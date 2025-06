Lengyelországból üzentek a magyaroknak: 17-18 millió eurót emlegetnek

A Kielcét az elmúlt években letaszították a lengyel kézilabda-bajnokság trónjáról: miután 2012 és 2023 között minden bajnoki címet megnyert és közben 2016-ban a Bajnokok Ligája trófeáját is elhódította, az elmúlt két évadban már a Wisla Plock lett a bajnok (Szita Zoltánnal és Fazekas Gergővel a soraiban).

A sikerkorszak egyik fő alapeleme a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Talant Dujsebajev vezetőedző volt, aki a lengyel sajtóban most arról beszélt, hogy jövőre nagy változások lesznek a klubnál – szúrta ki az Eurosport. Ráadásul mindezt úgy tette, hogy belerúgott egyet a magyar bajnoki címvédő ONE Veszprém HC-be is.

„Lépésről lépésre kellett megterveznünk a változásokat.

Mi nem a Veszprém vagyunk, nekünk nincs tizenhét-tizennyolc millió eurónk, mint nekik. Ha lenne, nem vártunk volna semmire – amikor el-Dera megsérült, ők gyorsan hozták Palmarssont a helyére.

Mi teljesen más helyzetben voltunk és vagyunk” – utalt az azóta már visszavonult izlandi szupersztár leigazolására.