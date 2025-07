Megcáfolta a németeket a magyar klubvezető: senkiért nem fizettek egymillió eurót

Sajtótájékoztatót tartott Budapesten a One Veszprém férfi kézilabdacsapata, mely során nemcsak a 2025–2026-os, hanem már a 2026–2027-es idény mellett a jövőbeli tervek és új igazolások is szóba kerültek – nem is akármilyen neveket jelentettek be a bakonyiak.

A veszprémiek vezérigazgatója, Bartha Csaba először is a pénzügyekről beszélt, és elárulta: a 2023–2024-es évadban 9 millió euró volt a klub költségvetése.

Markánsan visszautasítom azokat a híreszteléseket, melyek ezeknek a dupláját vetítik elő”

– jelentette ki a sportvezető.

Azzal folytatta, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt munkába állt, azzal szembesült, hogy a lejáró szerződésű vezetőedző és pályaedző kérdésköre nincs lezárva.

„Mindenki tudja, milyen atmoszféra vette körül a klubot. Úgy döntöttünk, új vezetőedzővel vágunk neki az idénynek, de júniusban már nehéz úgy igazolni, hogy ne kerüljön pénzbe, így Xavi Pascual megszerzéséért transzferdíjat kellett fizetnünk.”

Az olimpia és a világbajnokság miatt tavaly gyakorlatilag nem volt szünetük a játékosoknak, ezért úgy határoztak, hogy a többiekkel ellentétben egy héttel meghosszabbítják idén nyáron a pihenőidőszakot.

Bartha úgy látja: tavaly az év első fele jól sikerült, történelmi győzelem volt a klubvilágbajnokság megnyerése, és a Bajnokok Ligájában is szépen meneteltek. Jehia el-Dera októberi sérülése aztán kihatott az egész szezonra, az erőfeszítések ellenére pótolni nem sikerült.

„Aron Pálmarssont hívtuk év közben, de sajnos a teljesítménye nem volt konstans, kérte is a szerződése felbontását.”

Hozzátette: a mai napig nyomaszt Veszprémben mindenkit, hogy nem jutottak be a BL kölni négyes döntőjébe, de a tanulságokat leszűrték, és ennek megfelelően próbálták meg kialakítani a következő évadra a keretet.

Bartha egy kis betekintést is engedett az egyesület pénzügyeibe.

Elárulta, hogy neki az az elve, annyit költenek csak transzferre, amennyit játékoseladásból vagy egyéb plusz bevételből (mint például a klub-vb megnyerése) bevételként tudnak elkönyvelni.

Tavaly Fazekas Gergőt, idén Szergej Koszorotovot tudták pénzért értékesíteni.

Nincs elszállt költségvetés, nincsenek elszállt transzferárak, nincsenek ad-hoc jellegű döntések. Világos költségvetés és hosszú távú stabilitás van nálunk. Ha bárki belenéz a nyilvános pénzügyi jelentésünkbe, azt fogja látni, hogy a Szegedhez vagy a külföldi versenytársakéhoz hasonló.”

A szurkolói, szakmai véleményekhez hasonlóan ők sem örülnek annak, hogy kilenc játékosunk ment el, miközben nyolc érkezik, vagyis kicserélődik a keret. Azzal viszont nem ért egyet, hogy kevés magyarnak adnának lehetőséget, az előző kiírásban összesen 11 honfitársunk lépett pályára a Veszprémben – Palasics Kristóf és Ligetvári Patrik mellett junior és ifjúsági válogatottak.