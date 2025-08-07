Ft
Rheinmetall Magyarország fegyvergyártás Ukrajna

Magyarországra érkezett a német fegyveróriás: Ukrajna megnyugodhat, megrendelésekből nincs hiány

2025. augusztus 07. 12:44

Történelmi mértékű rendelésállományról számolt be a Rheinmetall.

2025. augusztus 07. 12:44
null

Bár a Rheinmetall második negyedéves bevétele enyhébb lett a vártnál, a német hadiipari óriásvállalat továbbra is tartja 2025-ös célkitűzéseit, miközben történelmi mértékű rendelésállományról számolt be – olvasható a vg.hu-n.

A csütörtökön közzétett gyorsjelentés alapján a vállalat 2,43 milliárd eurós árbevételt ért el április és június között, szemben az elemzők által várt 2,53 milliárd euróval. A visszafogottabb eredményt főként németországi védelmi szerződések késlekedése okozta, ugyanakkor a cég éves előrejelzése változatlan maradt: 

legalább 25–30 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak a tavalyi 9,75 milliárd euróhoz képest.

A Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger szerint a megrendelések volumene folyamatosan bővül, a gyártókapacitás növelése pedig már zajlik több európai országban – így Magyarországon is. A cél, hogy a vállalat lépést tudjon tartani a megnövekedett igényekkel nemcsak Németországban, hanem az egész kontinensen, különösen Ukrajnában. A cég rendelésállománya az év első hat hónapjában 

elérte a 63,2 milliárd eurót, ami több mint 30 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 48,6 milliárd euróhoz képest.

A Rheinmetall termékpalettáján harckocsik, gyalogsági harcjárművek, tüzérségi rendszerek, valamint különféle robbanóeszközök – bombák, gránátok – szerepelnek. A vállalat meghatározó szereplője az európai védelmi iparnak, különös jelentőséggel bírva Ukrajna hadianyag-ellátásában. 

A magyarországi gyártóbázis révén tovább erősödik a Rheinmetall regionális jelenléte, ami stratégiai fontosságú lehet a jövőbeli védelmi együttműködések szempontjából is.

Nyitókép: ROBERT MICHAEL / AFP

***

balbako_
2025. augusztus 07. 14:00
A magyar gyártás már régen leszerződött dolog ez része a magyar hadiipari gyártás fejlesztésnek.
survivor
2025. augusztus 07. 13:12
És adnak KATONÁT is ? Mert ugye a tankhoz az kell...
Potymog
2025. augusztus 07. 13:11
"a gyártókapacitás növelése pedig már zajlik több európai országban – így Magyarországon is. A cél, hogy a vállalat lépést tudjon tartani a megnövekedett igényekkel nemcsak Németországban, hanem az egész kontinensen, különösen Ukrajnában." Nem úgy volt, hogy kimaradunk és nem szállítunk fegyvert Ukrajnába?
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 07. 13:05 Szerkesztve
"A magyarországi gyártóbázis révén tovább erősödik a Rheinmetall regionális jelenléte, ami stratégiai fontosságú lehet a jövőbeli védelmi együttműködések szempontjából is." Hogy a jó büdös francba lehetséges ez, mikor az "elszigetelt" Orbán egy putyinpincsi, Magyarország egy "trójai faló a NATO-ban" és egyébként meg Magyarországon mindenszar? Érthetetlen... :-)
