megmutatta, hogy mindenhol nehéz nyerni. Persze a Szeged elleni rangadók kiemelkednek. Amikor két ilyen erős csapat szerepel ugyanabban az országban, ugyanazokkal a célokkal, akkor végül egymás ellen harcolnak ezekért a címekért, ami óriási, magas színvonalú meccseket eredményez. Nagyon kemény lesz ez az évad nekik is és nekünk is.”

Thiagus Petru (Fotó: One Veszprém KC)

Thiagus Petrus Szegedről ment el, Veszprémbe jött vissza

Pascual egyik régi-új játékosa a brazil Thiagus Petrus, a védekező specialistával ugyanis dolgozott már együtt a Barcában. A spanyol csapat előtt a Szegedben játszó rutinos kézilabdázó a Mandinernek elmondta: nagyon jól érzi magát ismét hazánkban.

„Nagyon jól fogadott a klubnál mindenki, köztük a csapattársak is. Készülünk már három hete szezonra, rengeteget edzünk, ráadásul nagyon keményen, de még mindig sok mindenben kell előrébb lépnünk. Jók a megérzéseim a következő szezonnal kapcsolatban. Nyolcan vagyunk most újak a klubban, és amíg az ember nem ismeri tökéletesen a csapat taktikáját, addig próbálja azt követni, amit az edző kér. Úgy gondolom, ez egy kicsit nehéz most, és még hónapokig eltarthat a gépezet csiszolása, éppen ezért is dolgozunk rengeteget. Jó hosszúak az edzések, és így azt hiszem, fokozatosan áll össze a csapat, hogy a végére elérjük a kívánt csapategységet.”

A 36 éves játékos arról is mesélt nekünk: 3 szegedi év után mennyire furcsa számára most a nagy rivális Veszprém mezét viselni.

Igazság szerint egy kicsit furcsa, de azért a Szeged és a Veszprém között hét évet Barcelonában töltöttem.

Aztán lehetőséget kaptam arra, hogy ide jöhessek, és szerintem nincs ezzel semmi gond. A Barcával azért játszottam már néhányszor a Szeged ellen. Most esélyt kaptam arra, hogy egy ilyen nagy klubba igazoljak, mint a Veszprém, úgyhogy szeretném ezt az időszakot maximálisan kihasználni.”

De azért a Szeged elleni meccsek veszprémiként borítékolhatóan különlegesek lesznek számára…

Igen, érzelmileg számomra biztosan bonyolultabb meccsek lesznek. De amikor elkezdődnek majd a derbik, el kell felejtenem mindent és csak arra koncentrálhatok, hogy segítsem a csapatot a Szeged legyőzésében.”

Végül a mindenkit igazgató kérdés: vajon 3 év szünet után idén odaérhet a BL négyes döntőbe a Veszprém?

„Szerintem igen. Mindenkinek az a célja, aki itt van, hogy a Veszprém újra ott legyen a final fourban – és persze, ha már ott vagyunk, megpróbáljunk nyerni is. De azt is tudjuk, hogy ez évről évre egyre nehezebb. Az előző évadban is megnyerte a Veszprém a BL-csoportját, utána mégis kiesett a negyeddöntőben. A mezőny évről évre egyre kiegyenlítettebb.

Bevallom őszintén, harminchat évesen ennyi final fourral a hátam mögött még mindig nagyon izgatottan várom, hogy ebben az évadban is ott lehessek, kétség kívül ez a legnagyobb célja mindenkinek a klubnál.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás