Magyarországra érkezett a német fegyveróriás: Ukrajna megnyugodhat, megrendelésekből nincs hiány

Bár a Rheinmetall második negyedéves bevétele enyhébb lett a vártnál, a német hadiipari óriásvállalat továbbra is tartja 2025-ös célkitűzéseit, miközben történelmi mértékű rendelésállományról számolt be – olvasható a vg.hu-n.

A csütörtökön közzétett gyorsjelentés alapján a vállalat 2,43 milliárd eurós árbevételt ért el április és június között, szemben az elemzők által várt 2,53 milliárd euróval. A visszafogottabb eredményt főként németországi védelmi szerződések késlekedése okozta, ugyanakkor a cég éves előrejelzése változatlan maradt:

legalább 25–30 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak a tavalyi 9,75 milliárd euróhoz képest.

A Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger szerint a megrendelések volumene folyamatosan bővül, a gyártókapacitás növelése pedig már zajlik több európai országban – így Magyarországon is. A cél, hogy a vállalat lépést tudjon tartani a megnövekedett igényekkel nemcsak Németországban, hanem az egész kontinensen, különösen Ukrajnában. A cég rendelésállománya az év első hat hónapjában

elérte a 63,2 milliárd eurót, ami több mint 30 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 48,6 milliárd euróhoz képest.

A Rheinmetall termékpalettáján harckocsik, gyalogsági harcjárművek, tüzérségi rendszerek, valamint különféle robbanóeszközök – bombák, gránátok – szerepelnek. A vállalat meghatározó szereplője az európai védelmi iparnak, különös jelentőséggel bírva Ukrajna hadianyag-ellátásában.

A magyarországi gyártóbázis révén tovább erősödik a Rheinmetall regionális jelenléte, ami stratégiai fontosságú lehet a jövőbeli védelmi együttműködések szempontjából is.